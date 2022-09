Brüggemann glaubt an schnelle Wagenfelder Besserung

Von: Carsten Drösemeyer

Ordentlicher Start: Zwei Tore hat Chris Brüggemann (rechts) für den TuS Wagenfeld erzielt. © krüger

Der Fehlstart des TuS Wagenfelds versetzt Chris Brüggemann nicht in Panik. Der neue Torjäger glaubt daran, dass sich der „bald einstellen“ wird.

Wagenfeld – Als sich Fußball-Bezirksligist TuS Wagenfeld vor der Saison in Chris Brüggemann den unangefochtenen Goalgetter des Landesligisten TuS Sulingen schnappte, hätten die Vorschusslorbeeren kaum üppiger sein können: Schließlich erzielte der 24-Jährige in der letzten Spielzeit satte 25 Treffer in 26 Spielen – eine absolute Topquote.

In Wagenfeld kommt der Industriekaufmann nach vier Partien auf zwei Tore, das Knipsen scheint ihm im Blut zu liegen. Und zwar von Kindesbeinen an, wie Brüggemann erläutert: „Ich habe bereits in der G- und F-Jugend für Barnstorf meine Buden gemacht. Ich wollte eigentlich immer nur im Sturm spielen.“

Zum Werder-Profi hat es nicht gereicht

Recht schnell wurde der TuS Sulingen auf ihn aufmerksam. Frühzeitig lotsten die Sulestädter das große Talent zu sich, ehe mit zwölf Jahren der SV Werder Bremen rief. „Das war eine richtig tolle Erfahrung“, blickt der beidfüßige Angreifer („sicherlich eine meiner Stärken“) gerne zurück: „Aber mit der Zeit bekam ich immer weniger Einsätze – und in dem Alter möchte man natürlich viel spielen. Außerdem wurde der Aufwand einfach zu groß. Ich habe mir dann nach drei Jahren eingestanden, dass es nicht zum Werder-Profi reichen wird.“

Also kehrte Brüggemann für eine Halbserie zum TuS Sulingen zurück, um danach beim JFV Rehden so richtig durchzustarten. Mit mehr als 30 Pflichtspieltoren trug er maßgeblich zum Aufstieg der A-Junioren in die Niedersachsenliga bei.

Förderer Schops setzte schon früh auf Brüggemann

Was abermals Begehrlichkeiten seitens des TuS Sulingen weckte. Obwohl der Vollblutstürmer noch ein Jahr A-Jugend hätte spielen können, lotste ihn der damalige Trainer Maarten Schops zurück in die Sulestadt. „Das war schon cool“, erinnert sich Brüggemann: „Maarten hat mir in der Landesliga sofort das Vertrauen geschenkt. Erst im rechten Mittelfeld, dann im Sturm. Ich stand zwar nicht immer in der Anfangself, aber zum Stamm der ersten 14 gehörte ich schon.“

Schnell zeigte sich, welch goldenes Händchen Schops mit der Förderung des Talents bewiesen hatte. Bereits in der ersten Saison steuerte der 24-Jährige seinen Teil zum Doublegewinn bei und entwickelte sich fortan zu einem der besten Stürmer des Diepholzer Kreises. Nicht zuletzt dank ihm rettete sich der TuS Sulingen in der vergangenen Saison haarscharf vor dem Abstieg.

Kombination Brüggemann – Brüggemann „hätte bestimmt auch funktioniert“

Warum also der Wechsel zum klassentieferen TuS Wagenfeld? Brüggemann klärt auf: „Ich bin kürzlich stolzer Vater einer Tochter geworden und hatte viel mit unserem Hausbau in St. Hülfe um die Ohren. Deshalb wollte ich etwas den Aufwand runterfahren. Nach Sulingen brauchte ich für jede Strecke eine halbe Stunde – und wir haben viermal die Woche trainiert. Jetzt sind es zwei Einheiten wöchentlich, ich fahre nur 15 Minuten zum Sportplatz in Wagenfeld.“

Okay, aber nach Diepholz, wo sein Bruder Patrick die SGD trainiert, wäre die Strecke sogar noch kürzer. Hätte sich da nicht ein Wechsel angeboten? „Das hätte bestimmt auch funktioniert“, betont Brüggemann: „Schließlich hat mich Patrick bereits in der Rehdener Jugend erfolgreich trainiert. Aber mich hat einfach das Wagenfelder Projekt mit einem Ex-Bundesligastürmer wie Sergiy Dikhtyar als Coach überzeugt. Deshalb fiel meine Entscheidung ziemlich schnell für den TuS aus.“

Zusage nur für eine Saison

Wo es für ihn persönlich zwar ordentlich begann, doch trotz des neuen Goalgetters kommt Wagenfeld nach vier Partien erst auf drei Punkte. Zuletzt setzte es in St. Hülfe-Heede – also direkt vor seiner Haustür – eine 0:6-Klatsche. „Das war schlimm“, graust es Brüggemann immer noch: „Aber wir haben hier coole Jungs. Die Truppe ist intakt, der Erfolg wird sich bestimmt bald einstellen.“

Seine Zusage gilt jedoch nur für eine Serie, wie er klarstellt: „Ich weiß doch gar nicht, was nächstes Jahr ist. In dieser Saison gebe ich alles für Wagenfeld – und dann schauen wir mal.“ Irgendwie logisch, dass sich Brüggemann nicht langfristig binden will. Immerhin habe vor der Serie loser Kontakt zum Rehdener Regionalliga-Trainer Kristian Arambasic bestanden – und eine Rehdener Vergangenheit hat Chris Brüggemann bekanntlich...