„Brutale Frechheit“: Brinkums Trainer Köhler sauer nach 1:1 bei Schlusslicht Werder III

Von: Fabian Terwey

Wer schießt? Enes Tiras (Mitte) diskutiert mit seinen Brinkumer Mitspielern darüber, wer diesen Freistoß gegen Werder III ausführen darf. Einen späteren ruhenden Ball zirkelt der Kapitän zum 1:1-Endstand ins Bremer Tor. © terwey

Frisch geduscht, die lockige schwarze Haarpracht von einer Mütze bedeckt, nahm Enes Tiras vor der Kabine enttäuscht Stellung zum nächsten Dämpfer für den Brinkumer SV. Der Kapitän und der zur Winterpause neu formierte Fußball-Bremen-Ligist waren am Samstag bei Schlusslicht Werder Bremen III nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus gekommen.

Bremen – „Das Ergebnis ist sehr enttäuschend. Ich habe gedacht, dass wir die ganz klar weghauen“, erklärte der Zehner, der mit dem 18-jährigen Tom Rocek die Innenverteidigung des Tabellenzehnten gebildet hatte: „Die Leistung in der ersten Halbzeit war nicht so, wie wir es erwartet haben. Es war niederschlagend, weil die Mannschaft zu nervös, zu hektisch war.“

In der Brinkumer Kabine wird es laut

Trainer Kevin Köhler formulierte es direkt nach dem Spiel auf Platz 13 im Schatten des Bremer Weserstadions so: „Die erste Halbzeit war eine brutale Frechheit, was Bereitschaft und Körperspannung angeht.“ Deshalb sei es in der Pause auch lauter geworden.

Fußball-Bremen-Liga: SV Werder Bremen III - Brinkumer SV 1:1 (1:0) Brinkum: Frerichs - Flohr, Rocek, Tiras, Sultani - Kanigowski - Hildebrand (70. Kaid), Tekin (46. Mumpese), Habibullah - Kacar (46. Schreck), Taha. Tore: 1:0 (16.) Brüning, 1:1 (52.) Tiras. Besonderes Vorkommnis: Pazhigov hält Foulelfmeter gegen Tekin (45.). Schiedsrichterin: Jennifer Rehnert (TSV Osterholz-Tenever).

„Müssen uns als Brinkum anders präsentieren“

„Es ist eine spezielle Saison nach dem Umbruch im Winter – und doch müssen wir uns als Brinkum anders präsentieren“, forderte Köhler, der zum Einstand vor einer Woche bereits eine bittere 1:6-Heimpleite gegen Geestemünde hatte hinnehmen müssen.

Manager Bender bemängelt Einstellung in Halbzeit eins

„Es fehlte die Einstellung“, sagte auch Manager Jörg Bender zum ersten Abschnitt. „Und trotzdem müssen wir nicht zur Pause zurückliegen“, betonte Köhler. Aber sie taten es doch. Werder brach über die rechte Angriffsseite durch, und die Hereingabe in den Sechzehner schob Yasar Brüning am zweiten Pfosten ein (16.).

Werder-Keeper hält Tekin-Elfmeter

Brinkum suchte den Weg über außen. Links wirbelte William Hildebrand, rechts machte der agile Mohammed Kneschka Sultani auf sich aufmerksam. Chancen waren jedoch Mangelware. Erst nachdem der Bremer Yann Styve Tchouambou Foadem dem Brinkumer Sultani im Strafraum von hinten in die Beine gelaufen war, ergab sich für die Gäste die Ausgleichschance per Elfmeter. Mohammed Tekin übernahm die Verantwortung und scheiterte (45.). Werder-Keeper Timur Pazhigov hielt, sehr zur Freude des Großteils der rund 50 Zuschauer. „Ich kenne ihn noch aus der Bundesliga-U17 von Borgfeld, da hat er ein Probetraining bei uns gemacht“, sagte Pazhigov über den Schützen, dessen Ecke er geahnt hatte.

„In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht, waren aber zu wild, zu kopflos“, sagte Köhler.

Tiras gleicht per Freistoß aus

Nachdem die Trainerwahl in Halbzeit eins in aussichtsreicher Freistoßposition noch auf Tekin gefallen sei, habe sich Tiras beim zweiten Mal einfach den Ball genommen. Und aus 20 Metern streichelte er das Spielgerät zum 1:1 in den Knick (52.). Für Tekin war bereits zur Pause Gordy Mumpese gekommen. Und der Stürmer hatte den Sieg auf dem Fuß. Der glänzend aufgelegte Pazhigov parierte seinen Schuss aus elf Metern, (70.). Und mit der letzten Aktion klatschte eine Mumpese-Direktabnahme aus fünf Metern an die scheppernde Latte.

Dortmund-Sprechchöre während Traineransprache

Nach Spielende versammelte Köhler sein Team um sich, redete eindringlich auf die Spieler ein. Währenddessen waren aus dem Weserstadion die Fans von Borussia Dortmund zu hören: „Wir woll’n Dortmund, Wir woll’n Dortmund siegen seh’n!“ Und das taten sie auch beim 2:0-Erfolg gegen Werder. Ein kleiner Trost für BVB-Anhänger Köhler, der das Spiel zu Hause in Bremen vorm Fernseher verfolgen wollte.

Spieler des Spiels: Enes Tiras Der Brinkumer Kapitän zirkelte einen 20-Meter-Freistoß zum 1:1-Endstand ein und bemühte sich um Ordnung im neu formierten Team.