Starke Rehdener beeindrucken selbst den Gegner

Von: Felix Schlickmann

Häufig einen Schritt schneller – spätestens nach einer Stunde: Ebrima Jobe (rechts) und Rehdens Offensivabteilung. © Vogler

Zweites Oberliga-Spiel, zweiter Sieg: Der BSV Rehden ist blendend angekommen in der neuen Klasse. Beeindruckend war am Samstag vor allem die Art und Weise, wie die Schwarz-Weißen Vizemeister Lupo-Martini Wolfsburg bezwangen.

Rehden – Als Michele Rizzi im VIP-Raum der Waldsportstätten Platz nahm, wussten die Anwesenden noch nicht, was sie erwartete. Der Trainer von Lupo-Martini Wolfsburg schnappte sich das Mikrofon – und setzte zu einer Lobeshymne an, die bei allen Rehdenern, die vor wenigen Monaten noch einen Abstieg durchmachen mussten, runterging wie Öl. „Sie spielen unglaublich guten Fußball“, schwärmte Rizzi nach dem 1:3 (0:0) seines Vizemeisters beim BSV am Samstag: „Rehden hat brutale Qualität, und diese Qualität hat sich durchgesetzt. Diese Art und Weise habe ich in der Oberliga noch nicht gesehen. Es hat Spaß gemacht, zuzugucken.“

Entsprechend „stolz“ war Rizzis Konterpart Kristian Arambasic nach dem Kraftakt bei schwülen 30 Grad auf seine Schwarz-Weißen. „Bei den Temperaturen nach Rückstand so wiederzukommen zeigt, dass die Mentalität einfach klasse ist“, lobte der BSV-Trainer.

Rückschlag als Initialzündung

Die Art und Weise seiner Mannschaft war es, die beeindruckte. In einer guten, dennoch höhepunktarmen ersten Halbzeit hatten die Rehdener mehr Spielanteile, ließen den Ball laufen – und den Gegner. Der kam zwar exzellent aus der Kabine und ging durch Maxim Safronow in Führung (47./aus spitzem Winkel ins obere Eck vollendet), doch für Arambasics Mannschaft bedeutet ein Rückschlag nichts anderes als „Jetzt erst recht“.

Nach dem 0:1 kamen die Platzherren auf, und spätestens als ihnen von Schiedsrichterin Anke Hölscher (TuS Westerende) ein klarer Elfmeter verweigert wurde (Rizzi: „Den müssen sie bekommen, da musste ich ein bisschen schmunzeln“), hielten die Wolfsburger nicht mehr Stand.

Spieler des Spiels: Ayala In einer starken Mannschaft, aus der niemand gesondert hervorsticht, muss manchmal der Doppeltorschütze für die Individualauszeichnung herhalten. In diesem Fall: Ayala.

Zunächst musste aber doch ein Strafstoß herhalten, Hölscher erkannte das Foul an Riad Stublla – und Ebrima Jobe traf mithilfe des rechten Innenpfostens (67.). Arambasics Wechsel („Wir können in der Offensive von der Bank richtig Qualität nachlegen, das war in den letzten Jahren nicht immer so“) verliehen zusätzlichen Schwung, die „Joker“ Bocar Djumo und Victor Appiah legten Ayala seinen Doppelpack auf (73./mit rechts ins lange Eck und 78./den Ball an Keeper Max Herter vorbeigespitzelt).

„Wir haben das Zentrum am Ende nicht mehr dicht bekommen“, gestand Rizzi. Das lag vor allem daran, dass Arambasics Matchplan – in doppelter Hinsicht – aufgegangen war. Einerseits, weil eine Systemumstellung gefruchtet hatte. Und andererseits, weil „ihre Sechser unfassbar viele Wege machen mussten, um Räume zuzulaufen“, meinte Arambasic: „Wir wollten sie müde spielen.“

Sindik „müde“ – doch Arambasic lobt die Fitness

Rehdens Trainer weiß, dass er sich – neben den ungeheuren Nehmerqualitäten – auch auf die körperliche Verfassung seiner Spieler („Die Jungs arbeiten gut“) verlassen kann – auch wenn Kapitän Lovro Sindik nach dem Abpfiff „ein bisschen müde“ war, wie er grinsend zugeben musste: „Ich bin schon alt, und es war sehr warm.“

Der 31-Jährige war als Vorarbeiter im defensiven Mittelfeld marschiert, glänzte dabei vor allem in der ersten Halbzeit. Auch nach dem Wechsel standen die Rehdener weiter sicher, heraus stach aber vor allem die wirbelnde Offensive. Arambasic stellte – zurecht – die „Mannschaftsleistung“ heraus, und Sindik stimmte „huntertprozentig“ mit ein. Und in die allgemeine schwarz-weiße Zufriedenheit hinein beschloss ausgerechnet Gegner Rizzi den Tag mit der Voraussage: „Rehden wird in dieser Saison das Team sein, das man schlagen muss, wenn man oben dabei sein will.“

Oberliga: BSV Rehden - U.L.M. Wolfsburg 3:1 (0:0) Rehden: Vujanac - Wazneh, Chana, Draganovic, Stublla - Sindik, Choi (87. Tomic), Lesueur (57. Appiah), Arambasic (57. Djumo) - Ayala (90.+2 S. Stublla), Jobe.

Wolfsburg: Herter - Chamorro, Rizzo (77. Cimino), Jungk (89. Tuccio), Drangmeister, Ebot-Etchi, Safronow, Grimaldi (77. Homann), Schlothauer, Luczkiewicz (64. Tortora), Dubiel.

Tore: 0:1 (47.) Safronow, 1:1 (68./Foulelfmeter) Jobe, 2:1 (73.) Ayala, 3:1 (78.) Ayala.

Schiedsrichterin: Anke Hölscher (TuS Westerende).