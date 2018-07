Bründer glückt mit Kopfball Last-Minute-Tor – 3:2

Lahausens Malte Hundt (r.) setzte Sekunden vor dem Abpfiff gegen den SC Twistringen den Ball an den Pfosten. - Foto: Töbelmann

Bramstedt - Dank eines 3:2-Sieges über den SV Mörsen-Scharrendorf erreichte der TVE Nordwohlde am Donnerstagabend beim Turnier um den „Sündermann-Cup“ das Spiel um Platz drei. Hier trifft der Aufsteiger der Fußball-Kreisliga heute um 16 Uhr auf den Bezirksligisten SC Twistringen, der gegen den TSV Weyhe-Lahausen mit 2:3 verloren hatte. Gastgeber TSV Bramstedt misst sich im heutigen Finale um 18 Uhr mit den Lahausern.

TVE Nordwohlde - SV Mörsen-Scharrendorf 3:2 (1:2): „Am Ende wollten wir den Sieg mehr“, urteilte Nordwohldes Trainer Martin Werner. Er freute sich über das Last-Minute-Tor von Stefan Bründer, der in der 90. Minute nach einer Ecke von Dennis Wagner mit Kopfball das 3:2 markiert hatte. Die erste Halbzeit ging vor 100 Zuschauern an die SVMS-Kicker, die nach Treffern von Christian Horstmann (16.) und Bastian Bösking (24.) mit 2:0 führten. Den Nordwohldern unterliefen zu viele Fehlpässe. Sechs Minuten vor der Pause gelang Pascal Matz nach einer Vorlage von Felix Kattau der 1:2-Anschlusstreffer (39.).

Nach dem Wechsel traute sich der amtierende Meister der 1. Kreisklasse mehr zu. Kattau behauptete sich im Strafraum gegen zwei Mörsener, bediente Matz, der zum 2:2 (72.) egalisierte. Es folgte das eingangs geschilderte Siegtor von Bründer.

TSV Weyhe-Lahausen - SC Twistringen 3:2 (2:1): „Das war ein temporeiches Spiel auf gutem Niveau. Am Ende war’s ein verdienter Sieg für uns“, unterstrich Lahausens Neu-Coach Friedhelm Famulla, der insgesamt 19 Akteure einsetzte. Mathis Weimann brachte den Bezirksligisten mit einem Tor aus dem Gewühl mit 1:0 (5.) in Front. Nur vier Minuten später tankte sich auf der anderen Seite Christian-Paul Wiesner durch und traf zum 1:1 (9.). Kurz vor der Pause hatte Lahausens Torjäger seinen nächsten Auftritt, als er den Ball nach einer Rechtsflanke von Malek Houssein per Direktschuss zum 2:1 (45. +2) ins Tor jagte.

Gleich nach dem Wechsel erhöhte Tobias Marquardt nach Vorarbeit von Moritz-Tizian Anton auf 3:1 (48.). Sieben Minuten später foulte Jannis Berendt den Twistringer Christoph Harms im Strafraum. Den fälligen Elfmeter schoss Christoph Hainke neben den Kasten (55.). In der Endphase warfen die Twistringer alles nach vorn. Hainke glückte nur noch das 2:3 (90.). In der Nachspielzeit hatte Lahausens Malte Hundt mit einem Pfostenknaller Pech. SCT-Co-Trainer Thomas Thiede hakte die Niederlage ab: „Das war ein guter Test. Wir müssen weiter noch viel lernen.“ - mbo