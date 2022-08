Rehdener Feuertaufe in der Hitze gegen rotierende Kieler

Von: Felix Schlickmann

Genervt von seiner bereits zweiten unglücklichen Aktion in dieser Saison sei Flemming Niemann (im Bild) gewesen, erzählt Rehdens Trainer Kristian Arambasic über die Mitschuld des Keepers am 0:1 in Hildesheim. „Es ist alles gut, alle machen Fehler“, nimmt der Coach seine Nummer eins in Schutz: „Aber wir müssen es abstellen.“ © Krüger

Der BSV Rehden empfängt am Mittwoch (18.30 Uhr) im Glutofen Waldsportstätten Holstein Kiel II. Trainer Kristian Arambasic verlangt von seinen Schwarz-Weißen viel Kommunikation und den unbedingten Siegeswillen.

Rehden – Der BSV Rehden ist voll auf Stress eingestellt. Mit der „brutalen Hitze“ (Trainer Kristian Arambasic) haben die Regionalliga-Fußballer bereits am Sonntag beim VfV Borussia 06 Hildesheim (0:3) ihre Erfahrungen gemacht. Groß anders wird das Wetter am Mittwochabend nicht werden, auch um 18.30 Uhr werden noch fast 30 Grad Celsius in den Waldsportstätten erwartet. Und dann kommt mit Holstein Kiel II auch noch ein Gegner, den Arambasic als „nicht einfach zu greifen“ beschreibt: „Sie spielen nicht statisch, sondern rotieren richtig heftig.“ Für die Rehdener wird es also darauf ankommen „unter Stresssituationen hoch konzentriert zu arbeiten“, prophezeit der Coach. Eine Art „Feuertaufe“ für seine Mannschaft.

Denn besonders wichtig in solchen Situationen ist das Coaching „von hinten nach vorne“ auf dem Feld, betont Arambasic: „Wir müssen uns vertrauen und die Situationen schnell erkennen.“

Die Fitness war nicht das Problem

Doch in genau diesem Bereich fehlt den Rehdenern ein wenig die Konstanz. Hatte das gegen Hannover 96 II zum Saisonauftakt (2:0) oder auch im letztjährigen Pokalhalbfinale beim SV Drochtersen/Assel (3:2) exzellent geklappt, vermisste der Trainer diesen Aspekt in Hildesheim. „Das wird ein Entwicklungsschritt sein“, erklärt er: „Im Bereich Kommunikation sind wir noch nicht auf dem Top-Niveau.“

Eine der Lehren aus der Pleite vom Sonntag. Eine andere: An der Fitness hat es nicht gelegen, sondern mehr am Kopf. Das fand Arambasic in Gesprächen mit seinen Spielern heraus. „Wenn es die Beine gewesen wären, hätte ich mich vielleicht hinterfragt“, meint er, doch „Hildesheim wollte es einfach mehr.“

Die Jungs müssen sterben auf dem Platz.

Die Spieler seien „selbst sehr sauer“ gewesen, berichtet der Coach: „Wir haben das gespielt, was wir uns vorgenommen haben.“ Die Formel ist also relativ einfach: Spielt Rehden, wie Rehden spielen kann, „ist es schwierig, uns zu schlagen“, weiß Arambasic.

Und dabei geht es um zwei wesentliche Aspekte: kompakt sein und weniger individuelle Fehler machen. Denn ein weiteres Problem in der Partie bei der Borussia war, dass die Schwarz-Weißen selbstverschuldet in Rückstand geraten waren. Konzentriert sei Rehden „nicht so einfach zu knacken“, betont Arambasic, der nach wie vor meint: „Wenn wir zu null spielen, gewinnen wir das Spiel.“ Seine Erklärung klingt plausibel: „Der Gegner will eigentlich mehr machen, und wir sind gut im Umschalten, können dann immer das Tor machen.“

Djumo fällt noch länger aus

Gerade gegen die Holstein-Reserve, bei denen „drei bis vier Profis immer dabei“ seien, wie Arambasic warnte, könnte diese Philosophie wieder zünden. Denn die Kieler kommen durchaus mit dem Druck, punkten zu müssen. Sie waren zwar „in allen drei Spielen eigentlich überlegen“, bewertet der Trainer – doch sie holten eben nur einen Zähler. Am Samstag kassierten sie gegen den FC Teutonia 05 Ottensen das 2:2 in allerletzter Sekunde. „Sie sind unter Zugzwang und kommen nicht mit breiter Brust“, vermutet Arambasic daher und sagt das Team mit der besseren „Tagesform“ als Sieger voraus.

Richtig weh tut den Rehdenern der längere Ausfall von Bocar Djumo. „Er fehlt natürlich brutal“, gesteht der Trainer und gibt ein Update zum angeschlagenen Schienbein: „Er bekommt noch etwas gespritzt, und dann wird geschaut, was es genau ist.“ Derzeit habe der Angreifer „solche Schmerzen, dass es nicht geht“. Auch bei Daniel Haritonov sieht es nicht nach einem Einsatz aus. „Da müssen wir gucken, wie wir ihn hinten links ersetzen“, meint Arambasic. Eine Option sei erneut Kerem Sahan. „Vielleicht machen wir aber auch was ganz anderes“, grübelt der Coach: „Das hängt ein bisschen davon ab, welches System ich spielen lasse.“