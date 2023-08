Rehden fehlen in Heeslingen Räume und Ideen

+ © Krüger Drittes Spiel, drittes Tor: Ebrima Jobe (links) gelang in Heeslingen per Elfer Rehdens Ehrentreffer. Im Spiel hingegen hatte er gegen Malik Gueye & Co. einen schweren Stand. © Krüger

Der BSV Rehden ist am Freitag vor allem an einer Person gescheitert: Philipp Bargfrede. Der ehemalige Werderaner entnervte die Schwarz-Weißen – und verhalf seinem Heeslinger SC so zum 2:1-Erfolg.

Heeslingen – Vielleicht hatten Bocar Djumo und Ayala nach dem Abpfiff ein bisschen Angst, dass ihre Sitzplätze auf der Rückfahrt vom Heeslinger SC schon besetzt waren. Wäre doch möglich gewesen, dass Philipp Bargfrede die beiden Stürmer selbst im Bus noch abgepasst hätte! Wie in den 90 Minuten zuvor am Freitagabend, als Werders Ex-Profi im Heeslinger Abwehrzentrum fast jeden Angriff des BSV Rehden erahnte, zig Räume zustellte, Steckpässe ablief – eben immer einen Tick schneller schaltete. Weil den Gästen dadurch zunehmend die Geduld und Ideen ausgingen, setzte sich der HSC mit 2:1 (0:0) durch.

Djumo war bereits früh genervt von „Bargi“, der ihm in den ersten zehn Minuten offenbar zu viel Luft beim Nebenherlaufen weggeatmet hatte – und keilte gegen ihn aus. Die Attacke brachte den 34-Jährigen nicht aus dem Konzept, in der intensiven Partie fiel er nie lautstark auf. Wohl aber durch Anrennen und Antizipieren. „Bargfrede hat jede Szene vorausgesehen“, adelte ihn BSV-Trainer Kristian Arambasic. Mit dem starken Keeper Jereon Gies, Spielgestalter Nico Matern im Mittelfeld sowie Unruheherd Kevin Rehling ganz vorn machte das den Unterschied. „Um diese Achse haben dann viele junge Wilde gewirbelt“, urteilte der A-Lizenz-Inhaber.

Rehden kreiert zu wenige Chancen

Gewirbelt – und gewartet. Mit ihrer Fünfer-Abwehrkette überließen sie Rehden das Spiel. „Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, sind aber nicht gefährlich nach vorn gekommen“, monierte BSV-Abwehrchef Moody Chana: „Heeslingen stand geduldig.“ Arambasic machte seinen „Jungs keinen Vorwurf, sie haben alles gegeben. Nur eins stimmt mich traurig: Wir haben viel zu wenig Chancen kreiert, hatten zu wenig tiefe Läufe.“

In Halbzeit eins sprang keine Möglichkeit für den Regionalliga-Absteiger heraus. Die Platzherren hingegen schnappten bei Balleroberungen blitzschnell zu, Lenn Spremberg auf der linken und Malik Gueye auf der rechten Seite verwandelten dann durch ihre Vorstöße die Fünfer- in eine Dreierkette und schufen so eine Überzahl im Mittelfeld. „Im Umschaltspiel war Heeslingen gefährlicher“, gestand Rehdens Coach. Daher musste BSV-Keeper Nikola Vujanac gegen Rehling retten (10.), Gueye zielte knapp drüber (21.), und ebenfalls zu überhastet schloss Rehling nach einem Ballverlust von Adem Draganovic ab (38.).

Spieler des Spiels: Philipp Bargfrede Jetzt erobert der Ex-Profi die Bälle weiter hinten: Der frühere Sechser verteidigte im Heeslinger Abwehrzentrum alles unaufgeregt weg.

Erst sieben Minuten nach Wiederanpfiff kam der BSV zu seiner ersten Gelegenheit: Ayala köpfte wuchtig entgegen der Laufrichtung von Gies – doch der Schlussmann kam noch an die Kugel (52.). „Das war die Schlüsselszene“, meinte Arambasic: „Weltklasse, den hält er überragend. Und den daraus folgenden Konter haben sie super ausgespielt.“ Lennard Martens brach über rechts durch, passte in die Mitte, Darvin Stüve schob zum 1:0 ein (53.).

Und es kam noch dicker für die Schwarz-Weißen: Draganovic rasselte mit Stüve zusammen, beide mussten verletzt runter, Draganovic hätte aber sowieso Feierabend gehabt: Schiedsrichter Tom-Leon Bender zeigte ihm die Rote Karte (55.). „Dabei ist Stüve in Adem reingelaufen“, berichtete BSV-Sportvorstand Sandy Röhrbein aus dem Gespräch mit seinem Innenverteidiger: „Dann fiel Adem auf ihn.“ Für Arambasic war es zwar ein Foul, aber keine Notbremse, denn „Moody war noch viel näher am Tor. Aber was soll ich da diskutieren?“

Jobe sorgt für den Ehrentreffer

Stattdessen reagierte er, wechselte Innenverteidiger Tom Berling und Offensivmann Tony Lesueur ein. „Mit unserer Dreierkette haben wir immer noch vernünftig gespielt, sind auch teilweise mal nach vorne gekommen, aber nicht gefährlich“, bedauerte Chana. Hinten hingegen rettete Rechtsverteidiger Ali Wazneh gegen Eren Badur auf der Linie (64.), Matern drosch knapp vorbei (67.), abermals Badur verpasste frei vor Vujanac (76.). „Heeslingen hätte eher den Sack zumachen müssen“, räumte der Gäste-Coach ein.

Doch sieben Minuten vor Schluss war es soweit: Nach einer geblockten Flanke von Oleksii Mazur konterte der HSC blitzschnell, Berling war noch an Badurs Schuss aus spitzem Winkel dran – aber die Kugel flog zum 2:0 ins lange Eck. Immerhin: Ebrima Jobe verkürzte per Elfmeter nach einem Zupfer von Louis Helwig an Ayala (90.). „Da schnuppern wir an einem Punkt, aber letztlich war Heeslingen cleverer“, bilanzierte Chana.