Luftpistolen-Bundesligist Bassum auf Kurs Viertelfinale

Von: Gerd Töbelmann

Teilen

War happy: Bassums Norweger Erik Eknes gewann seine beiden Partien klar. © töb

Der SV Bassum von 1848 hat weiterhin alle Chancen, am Ende der Saison in der Luftpistolen-Bundesliga Nord unter den besten vier Teams zu landen und damit das Viertelfinale zu erreichen. Auf den eigenen Ständen wurden am Samstag und Sonntag erst der SV Uetze (4:1) und danach die Sportschützen Fahrdorf (3:2) besiegt. Bassum belegt damit momentan Rang drei.

Bassum 1848 - SV Uetze 4:1: Bassums Trainer Michael Meinhard wollte den Gegner nicht schlechtreden, „aber das war schon ein Pflichtsieg für uns, denn Uetze ist als Tabellenletzter angereist“.

Gespannt war man auf die Premiere des norwegischen Neuzugangs Erik Eknes (wohnte am Wochenende bei Vereinsmitglied Thomas Bremer), der sein Match an Position eins gegen Wolfgang Geppert zwar mit sieben Ringen Vorsprung klar gewann, aber 374 Ringe sind sicherlich nicht das Maß aller Dinge. „Im Training schießt Erik locker über 380. Aber das hier mit TV-Liveübertragung und dem ganzen Gewusel in der Halle war doch neu für ihn und hat ihn wohl etwas beeindruckt“, sagte Meinhard und führte weiter aus: „Ich denke, dass das am Sonntag gegen Fahrdorf schon besser laufen könnte.“

Klare Siege fuhren an den weiteren Positionen Thomas Hoppe (378 Ringe), Denis Rother (377) und Sascha Sandmann (365) ein. Lediglich Martin Mohnke (362) musste sich mit einem Ring geschlagen geben.

Bassum 1848 - Sportschützen Fahrdorf 3:2: Was für ein Krimi: Alle Augen richteten sich auf Mario Nittel. Der Fahrdorfer hätte beim Gesamtstand von 2:2 in seinem 40. und letzten Schuss eine Zehn zum Sieg gebraucht. Eine Neun hätte das Stechen gebracht. Was kam heraus? Eine Acht. Danach herrschte bei Gegner Sascha Sandmann und auch dem gesamten 1848-Anhang fast schon grenzenloser Jubel, denn dieser „Fehlschuss“ bescherte den Gastgebern den 3:2-Sieg.

„Das ist schon stressig, wenn man es nicht in der eigenen Hand hat. Aber jetzt freue ich mich über meinen Sieg“, strahlte Sandmann.

Ein Strahlemann war am Sonntag auch Erik Eknes. Nach intensiven Gesprächen mit Trainer Michael Meinhard vor dem Match steigerte sich der Norweger gegenüber Samstag erheblich, schoss starke 384 Ringe und gewann das Spitzen-Match gegen Fahrdorfs Jonas Hansen (Dänemark). „Am Samstag hatte ich noch mit den Gegebenheiten hier in der Halle zu kämpfen. Sowas gibt es in Norwegen nicht. Heute lief es viel besser. Jetzt fliege ich am Montag zufrieden nach Hause“, meinte Bassums Nummer eins.

Wie schon gegen Uetze war Thomas Hoppe an Position zwei eine Bassumer Bank, denn er setzte sich klar mit elf Ringen Vorsprung durch. Nach den Niederlagen von Denis Rother und Martin Mohnke kam alles auf Sascha Sandmann an. Der beendete seine 40-Schuss-Serie mit 365 Ringen und musste eine kleine Ewigkeit auf Nittels 40. Schuss warten. Aber dieses Warten hat sich gelohnt . . .