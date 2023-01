Budenzauber mit „Brisanz“: TuS Sulingen fordert beim „Studiofünf“-Cup den FC zum Stadtderby

Turnier-Organisatoren: TuS Sulingens Abteilungsleiter Dominic Brock (v.l.), Mary Ann Mörke (Beisitzerin Jugendleitung) und der Sportliche Leiter der Herren Christoph Delitzscher. © Privat

Iman Bi Ria wechselt am Samstag, 7. Januar, in die Zuschauerrolle. Der Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen überlässt beim hochkarätig besetzten Heim-Turnier in der Edensporthalle (ab 14.00 Uhr) seinen Assistenten Serkan Savran und Timo Knelangen das Coaching.

Sulingen – „Die beiden haben sich das verdient und es ist für mich eine gute Möglichkeit, das sportliche Geschehen mal nur zu beobachten und sich mit anderen Vereinen auszutauschen“, sagt Bi Ria zu seiner Rolle beim „Studiofünf“-Cup. Der 38-Jährige ist „stolz darauf, dass wir namhafte Clubs für das Turnier zusammenbekommen haben. Das ist gar nicht so einfach, weil Trainer wegen der Verletzungsgefahr in der Halle immer skeptisch sind.“

Ersatz für Hallenmasters

Der Trainer selbst ist bekennender Hallen-Fan, sagte auch deshalb zu, als TuS-Spartenleiter Dominic Brock nachfragte, ob Interesse bestehe ein Indoor-Turnier auszurichten – als Ersatz für das bereits im Herbst coronabedingt abgesagte Hallenmasters des NFV-Kreises Diepholz, das zuletzt 2020 stattgefunden hatte. „Wir waren dazu im engen Austausch mit dem NFV und haben entschieden, dass es das Beste ist, das Hallenmasters abzusagen. Denn wir wollten vermeiden, den großen Organisationsaufwand zu betreiben und das Turnier am Ende wegen Corona doch absagen zu müssen“, erklärt Brock. Nachdem sich abgezeichnet hatte, dass die Pandemie doch ein Hallenturnier zulassen würde, bemühte sich Brock um die nun stattfindende Alternative: „Wir haben an dem ursprünglichen Termin festgehalten. Die Halle war ja bereits gemietet.“

Auch BSV Rehden

Mit den beiden Bremen-Ligisten TS Woltmershausen und SV Hemelingen sind auch Teams aus einem anderen Kreis dabei. Letzteres Team ist für Bi Ria „wegen der vielen technisch starken Spieler Geheimfavorit“. Höchstklassig spielendes Team im Wettbewerb ist Regionalligist BSV Rehden. Bi Ria hatte bei Kristian Arambasic angefragt, der Trainerkollege sagte zu: „Ich habe selbst gerne in der Halle gespielt. Und wir haben acht Jungs dabei, die Lust auf die Halle haben.“ Darunter sind Pierre Becken, Niklas Kiene und Julijan Popovic. Arambasic wohnt dem Geschehen erst ab 15.30 Uhr bei: „Wir haben am Samstag um 11.00 Uhr noch eine Vorbereitungspartie mit ein paar Testspielern beim OSC Bremerhaven. Danach fahre ich in die Halle.“ Dort erwartet den Turniersieger ein Preisgeld von 150 Euro, den Zweitplatzierten 100 Euro und den Dritten 50 Euro. Sponsorengutscheine erhalten der beste Spieler, Keeper und Torschütze.

Sulinger Winter-Zugänge Dalkiran und Sänger dabei

„Die Jungs wollen sich natürlich beweisen. In dem Gruppenspiel gegen den FC Sulingen ist gleich Brisanz drin“, sagt Bi Ria. Zum zehnköpfigen Sulinger Aufgebot zählen neben Leistungsträgern wie Lennart Greifenberg und Jan Rabens auch die Winter-Zugänge Hasan Dalkiran und Ole Sänger. Und was erwartet der Coach von seinem Team? „Die Jungs sollen einfach Spaß haben, und ich werde mich nicht aufregen, wenn wir keinen Erfolg haben.“ Aber der Trainer wird das Geschehen von der Tribüne aus sicher ganz genau beobachten.

„Studiofünf“-Cup: Fünf Turniere an drei Tagen in Sulingen Der TuS Sulingen veranstaltet im Rahmen des „Studiofünf“-Cups von Freitag bis Sonntag fünf Turniere in der Edensporthalle. Am Freitagabend ab 18.00 Uhr geht es los mit dem Turnier für Kreisklassen-Teams. Unter anderem mit dabei: TuS Sulingen II, FC Sulingen II und SC Twistringen II. Am Samstag kommt es ab 10.00 Uhr zum „Kräftemessen der lebenden Legenden des Landkreises Diepholz“. Florian „Bollo“ Bolte und Kevin Krowiorsch haben sechs Teams zusammengestellt, die um den Sieg spielen.

Höhepunkt ist das Turnier der Ersten Herren am Samstag ab 14.00. Das Finale steigt gegen 19.30 Uhr. In Gruppe A treffen in den 14-minütigen Spielen der TuS Sulingen, FC Sulingen, SW Osterfeine und TS Woltmershausen aufeinander. Der BSV Rehden, TSV Wetschen, TuS St.Hülfe-Heede und die SV Hemelingen kämpfen in Gruppe B um den Halbfinaleinzug.

Am Sonntag steigt ab 9.30 Uhr das Turnier der E-Mädchen-Turnier, ab 14.00 Uhr das der männlichen U10.