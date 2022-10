Cali „total zufrieden“, Pingel fehlt etwas: Aufsteiger TVN bejubelt 0:0 bei Spitzenreiter FC Sulingen

Augen zu und durch: Sulingens spielender Co-Trainer Tobias Dickmann (in Rot) steigt hoch zum Kopfballduell mit Neuenkirchens Mario Meyer. © terwey

Auf der Neuenkirchener Bank brandete mit Schlusspfiff Applaus auf. Trainer Mustafa Cali stieß mit ausgebreiteten Armen ein lautes „Ja“ aus. Das 0:0-Unentschieden beim ungeschlagenen Fußball-Bezirksliga-Spitzenreiter FC Sulingen sorgte bei Aufsteiger TVN für reichlich Freude. Auf der anderen Seite war dem Team von Marian Pingel die Enttäuschung über vergebene Punkte im Aufstiegsrennen anzusehen.

Sulingen – Verfolger TuS Sudweyhe hatte parallel durch ein 3:0 gegen Bruchhausen-Vilsen den Rückstand auf Sulingen auf drei Punkte schrumpfen lassen und hat zudem ein Spiel weniger absolviert.

„Wir sind nicht zufrieden“, sagte der Sulinger Trainer zur Nullnummer vor rund 80 Zuschauern – darunter einige aus Neuenkirchen: „Es war ein schwieriges Spiel. Wir sind nicht gefährlich geworden, weil uns die letzten Prozent Bereitschaft und die Genauigkeit gefehlt haben.“ FCS-Kapitän Benjamin Barth sah es ähnlich: „Es fühlt sich wie eine Niederlage an. Aber es ist das gerechte Ergebnis, weil uns die Gier gefehlt hat.“

Fußball-Bezirksliga: FC Sulingen - TV Neuenkirchen 0:0 Sulingen: Plümer - Barth, Klare, Roughley, B. Könker (87. Lüdecke) - D. Könker (65. Yildirim), Ehlers (46. Zawodny), Dickmann, Mesloh (46. Krüger) - Hoffmann (78. Ludewig), L. Meyer.

TVN: Y.-L. Klenke - Hommen (26. Timme), Fehse, Marv. Luchtmann, Söhl - Marc. Luchtmann, Leymann, Hülseberg, Dettmer, Scharf (61. Lües) - Meyer.

Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte gegen Zawodny (88./wiederh. Foulspiel).

Schiedsrichter: Kevin-Noah Traemann (TuS Sudweyhe).

Cali war dagegen „total zufrieden“, befand: „Wir haben es taktisch super gemacht und nicht eine Chance aus dem Spiel heraus zugelassen. Selbst hatten wir ein, zwei Chancen, die wir machen müssen.“ Sascha Timme (86.) und Marcel Luchtmann (89.) hatten in der Schlussphase Distanzschüsse aus 16 Metern knapp neben das Tor gesetzt. Cali raufte sich dabei an der Seitenlinie die vom Dauerregen nassen Haare.

„Wir haben es am Ende nicht mehr gut verteidigt, weil wir das Spiel unbedingt noch gewinnen wollten“, kommentierte Pingel. Die letzten Minuten hatte seine Mannschaft das Spiel in Unterzahl bestreiten müssen, weil Marvin Zawodny mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war – wegen wiederholten Foulspiels (88.). „Berechtigt“, wie Pingel einräumte.

Neuenkirchen entgeht Platzverweis

Im ersten Durchgang hatte Neuenkirchen dagegen Glück gehabt, dass Schiedsrichter Kevin-Noah Traemann bei einem taktischen Foul von Marcel Hommen gegen Sulingens Bennet Könker die zweite Gelbe Karte stecken gelassen hatte (26.). Um keinen späteren Platzverweis zu riskieren, brachte Cali unmittelbar nach der Szene Timme für den vorverwarnten Hommen.

Nach dem frühen Wechsel blieb der Matchplan derselbe. „Wir wollten die Außen offen stehen lassen und die Sechser zustellen. Denn wenn es beim FC Sulingen über Tobias Dickmann geht, wird es gefährlich“, erklärte der TVN-Trainer. Was in Halbzeit eins noch nicht hundertprozentig aufging, klappte in Durchgang zwei umso besser.

„Vielleicht feiern wir doch noch eine Clubhaus-Party“

„Die Laune ist jetzt noch nicht so, dass mir nach Feiern zu Mute ist“, sagte Pingel, angesprochen auf den Plan für den Samstagabend: „Aber das kann sich ändern, wenn wir ein, zwei Bier am Platz getrunken haben.“ Auch Kapitän Barth meinte: „Wir sind da recht spontan. Vielleicht feiern wir doch noch eine Clubhaus-Party. Mit 26 Punkten aus zehn Spielen können wir zufrieden sein.“

Cali erklärte: „Ich muss noch zur Hochzeit meines Neffen nach Hannover, aber die Jungs können sich inSulingen noch vergnügen.“ Und Jan-Christian Söhl verriet: „Wir werden sicher noch auf den Freimarkt gehen.“

Spieler des Spiels: Marvin Luchtmann Der Neuenkirchener Innenverteidiger hielt den Laden gegen Spitzenreiter Sulingen dicht, räumte einiges ab.