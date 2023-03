Nah am Ziel – und vor dem Abschied

Von: Cord Krüger

Teilen

Vor dem letzten Einsatz in der „Ersten“: Dylan Bennett nimmt am Sonntag mit einem Heimspiel Abschied von den Bundesliga-Squashern des 1. SC Diepholz – nach 13 Saisons. © ck

Kurz vor der Zielllinie: Den Diepholzer Squashern fehlt nur noch ein Punkt zur Bundesliga-DM-Endrunde. Am Wochenende bestreitet Dylan Bennett sein letztes Heimspiel.

Diepholz – Auf dem Papier ist die Sache klar. Nur noch einen mickrigen Punkt aus den letzten beiden Spieltagen an diesem Wochenende brauchen die Bundesliga-Squasher des 1. SC Diepholz – und sie hätten erneut das Ticket zur Endrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft gelöst. Das sollte doch möglich sein – entweder bereits am Samstag ab 13.00 Uhr beim Tabellenvorletzten SC Hasbergen oder 24 Stunden später im Heimspiel gegen Schlusslicht Sportwerk Hamburg. Doch besteht nicht gerade angesichts dieser Konstellation die Gefahr, dass Diepholz die Gegner unterschätzt?

Nein, meint ihr Spielertrainer Dennis Jensen: „Als Tabellenzweiter muss es unser Anspruch sein, gegen die Teams von unten zu bestehen. Schön wäre es natürlich, wenn wir das Ding schon am Samstag zumachen können. Aber Hasbergen hat zu Hause schon einige Male überrascht – und es ist ein Derby mit seinen eigenen Gesetzen.“

Daher überließ Jensen nichts dem Zufall und buchte den Flug für seinen Spitzenspieler Mahesh Mangaonkar so, dass der Profi bereits am Freitag in Diepholz ist. „Wir wollen nichts riskieren“, sagt er mit Blick auf eventuelle Streiks im Luftverkehr.

An Position eins dürfte den Inder der Weltranglisten-136. Aqeel Rehman erwarten. Der gebürtige Salzburger, österreichische Nationalspieler und 16-fache Meister seines Heimatlands hatte im Hinspiel dem Diepholzer Omar Abdel Meguid immerhin einen Satz abgerungen – einer von zweien im gesamten Duell. Als Nummer zwei könnten die Gastgeber Roshan Bharos ins Rennen schicken, nach Rehman die zweite Verstärkung zu Beginn dieser Saison. „Hasbergen nutzt in dieser Serie die Möglichkeit, an den beiden vorderen Positionen mit Ausländern zu spielen“, erinnert Jensen an die größere Qualität. Aktueller Beleg dafür: Der Niederländer Bharos rang jüngst im Duell bei Branchenführer Paderborn dessen „Zweier“ Lucas Wirths nieder.

An den Positionen dahinter verändert sich einiges im Vergleich zum Hinspiel: Felix Auer bekleidet zwar weiterhin die Position drei beim 1. SCD, Andre Igelbrink wird aber wohl nicht für Hasbergen spielen. Und als Diepholzer „Vierer“ geht Julian Kischel an den Start. Erstens, weil er laut Jensen „zuletzt gut trainiert hat“; zweitens, weil die Kreisstädter mit Blick auf die Playoffs vom 8. bis 10. Juni in Krefeld weiter denken müssen. Selbst, wenn Jensen das ein wenig unangenehm ist: „Es klingt echt hoch gegriffen, aber sollten wir bei den ,Deutschen’ aus irgendeinem Grund Zweiter werden, wären wir für den Europapokal startberechtigt – und dafür dürfen nur Spieler mit mindestens zwei Saisoneinsätzen in der Bundesliga auf die Meldeliste“, erklärt Jensen. Exakt aus diesem Grund stellt sich der 47-Jährige am Sonntag selbst als Nummer vier auf, um dann zu seinem zweiten Match zu kommen.

Sein voraussichtlich letztes Spiel im Oberhaus bestreitet hingegen am Sonntag ab 13.00 Uhr im Diepholzer Sauna- und Sportparadies Dylan Bennett. Der 38-jährige Niederländer hatte Jensen vor einiger Zeit angekündigt, nach dieser Saison kürzertreten zu wollen. „Der Aufwand in diesem Alter wird ihm zu groß“, erläutert Jensen, der beim Gedanken an diesen Abschied bereits einen Kloß im Hals hat: „Nach 13 Jahren für uns wird das für alle hochemotional.“ Ganz weg ist der Publikumsliebling dann aber doch nicht: Bennett will sich der Diepholzer Zweiten in der Oberliga anschließen. „Und ich denke, er wäre auch der Letzte, der uns nicht helfen würde, wenn in der Bundesliga mal Not am Mann ist“, ahnt der Spielertrainer.