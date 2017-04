Der „Königstransfer“

Diepholz - Von Julian Diekmann. Keine Frage, diese Verpflichtung hat sich für die SG Diepholz richtig ausgezahlt. „Christian ist unser Königstransfer. Er ist ein richtiger Mannschaftsführer. Mit ihm sind wir nicht mehr so leicht auszurechnen“, schwärmt Jörg Behrens, Trainer der Diepholzer Bezirksliga-Fußballer, über seine Winterverpflichtung vom Kreisligisten SC Niedersachsen Vechta.

Die Rede ist von Christian Bußmann. Der Mittelstürmer kam in der Rückrunde acht Mal zum Einsatz und erzielte schon fünf Treffer. Zwei davon allein in der vergangenen Partie bei der SG Hoya. Damit avancierte er beim 2:0-Sieg ganz klar zum Matchwinner.

„Ich war mit meiner Leistung im Hoya-Spiel schon zufrieden, hätte aber auch mindestens ein Tor mehr erzielen müssen“, gibt sich der 28-Jährige selbstkritisch: „Dennoch freue ich mich über meinen ersten Doppelpack für Diepholz.“

Mit der Freude ist er nicht alleine. „Auch ich war mit seiner Vorstellung sehr zufrieden. Christian ist ein flexibler Stürmer, hatte in der Partie viele Spielanteile und hat seine Mitspieler immer wieder in Szene gesetzt. Wir sind sehr froh, dass wir Christian gewinnen konnten“, sagt Coach Behrens über seine Neuverpflichtung. Und Bußmann zahlt das Vertrauen, das in seine Person gesetzt wird, mit Toren und Vorlagen zurück.

„Er ist ein absoluter Führungsspieler, macht auf dem Platz den Mund auf, wenn es mal nicht läuft, dirigiert viel und hat den Blick für seine Mitspieler“, lobt Behrens seinen Stürmer, der das Fußballspielen beim FC Eintracht Rheine (Nordrhein-Westfalen) erlernt hat. Für den Club spielte er auch schon in der Oberliga Westfalen – vielleicht die stärkste Oberliga Deutschlands. In 42 Partien erzielte der Student für Sport und Wirtschaft drei Tore für Rheine. „Da ich mich jetzt aber auf das Studium konzentriere, möchte ich fußballerisch nicht mehr den größten Aufwand betreiben“, erklärt Bußmann, warum er nicht höherklassig spielt. „Ich fühle mich in Diepholz sehr wohl. Auch die Mannschaft hat mich herzlich aufgenommen“, lobt er seinen neuen Verein: „Der Wechsel von Vechta nach Diepholz fiel mir nicht schwer, auch weil sich der Trainer sehr um mich bemüht hat.“

Von daher verwundert es nicht, dass die SG Diepholz so schnell wie möglich den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Rechtsfuß verlängern möchte. „Wir stecken gerade mitten in den Verhandlungen. Aber klar kann ich mir vorstellen, über die Spielzeit hinaus in Diepholz zu bleiben. Zudem studiere und wohne ich in Vechta. Ich möchte auf jeden Fall in der Region bleiben“, blickt Bußmann voraus.

Aber erst einmal möchte er mit der SG Diepholz die Bezirksliga-Saison zu Ende bringen. „Wichtig ist, dass wir den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen und in den restlichen Spielen Vollgas geben, damit wir nicht noch in die untere Tabellenhälfte abrutschen. Das ist das Hauptziel. Was die neue Saison dann bringt, steht noch in den Sternen. Da sind die Planungen aber auch noch nicht abgeschlossen“, sagt der 1,89 Meter große Angreifer.

Wenn es nach Trainer Jörg Behrens geht, darf sein „Königstransfer“ im kommenden Bezirksligaspiel beim TV Stuhr (Sonntag, 15 Uhr) seinen Doppelpack gerne wiederholen: „Die Qualität dazu hat er allemal.“