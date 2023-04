Chica Bonita überzeugt beim Reitturnier in Aschen: Schimmelstute bestes Nachwuchspferd

Von: Sonja Rohlfing

Auf der Stute Sunshine erreichte Martin Lange vom RFV Ströhen Platz zwei in der zweiten Abteilung des L-Springens. © Rohlfing

Als bestes Nachwuchspferd beim Reitturnier in Aschen sah die Jury die Hannoveraner Schimmelstute Chica Bonita unter Annika Kreuzer aus Damme. Das S*-Springen mit Stechen bei der Veranstaltung unter dem Dach des RV Diepholz gewann Agostina Llano aus Paraguay auf dem elfjährigen Holsteiner Schimmel Lacalito. Bester Teilnehmer aus dem Kreispferdesportverband Diepholz war auf der Anlage von Nicky von Roesgen und Marcel-Alexander Kettnaker Marvin Drenkhahn vom RV Heiligenrode auf Diassini.

Aschen – 24 Paare wetteiferten jetzt im höchsten Springen beim Reitturnier in Aschen um Sieg und Platz. Die Nase vorn hatte auf der Anlage von Nicky von Roesgen und Marcel-Alexander Kettnaker am Ende Agostina Llano aus Paraguay auf dem elfjährigen Holsteiner Schimmel Lacalito. Bester Teilnehmer aus dem Kreispferdesportverband Diepholz war in dem S*-Springen mit Stechen Marvin Drenkhahn vom RV Heiligenrode auf Diassini. Die beiden landeten auf Position zwölf. Ausgerechnet ein Zeitstrafpunkt hatte einen Einzug ins Stechen verhindert. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung unter dem Dach des RV Diepholz zählten die Qualifikationen zum Bundeschampionat für fünf- und sechsjährige Springpferde.

Paul Bergen vom RV Wagenfeld gewann auf dem Oldenburger Che Guevara ein L-Springen mit Idealzeit. © Rohlfing

Die Startberechtigung für das Finale der jahrgangsbesten jungen Pferde in Warendorf erhält, wer in den Qualifikationsprüfungen mindestens eine Endnote von 8,0 („Gut“) oder besser erreicht. Vergeben wurden diese Noten in Aschen gleich mehrfach. Als bestes Nachwuchspferd sah die Jury die Hannoveraner Schimmelstute Chica Bonita unter Annika Kreuzer aus Damme.

Mit einer 8,5 honorierten die Richter die Runde der Schimmelstute von Chacco Blue mit der Schwester von Andreas Kreuzer im Sattel. „Sie hat sich so gefreut“, sagt Nicky von Roesgen. Insgesamt sei die Qualität in den Qualifikationsprüfungen zum Bundeschampionat relativ hoch gewesen. „Gerade, wenn man bedenkt, dass es noch früh in der Saison ist“, merkt die Aschenerin an.

Nicky von Roesgen bedauert geringe Anzahl an Nennungen für die Qualifikationsprüfungen

Gewünscht hätte sich die Pferdewirtschaftsmeisterin mehr Nennungen für die Qualifikationsprüfungen. Sie versteht jedoch auch die Zurückhaltung. „Es sind immer dieselben, die am Ende vorne mitreiten in Warendorf. Kleinere Ställe landen nur im Mittelfeld. Deshalb haben die Qualis an Stellenwert verloren“, bedauert Nicky von Roesgen.

Insgesamt standen in Aschen 17 Prüfungen auf der Zeiteinteilung. Fast 800 Nennungen waren für die vier Turniertage eingegangen. „Wir sind sehr zufrieden“, erklärt Nicky von Roesgen. „Das Nennungsergebnis und die Starterfüllung waren sehr gut.“ Die Springreiter wissen die guten Bedingungen zu schätzen. Wer einmal in Aschen war, kommt gern wieder.

