Chylinski und Pernar Lichtblicke

Im Abschluss mit Licht und Schatten: Barnstorfs Kevin Heemann (r.) traf in dieser Szene zwar, scheiterte aber auch an TVC-Torwart Hendrik Legler. Links im Bild Mark Schulat.

Diepholz - Von Matthias Borchardt. Volles Haus, tolle Stimmung, packende Zweikämpfe und sehenswerte Tore: 450 Zuschauer kamen am Samstag in der Diepholzer Mühlenkamphalle voll auf ihre Kosten, als die HSG Barnstorf/Diepholz nach einer kämpferisch starken Leistung Handball-Oberliga-Spitzenreiter TV Cloppenburg mit 28:33 (12:16) unterlag. „Die Mannschaft war zu stark für uns. Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht. Dennoch sind wir auf einem guten Weg, dass wir die nötigen Punkte für den Klassenverbleib holen“, unterstrich Barnstorfs Interimstrainer Heiner Thiemann, der Rückraumakteur Kamil Chylinski (10/6) und Mittelmann Marko Pernar (4) lobte.

Cloppenburgs Coach Barna-Zsolt Akacsos freute sich über den 14. Sieg im 15. Meisterschaftsspiel: „Die HSG Barnstorf/Diepholz hat’s uns richtig schwer gemacht, aber meine Mannschaft hat Charakter gezeigt und mit Herz gespielt.“

Barnstorfs Rechtsaußen Kevin Heemann lobt „die Einstellung. Wir spielen im neuen Jahr besser, haben aber noch Luft nach oben. Wir haben gegen Cloppenburg ein paar Fehler zu viel gemacht.“ Ähnlich sah es Jan Linné: „Cloppenburg ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Tempogegenstöße bekommen.“

Heemann nahm von Beginn an Cloppenburgs Spielmacher Mark Schulat (1) in Manndeckung. Die Gäste waren darauf eingestellt. Der Ex-Barnstorfer Matthias Andreßen eröffnete den Torreigen. Zwar glich Linné mit verwandeltem Siebenmeter zum 1:1 (1.) aus, aber danach zog der Tabellenführer über 4:1 (6.) auf 9:4 (13.) davon. Vor allem Linksaußen Vincent Saalmann (7) spielte beim Gegenstoß seine Schnelligkeit aus und schloss eiskalt ab. „Der Fehlstart war eine zu große Hypothek“, urteilte Thiemann. Die Gastgeber hielten weiter dagegen, HSG-Kapitän Cedric Quader hatte gegen den starken Kreisläufer Ole Harms (4/1) einen schweren Stand. Linkshänder Linné verkürzte auf 11:13 (25.). Die Antwort der Südoldenburger, die in Niels Uwe Hansen (8) und Janik Köhler (4) zwei gefährliche Rückraumschützen hatten, folgte prompt. Hansen, Schulat und Rechtsaußen Max Borchert per Tempogegenstoß erhöhten auf 16:11 (29.).

Nach dem Wechsel zeichnete sich HSG-Torwart Frederik Hohnstedt bei freien Würfen von Harms aus, aber richtig eng wurde es nicht mehr. Das lag auch daran, dass TVC-Schlussmann Hendrik Legler mehrere Bälle parierte. Außerdem fanden die Barnstorfer kaum Mittel, die kompakte 6:0-Abwehr der Cloppenburger zu knacken. Zwar brachte Heemann den Tabellenneunten noch einmal auf 17:20 (36.) heran, doch Hansen mit Doppelpack und Saalmann von der Linksaußenposition sorgten wieder für klare Verhältnisse – 23:17 (41.).

Thiemann wechselte munter durch, brachte im Rückraum Stefan Beljic (3) und Arunas Srederis (1). Chylinski verwandelte auch seinen sechsten Strafwurf sicher zum 26:30 (58.). Die Cloppenburger, die in Saalmann und Linkshänder Max Borchert (6) eine starke Flügelzange hatten, ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Am Ende feierten sie mit ihren zahlreich mitgereisten Anhängern einen verdienten 33:28-Auswärtserfolg.

„Wir haben nicht an unsere Leistungen aus den vergangenen zwei Partien angeknüpft und zu viele einfache Tore bekommen“, sagte Barnstorfs Linksaußen Lars von Kamp. Er blickte bereits voraus: „Das wichtigere Spiel ist nächsten Samstag gegen Schlusslicht Elsflether TB. Da brauchen wir noch einmal solch eine Unterstützung von den Zuschauern. Da zählen nur zwei Punkte.“