Sündermann sichert Sieg gegen Sudweyhe ab

Teilen

Mit zwei Kantersiegen verteidigte der SV Heiligenfelde (hier mit Diana Hildebrandt beim Wurf) die Tabellenführung in der Niedersachsenliga. © westermann

In der Korbball-Niedersachsenliga hält der TSV Heiligenrode Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Dagegen bleibt der SVH Tabellenführer.

Stöcken – Der SV Heiligenfelde verteidigte in Stöcken mit zwei souveränen Siegen die Tabellenspitze in der Korbball-Niedersachsenliga. Der TSV Heiligenrode bleibt mit ebenfalls zwei Erfolgen auf Rang drei und ist weiterhin an den Aufstiegsplätzen dran, und auch der TSV Barrien gewann doppelt, was dem TV Stuhr nur einfach gelang. Leer ging dagegen der TuS Sudweyhe II aus.

TV Stuhr - TSV Barrien 6:7 (2:4): Das Spiel der vor dem Spieltag punktgleichen Mannschaften aus Stuhr und Barrien gestaltete sich über den gesamten Spielverlauf ausgeglichen. Die knappe Führung der Barrier zur Pause drehten die Stuhrer Damen in der 27. Minute kurzzeitig. „Beide Teams schenkten sich nichts, und ein Unentschieden wäre durchaus gerecht gewesen. Am Ende gab es den glücklicheren Ausgang für den TSV“, sagte Stuhrs Trainer Oliver Ihde. „Wir behielten die gesamte Partie die Nerven und haben bis zum Schluss gekämpft, sodass wir dieses Spiel für uns entscheiden konnte“, freute sich Barriens Pressesprecherin Kristin Rumpsfeld, die zusätzlich „den Rückhalt der beiden starken Korbfrauen“ lobte.

TSV Heiligenrode - TB Stöcken II 14:4 (6:1): Das TSV-Team von Tanja Cassens und Britta Brings erwischte einen super Start und lag bis kurz vor der Pause bereits mit 6:0 in Führung. Eine starke Abwehrleistung und ein temporeiches Angriffsspiel sorgten für den sicheren Sieg. „Wir waren über die gesamte Spielzeit spielbestimmend“, freute sich das Trainerteam und lobte die „sehr gute Umsetzung“ seiner Vorgaben.

Stenogramme TV Stuhr: Katharina Drawert, Jasmin Rudolph (2), Birthe Harzmeyer (9), Ivonne Jensen (5) Victoria Bialek, Melina Kramer, Laura Nordloh (2), Kristin Wessels. TSV Heiligenrode: Samantha Pörschke (3), Linda Brings (2), Sidney Bothmer (1), Janina Schadwinkel (2), Malin Kortkamp (5), Charline Sündermann (4), Nadja Burgdorf (4), Jördis Detken (4). SV Heiligenfelde: Svenja Kotte (7), Diana Hildebrandt, Vanessa Boschen (2), Katrin Winte (7), Celina Sammann (4), Christin Kisteneich (3), Frederike Janshen (6), Marthe Schäfer (6). TuS Sudweyhe II: Bianca Moritz (3), Nadia Genthe (2), Tania Genthe, Laura Teske (4), Vanessa Schulenberg, Jana Nullmeyer (1), Charlotte Nunnenkamp, Beatrice Hauch (3). TSV Barrien: Stephanie Kröner, Sarah Zieske (7), Fenna Alfke (1), Johanna Grünhagen (2), Kristin Rumpsfeld (4), Jasmin Jaentsch (4), Joana Peters. Korbjägerinnen Svenja Kotte (SV Heiligenfelde) 35, Samantha Pörschke (Heiligenrode) 35, Malin Kortkamp (Heiligenrode) 33, Frederike Janshen (SV Heiligenfelde) 28, Laura Nordloh (TV Stuhr) 28, Birthe Harzmeyer (TV Stuhr) 28, Johanna Grünhagen (TSV Barrien) 26, Sarah Zieske (TSV Barrien) 26, Jasmin Jaentsch (TSV Barrien) 25, Laura Teske (TuS Sudweyhe II) 25