Torsten Barmbold vom RFV Maasen-Sulingen siegte auf Cuore in der ersten Abteilung des L-Springens. © Rohlfing

Annika Kreuzer, Tobias Schwarz und Alexa Stais dabei

„Wir hatten gute Leute hier“, stellte dementsprechend auch Marcel-Alexander Kettnaker fest. Neben Annika Kreuzer war unter anderem Tobias Schwarz am Start. Der gebürtige Badener und Gewinner im European Youngster Cup (U25) 2018 ist seit 2021 bei Paul Schockemöhle angestellt. Mit dabei war ferner Alexa Stais. Die gebürtige Südafrikanerin startete ihre internationale Karriere als Springreiterin bei Hilmar Meyer, wechselte dann zu Meredith Michaels-Beerbaum und Markus Beerbaum. Seit kurzem hat sie ihre neue Wirkungsstätte ebenfalls bei Schockemöhle in Mühlen.

Für das kleine Team in Aschen war es ein Kraftakt, so eine große Veranstaltung zu stemmen. „Jede Hand hilft“, freut sich Nicky von Roesgen. „Auch haben wir Unterstützung durch Diepholzer Unternehmen gefunden und selbst unsere Kunden aus den USA haben uns unterstützt. Das ist schön“, betont die Pferdewirtschaftsmeisterin.

