Coach Chylinski trifft in Dinklage auf alten Bekannten: HSG-Eigengewächs Jahn spielt beim Gegner der Löwen II

Von: Cord Krüger

Teilen

Dennis Westermann Handballer Löwen II © Krüger, Cord

Einen Handballer des TV Dinklage kennt Matteusz Chylinski schon ziemlich lange. Sein Name: Hendrik Jahn. Den Mittelmann hatte der heutige Coach der HSG Hunte-Aue Löwen II bereits trainiert, als der noch ein Kind war. „Das ist in der D-und C-Jugend gewesen“, erinnert sich Chylinski an das Eigengewächs der HSG Barnstorf/Diepholz. „Dann ist er nach Dinklage gewechselt, wir hätten ihn gern zurück gehabt – aber jetzt wird er wohl am Samstag gegen uns spielen“, schätzt Chylinski vor dem um 19.00 Uhr beginnenden Auswärtsspiel beim Landesliga-Dritten.

Dinklage - Jahn wechselt sich in der Rückraummitte mit Dinklages Dreh- und Angelpunkt Julian Nachtigal ab. „Das ist nicht nur ein torgefährlicher Mann, sondern mit seiner Erfahrung auch der wichtigste“, mahnt Chylinski: „Er spielt und wirft sehr platziert und nimmt auch mal das Tempo raus, wenn es sein muss.“

Südoldenburger spielen Tempohandball

Doch Tempohandball zelebrieren die Südoldenburger gern – „über die vollen 60 Minuten mit einer effektiven ersten und zweiten Welle“, warnt der HSG-Coach: „Wir wollen gegen sie eine kompakte 6:0-Deckung stellen und versuchen, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.“ Denn auch sein Team sei schnell. Aber während der 29:36-Niederlage im Hinspiel „sind wir an unserer Chancenverwertung gescheitert – wie in den 90 Prozent der übrigen Spiele dieser Saison.“

Stimme hingegen die Ausbeute, sei Dinklage schlagbar – „selbst wenn das beim Blick auf die Tabelle nicht so aussieht“, sagt der Coach des Vorletzten. Für diese Aufgabe hat er bis auf den privat verhinderten Rückraumakteur Dennis Westermann alle Mann an Bord.