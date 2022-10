Calis Anruf und Klenkes schnelle Zusage: Neuenkirchens Trainer und Torwart verbindet besondere Beziehung

Von: Carsten Drösemeyer

„Sofort meine erste Wahl“: Neuenkirchens Trainer Mustafa Cali schwärmt von Keeper Yanik-Luca Klenke. © krüger

Mustafa Cali und Yanik-Luca Klenke scheinen sich gesucht und gefunden zu haben: Eigentlich auch kein Wunder. Schließlich kennen sich der neue Trainer des Fußball-Bezirksligisten TV Neuenkirchen und sein Stammkeeper schon viele Jahre und weisen eine gemeinsame Vita auf. Bereits in der A-Jugend des TuS Sulingen hatte Cali als Coach Klenke unter seinen Fittichen und kann sich an die damalige Zeit auch noch gut erinnern: „Schon damals konnte man das riesige Talent von Yanik erkennen. Er verfügt über super Reflexe und ist auch mit dem Fuß exzellent. Ein richtig mitspielender, moderner Torhüter.“

Neuenkirchen – Komplimente, die Klenke umgehend erwidert: „Musti ist nicht nur ein toller Trainer, sondern auch ein toller Mensch. Fachlich ist er top und seine Motivationskünste sind legendär.“

Die gegenseitige Wertschätzung ist also unschwer zu erkennen – und unerfolgreich war die Zusammenarbeit in der Vergangenheit ebenfalls nicht, wie sich Klenke erinnert: „Musti war ja nicht nur in der A-Jugend mein Trainer. 2019 sind wir mit dem TuS Sulingen II zusammen in der Bezirksliga Vizemeister geworden. Das war schon eine richtig gute Zeit.“

In Heiligenfelde kam Klenke nicht zur gewünschten Einsatzzeit

Folgerichtig nahm Cali nach seinem Wechsel zum SV Heiligenfelde den 25-Jährigen mit. Doch hier lief es für Klenke nicht mehr so optimal wie zuvor bei den Sulestädtern. „Ich kam einfach nicht auf die Einsatzzeit, die ich mir vorgestellt hatte“, blickt der kaufmännische Angestellte zurück: „Trotzdem habe ich mich beim SVH sehr wohl gefühlt. Heiligenfelde ist ein toller Club. Ich komme immer wieder gerne zurück und habe dort noch einige Freunde.“

Glücklich wurde Klenke auch bei den Blaumeisen nicht

Dennoch zog es Klenke weiter zum SC Twistringen. Aus nachvollziehbaren Gründen, da seine Freundin zum damaligen Zeitpunkt dort wohnte und er zu ihr zog. Aber richtig alt wurde der „Schnapper“ bei den Blaumeisen auch nicht. Stattdessen kehrte er aus „familiären Gründen“ wieder zurück in die alte Sulinger Heimat: „Ich hatte beruflich und privat einfach richtig viel um die Ohren und wollte wieder mehr Zeit mit der Familie verbringen. Deshalb habe ich das Angebot vom TuS Sulingen II angenommen.“ Allerdings musste Klenke unter dem damaligen Trainer Tim Bösche fast regelmäßig als Innenverteidiger aushelfen, da Sulingens Reserve kaum einmal mit voller Kapelle antreten konnte. Der eigentliche Keeper Klenke erwies sich zwar auch im Feld durchaus als Lichtblick, doch den sang- und klanglosen Abstieg konnte er nicht verhindern.

„Umso glücklicher“ über Calis Anruf

„Sportlich sicherlich nicht das Highlight meiner Karriere“, schmunzelt der 25-Jährige: „Umso glücklicher war ich, als nach der Saison der Anruf von Musti kam. Ich musste nicht lange überlegen und habe sofort zugesagt, beim TVN anzufangen.“

„Yanik war sofort meine erste Wahl“, so Cali: „Die Zusammenarbeit mit ihm hat immer super funktioniert. Deshalb wollte ich ihn als eine meiner ersten Amtshandlungen unbedingt als neue Nummer eins.“

Bruderduell um Platz zwischen den Pfosten

Kurioserweise fungiert in Neuenkirchen als Herausforderer von Yanik-Luca Klenke ausgerechnet der eigene Bruder Fabian. Führt das nicht automatisch zu geschwisterlicher Rivalität?

„Auf keinen Fall“, wehrt der Erstgeborene ab. Ich habe ein tolles Verhältnis zu Fabi. Wir pushen uns und ich freue mich immer, wenn er auch zu Einsätzen kommt. Es ist toll zu sehen, dass mein kleiner Bruder immer mehr Fortschritte macht.“

Auch Cali bezeichnet das Brüder-Duell um den Platz im TVN-Kasten als „Luxusproblem. Beide sind super Torhüter. Yanik hat derzeit die Nase vorne, aber wenn er mal ausfallen sollte, hätte Fabi mein absolutes Vertrauen. Ich freue mich sehr, wieder mit ihnen zusammenarbeiten zu können.“

Ähnlich groß ist die Freude bei Yanik-Luca Klenke: „Neuenkirchen ist ein richtig geiler Verein, ich kann mit meinem Bruder zusammenspielen und habe in Musti einen tollen Trainer. Besser geht es nicht.“