Ergebnisse, Turnier in Aschen Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Stephanie Böhe (PZRV Luhmühlen) auf Ogana Sitte SR – 8.8, 2. Laura Strehmel (RV Oldenburger Münsterland) auf Attractive Blue PS – 8.6, 3. Arend Westerholt (RG Klein Roscharden) auf Chacco Rouge – 8.5. Springpferdeprüfung Kl. M* (Qualifikation zum Bundeschampionat für fünfjährige Pferde): 1. Hartwig Rohde (RFV Lastrup) auf Ikarus Spumante OLD – 8.3, 2. Jessica Freye (TG Bad Zwischenahn) auf Cloud Chaser – 8.1, 2. Charlotte Höing (PSV Stahnsdorf) auf Cera Blue B – 8.0. Springpferdeprüfung Kl. M*: 1. Daniela Theelen (RV Oldenburger Münsterland) auf Anna Bella – 8.6, 2. Stephane Böhe (PZRV Luhmühlen) auf Lodewijk van Lange Weeren – 8.5, 3. Daniela Theelen (RV Oldenburger Münsterland) auf Mister Million – 8.4, 3. Hartwig Rohde (RFV Lastrup) auf Bugatti De Balou Star OLD – 8.4. Springpferdeprüfung Kl. M* (Qualifikation zum Bundeschampionat für sechsjährige Pferde): 1. Annika Kreuzer (RTG Silberberghof) auf Chica Bonita – 8.5, 2. Daniela Theelen (RV Oldenburger Münsterland) auf Mister Million – 8.4, 3. Arend Westerholt (RG Klein Roscharden) auf Chacco Rouge – 8.3, 3. Tim Köhler (RV Thedinghausen) auf Cubidoo – 8.3. Springprüfung Kl. L, 1. Abt.: 1. Torsten Barmbold (RFV Maasen-Sulingen) auf Cuore – 0/66.02, 2. Gerhard Meier zu Farwig (RFV Venne) auf Cimera – 0/71.05, 3. Stephanie Böhe (PZRV Luhmühlen) auf Stitches – 0/72.22 - 2. Abt.: 1. Koij Harada (RV Oldenburger Münsterland) auf Caracoulona PS – 0/70.50, 2. Marcel-Alexander Kettnaker (RV Oldenburger Münsterland) auf Vanabo – 0/71.48, 2. Martin Lange (RFV Ströhen) auf Sunshine – 0/71.48, 2. Hartwig Rohde (RFV Lastrup) auf Kealigolane – 0/71.48. Springprüfung Kl. M*, 1. Abt.: 1. Charlotte Arkenau (RV Vechta) auf Shutterboy – 0/73.62, 2. Anika Betcke (RV Minden/Weser) auf Corral Giant – 0/73.94, 3. Yvonne Klare (RFV Ankum) auf M.C. Fitty – 0/74.06 - 2. Abt.: 1. Kai Gerloff (RSV Schierbrok) auf Voll Cool – 0/64.56, 2. Massimo De Boeck (RFV Lastrup) auf Stakkodess – 0/66.94, 3. Hartwig Rohde (RFV Lastrup) auf Big Man – 0/67.90. Punktespringprüfung Kl. M** mit Joker, 1. Abt.: 1. Marvin Drenkhahn (RV Heiligenrode) auf Die is et – 77/54.64, 2. Ann-Katrin Dettmer (RV Destel) auf Filia Beduina W – 77/57.22, 3. Alexa Stais (RV Aller-Weser) auf Tailormade Chaccothargo – 77/60.14 - 2. Abt.: 1. Stephanie Böhe (PZRV Luhmühlen) auf Mona de Regor – 77/54.73, 2. Maximilian Wurster (RV Oldenburger Münsterland) auf Klausi – 77/58.17, 3. Dana Teepe (RFV Hesepe) auf Unique – 77/60.43. Springprüfung mit Idealzeit Kl. A*: 1. Meja Sörlin (RV Aller-Weser) auf Kayton S – 0/66.95, 2. Elisabeth Rethmann (RSC Handorf-Langenberg) auf Bella Fine – 0/66.45, 3. Ayleen Krusche (RSC Handorf-Langenberg) auf Call me Carly – 0/65.99. Springprüfung mit Idealzeit Kl. L: 1. Paul Bergen (RV Wagenfeld) auf Che Guevara – 0/66.55, 2. Lara-Sophie Röhling (Minden-Lübbecker RSG) auf B.B. Kings Liebeskind – 0/66.78, 3. Martha Burwinkel (RFV Dinklage) auf Chartou – 0/67.09. Springprüfung Kl. M**, 1. Abt.: 1. Saskia Kobe (RV Ahlhorn) auf Lilly M – 0/60.85, 2. Arend Westerholt (RG Klein roscharden) auf Carl – 0/62.85, 3. Laura Strehmel (RV Oldenburger Münsterland) auf Fort he Beat PS – 0/66.73 - 2. Abt.: 1. Philipp Kautz (RFV Maasen-Sulingen) auf Numero Due – 0/61.32, 2. Theresa Sutterlüty (Dammer RC) auf Tailormade Chabalou – 0/66.08, 3. Agostina Llano (Paraguay) auf Lacalito – 0/69.33. Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* (Youngster): 1. Wilhelm Winkeler (RFV Löningen-Böen-Bunnen) auf Lizarro – 0/30.94, 2. Sina Schütze (RV Lahr) auf Constantine – 0/35.11, 3. Laura Strehmel (RV Oldenburger Münsterland) auf Chac Balandro PS – 0/35.50. Springprüfung Kl. S* mit Stechen: 1. Agostina Llano (Paraguay) auf Lacalito – 0/32.87, 2. Arend Westerhold (RG Klein Roscharden) auf Quite Dynamite – 0/33.95, 3. Christin Stagge-Fältström (RFV Löningen-Böen-Bunnen) auf Compaxino – 0/33.97. Springpferdeprüfung Kl. A*, 1. Abt.: 1. Natalie Heidmeyer (RV Quernheim) auf Orlanda GH – 8.1, 2. Annika Niemann (RFV Holdorf) auf Grandorados – 7.9, 3. Eske Biermann (RFV Nienburg) auf Quirinus – 7.8 - 2. Abt.: 1. Achim Ostermeyer (RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft) auf Coeur de Lion M – 8.0, 2. Joachim Winter (RFV Westercelle/Altenceell) auf Quickly Fly – 7.9, 3. Sophie-Charlott Buschermöhle) auf Call me Accord – 7.8. Springprüfung Kl. A**, 1. Abt.: 3. Mona Greve (RV Pr. Ströhen) auf Lopez S – 0/63.93 - 2. Abt.: 3. Jule Lindhoff (RFS Okeler Land) auf Chianti – 0/58.65. sor