5:0 – Cali freut sich mit Meyer

Sulingen – Fußball-Bezirksligist TuS Sulingen II hat seine letzte Chance auf die Meisterschaft eindrucksvoll am Schopf gepackt: Mit 5:0 (1:0) überrollte der Tabellenzweite gestern Abend den Sechsten TuS Drakenburg und verkürzte so bei einem Spiel mehr den Rückstand auf Klassenprimus STK Eilvese auf zwei Pünktchen.

Entsprechend positiv fiel nach dem fünften Sieg in Folge das Fazit von TuS-Coach Mustafa Cali aus: „Das haben die Jungs prima gemacht. So können wir Eilvese vielleicht tatsächlich noch bis zum letzten Spieltag ärgern.“ Gut möglich, da der Spitzenreiter morgen gegen den Fünften TSV Mühlenfeld erst einmal gewinnen muss.

In jedem Fall legten die Sulestädter in souveräner Manier vor. Zwar reichte es im ersten Abschnitt „nur“ zum Treffer von Maurice Krüger, der nach einem Traumpass von Lauritz Mühlenhardt cool vollstreckte (8.) – doch in der zweiten Hälfte spielte Sulingens Reserve mit Drakenburg Katz und Maus. „Da habe ich in der Halbzeit wohl die passenden Worte gefunden“, schmunzelte Cali. Erst staubte direkt nach Wiederanpfiff Bennet Könker nach einem Krüger-Freistoß zum 2:0 ab (47.), dann war Mühlenhardt nach einem Kracher von Malte Wulferding zur Stelle (53.), ehe ein trockener 25-Meter-Schuss von Danny Stöver (65.) sowie der 5:0-Schlusspunkt durch Mario Meyer (83.) Sulingens Kantersieg perfekt machten. Gerade für den eingewechselten Meyer freute sich Cali wie ein Schneekönig: „Nach seiner langen Verletzungspause hat er das echt verdient. Ein tolles Ende eines tollen Spiels. Damit haben wir in der ganzen Saison kein Heimspiel verloren. Wahnsinn! Darauf können wir stolz sein.“ drö