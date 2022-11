Rehden entnervt den HSV-Reserve beim 1:1

+ © Vogler Ist der berühmte Knoten geplatzt? Darauf hofft Trainer Kristian Arambasic nach Tony Lesueurs (am Ball) erstem Tor für die Rehdener. © Vogler

Kristian Arambasic verteilte ein Extra-Lob an Niklas Kiene und Pierre Becken. Die Innenverteidiger standen exemplarisch für die starke Defensiv-Leistung des BSV Rehden beim Hamburger SV II. Tony Lesueur belohnte die Schwarz-Weißen mit seinem ersten Tor im Rehden-Dress zum 1:1-Endstand.

Hamburg – Dem einen oder anderen Fußballer des BSV Rehden war nach dem Abpfiff am Samstag ein wenig die Enttäuschung anzusehen. Doch diesem Eindruck wollte Kristian Arambasic schnell widersprechen. Das 1:1 (0:1) bei der Reserve des Hamburger SV sei ein „Bonus“-Zähler, betonte der Trainer: „Das ist ein wichtiger Punkt für den Klassenerhalt, den man vorher nicht einplanen kann.“ Der Spielverlauf der Regionalliga-Partie hatte den Rehdenern allerdings Mut gemacht, vielleicht sogar alle drei Punkte aus der Zweitliga-Stadt zu entführen.

Gerade in der Anfangsphase hatten die Schwarz-Weißen den HSV komplett im Griff, die so offensivstarken Hanseaten zogen sich wegen des großen Drucks der Rehdener zurück und kamen zunächst zu keinen Torchancen. Erst ein verletzungsbedingter Wechsel bei den Gastgebern änderte das Bild. Trainer Pit Reimers brachte Stürmer Moses Otuali, stellte ein wenig um – und Rehden schaffte es nicht, sich anzupassen. Drei gute Chancen der Hanseaten entschärfte BSV-Keeper Flemming Niemann noch (30./33./37.), dann war es passiert: Der HSV griff über die linke Seite an, in der Mitte fehlte bei den Rehdenern die Zuordnung, sodass gleich drei Angreifer freistanden. Robin Velasco schob dankend ein (42.). „Das passiert uns nicht häufig“, meinte Arambasic: „Aber wir haben einmal geschlafen in der Hintermannschaft.“

Hallo-Wach-Effekt durch Kabinenansprache

In der Kabine sei es „ein bisschen lauter“ geworden, verriet der Trainer, er wollte von seinen Spielern wissen, warum sie nicht so weitergemacht hatten wie in den ersten Minuten der Partie.

Doch daran orientierten sie sich dann nach dem Seitenwechsel, waren wieder viel besser im Spiel. Das belohnte Tony Lesueur: Der Offensivmann traf sauber mit der Innenseite, nachdem sich zuvor Malik Memisevic im Eins-gegen-eins auf der linken Seite durchgesetzt hatte (61.). „Das war ein schön herausgespieltes Tor“, lobte Arambasic und freute sich auch für seinen Premieren-Torschützen: „Ein Offensivspieler braucht solche Erfolgserlebnisse, damit der Knoten platzt.“

Mansaray vergibt mögliches Siegtor

In der Folge hätte der zur zweiten Hälfte eingewechselte Shamsu Mansaray das Spiel komplett drehen können, er schoss aber aus spitzem Winkel am langen Pfosten vorbei (73.). Viel stolzer war der Trainer ohnehin auf die Abwehrleistung seiner gesamten Mannschaft. Vor allem Niklas Kiene und Pierre Becken bekamen ein „Riesenkompliment“ für ihre Performance gegen die beiden schnellen HSV-Stürmer Otuali und Daouda Beleme. Exemplarisch dafür stand eine Situation, in der die beiden Rehdener einen Konter im Zwei-gegen-Vier verteidigten (76.). Arambasic schwärmte: „Überragend!“

Und ein Grund, warum die Ungeschlagen-Serie gegen U-Mannschaften für die Schwarz-Weißen weiter ging. „Das sind Punkte, mit denen wir in den Rückspielen planen können“, scherzte der Coach – um dann wieder ernst zu werden: „Jetzt kommen extrem wichtige Spiele, um uns unten rauszukämpfen. Wir haben es selber in der Hand, ein ruhiges Weihnachten zu haben.“