Rehden verhunzt sich sein Torverhältnis - 0:4

Von: Daniel Wiechert

Engagierter Auftritt: Rehdens Kevin Coleman (vorn) schirmt hier den Ball vor Lübecks Marvin Thiel ab. © Wiechert

Im Heimspiel gegen Regionalliga-Spitzenreiter VfB Lübeck bekamen die Fußballer des BSV Rehden nach einer Stunde die Grenzen aufgezeigt - und eine Lehrstunde in Sachen Effizienz.

Rehden – Die Dezibel-Challenge ging klar an den VfB Lübeck – sowohl auf den Rängen der Rehdener Waldsportstätten als auch auf dem Spielfeld. Die Akteure des Spitzenreiters liefen schon mit Gebrüll aufs Feld, sie hatten sich hörbar vorgenommen, das jüngste 2:3 gegen Ottensen wettzumachen. Die Gastgeber des BSV Rehden wirkten angespannter – ob der brenzligen Lage im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga auch kein Wunder. Und durch das 0:4 (0:0) am Freitagabend wurde die Aufgabe noch mal schwieriger, das zuvor relativ gute Torverhältnis des BSV Rehden ist futsch. „Lübeck hat heute keinen Zauberfußball gespielt“, fand Rehdens Trainer Kristian Arambasic: „Aber ihre Effektivität ist echt brutal. Ich habe fünf Schüsse aufs Tor gezählt, vier waren drin.“

Bei Moody Chana war anfangs keine Nervosität spürbar. Mit zwei starken Ballgewinnen fand er gegen seinen Ex-Club gut in die Partie hinein. Der 24-Jährige war einer von drei Innenverteidigern, die BSV-Coach Kristian Arambasic aufbot. Dennoch wackelten die Schwarz-Weißen in der Anfangsphase, machten sich durch Nachlässigkeiten selbst das Leben schwer, auch Keeper Flemming Niemann ging mit Dribblings unnötige Risiken ein. „Sie sind extrem früh angelaufen, erst nach zehn Minuten konnten wir uns etwas befreien“, berichtete Arambasic. Für Rehden kam Shamsu Mansaray in der Anfangsphase einige Mal rechts bis zur Grundlinie hindurch, der Pass in die Mitte war allerdings immer zu ungenau. Nach 32 Minuten war für Mansaray dann verletzungsbedingt schon Schichtende.

BSV Rehden - VfB Lübeck 0:4 (0:0) Rehden: Niemann - Coleman, Kiene (63. A. Arambasic), Becken, Chana, Haritonov - Popovic (63. Sindik), Lesueur - Mansaray (32. Memisevic), Jobe (71. Schlobohm) - Djumo. Lübeck: Kirschke - Kölle, Gruppe, Löhden, Sternberg (86. Lippegaus) - Hauptmann (77. Daube), Rüdiger, Gözüsirin, Thiel (77. Taritas) - Drinkuth (86. Abdou), Hovi (86. Johannes). Tore: 0:1 (52.) Hovi, 0:2 (58.) Drinkuth, 0:3 (71.) Hauptmann, 0:4 (77.) Gözüsirin. Zuschauer: 434. Schiedsrichter: Christoph Kluge (SG Bremnen-Ost).

Hochbetrieb hatte weiterhin Chana. In der 36. Minute lenkte er mit einem Monster-Block einen 14-Meter-Schuss von VfB-Torjäger Felix Drinkuth zur Ecke. Freies Schussfeld hatte hingegen Malik Memisevic. Doch sein Versuch aus 20 Metern flog ins Fangnetz. für Mansaray im Spiel, drosch er den Ball in der 45. Minute aus 20 Metern drüber.

Direkt nach der Pause zielte Memisevic deutlich besser – aber immer noch nicht genau genug. Sein Drehschuss (47.) aus 16 Metern sprang vom linken Innenpfosten wieder ins Feld. Kimmo Hovi machte es besser: Der Finne brachte Lübeck nach einem Eckball per Kopf in Führung – 1:0 (52.). „Wir wussten um ihre Stärke bei Standards. Wie so oft war dies der Dosenöffner für Lübeck“, sagte Arambasic.

Der Spitzenreiter blieb abgezockt. Während VfB-Keeper Florian Kirschke einen 30-Meter-Hammer von Daniel Haritonov mit den Fingerspitzen entschärfte, vollendete Drinkuth einen Konter nach Traumpass von Tarik Gözüsirin zum 2:0 (58.). Mit dem 3:0 (71.) nach Drinkuth-Assist raubte Marius Hauptmann Rehden die Resthoffnungen. Und mit einem 19-Meter-Schuss zum 4:0 (77.) krönte Gözüsirin seine Top-Leistung.