TSV Victoria Linden - TV Stuhr 9:12 (3:7): Der TV Stuhr kam stark ins Spiel und lag nach vier Minuten bereits mit 3:0 vorne. Linden fand in der ersten Halbzeit kein Mittel gegen die gute Stuhrer Abwehr und stellte den Angriff um, wodurch vermehrt aus der Distanz abgeschlossen wurde. Die gut aufgelegten Stuhrer Korbfrauen und die weiterhin stabile Abwehr hielten die Hannoveranerinnen in Schach. Im Angriff sorgte eine durchgängig starke Trefferquote von Birthe Harzmeyer dafür, dass die Führung nie wirklich in Gefahr geriet.

Oldenbroker TV II - TSV Barrien 6:11 (3:4): Gegen den Tabellenletzten aus Oldenbrok kam der TSV schwer ins Spiel. Der OTV legte zunächst zwei Körbe vor, während Barrien sich in der ersten Halbzeit ins Spiel kämpfen musste. „Im weiteren Verlauf kamen wir besser in die Partie und konnten den Oldenbroker Angriff mehr und mehr unter Kontrolle bringen. Vorne wurden wir treffersicherer und konnten durch schnelle Kombinationen zum Korberfolg kommen“, kommentierte Kristin Rumpsfeld, deren Team sich am Ende durchsetzte und mit vier Punkten nach Hause fuhr.

TuS Sudweyhe II - TSV Heiligenrode 8:12 (5:5): Bei den ersatzgeschwächten Sudweyherinnen halfen Charlotte Nunnenkamp aus der B-Jugend und Tania Genthe aus der Ü 30 aus. Gegen den Tabellendritten aus Heiligenrode kam die Sudweyher Reserve gut ins Spiel und konnte durch eine konstante Abwehr und ein geordnetes Spiel nach vorne die erste Halbzeit ausgeglichen gestalten. Ab der 25. Minute ging der TSV jedoch durch einen Konter von Jördis Detken in Führung und baute diese weiter aus. „Zwei schöne Rückraumtreffer von Charline Sündermann sicherten den Erfolg ab“, kommentierten Brings und Cassens: „Durch Unaufmerksamkeiten im Angriffsspiel und Abstimmungsschwierigkeiten in der Abwehr haben wir einige Körbe kassiert. Es war dennoch ein schönes und faires Spiel“, kommentierte Sudweyhes Mannschaftsführerin Vanessa Schulenberg.

SV Brake - SV Heiligenfelde 7:22 (3:14): Bei der Mannschaft aus dem Weser-Ems-Gebiet fehlte die etatmäßige Korbfrau und wurde durch eine Jugendspielerin ersetzt. Der SVH lieferte eine konzentrierte Abwehrleistung ab und fand im Angriff gute Lösungen gegen das Positionsspiel der Braker. Mit einer deutlichen 14:3 Führung ging es in die Pause. Brake stellte schließlich auf Manndeckung um. Nach einem Timeout liefen aber auch die Angriffe gegen diese Abwehrvariante flüssiger und sorgten für den Kantersieg. „Die Unsicherheit aus dem vorherigen Spieltag war der Mannschaft nur kurz anzumerken. Im Laufe der Partie kehrte das in der Saison erlangte Verständnis für die richtigen Würfe und Spielzüge zurück“, sagte eine zufriedene Spielertrainerin Svenja Kotte.

TuS Sudweyhe II - SV Heiligenfelde 5:13 (1:5): Es dauerte bis zur 13. Minute, ehe der erste Treffer der Partie fiel. Der Tabellenführer aus Heiligenfelde ging in Führung. „Bis dahin war es ein starkes Abwehrspiel und eine großartige Korbfrauenleistung“, sagte Schulenberg, deren Sudweyherinnen durch einige Fehler im Angriffsspiel und in der Abwehr weiter in Rückstand geriet. Der Aufstiegsaspirant sorgte mit „schönen Kombinationen und einer guten Wurfausbeute“ für den souveränen Sieg. „Die letzten drei Wochen haben wir viel gearbeitet, und so konnten wir wieder an die erfolgreiche Hinrunde angeknüpfen“, freute sich Svenja Kotte über die Verteidigung der Tabellenführung.