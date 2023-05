Brokser Spielverderber: Starke Leistung und langersehnte Belkhir-Rückkehr beim 2:1 in Sulingen

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Da ist er wieder am Ball! Chedli Belkhir (vor Janis Ehlers vom FC Sulingen) stand erstmals seit fast zwei Jahren wieder für den SV Bruchhausen-Vilsen auf dem Platz. © Hirsch

Der FC Sulingen hat eine große Chance im Aufstiegsrennen vergeben. Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga verlor überraschend das Heimspiel gegen den SV Bruchhausen-Vilsen. Die Gäste feierten indes eine starke Leistung und die langersehnte Rückkehr von Chedli Belkhir.

Sulingen – Torsten Klein sprang Dennis Böschen in die Arme, ein Küsschen auf die Wange seines Fußballers war auch noch drin. Dann gratulierte Coach Klein noch Rückkehrer Chedli Belkhir, um diesen aus Sicht des SV Bruchhausen-Vilsen perfekten Samstagnachmittag abzurunden. Denn die Geschichten drehten sich nach dem 2:1 (0:0) im Bezirksliga-Auswärtsspiel ausschließlich um die Brokser und nicht – wie vielleicht zu erwarten gewesen war – um den gastgebenden FC Sulingen.

Fußball-Bezirksliga: FC Sulingen - SV Bruchhausen-Vilsen 1:2 (0:0) Sulingen: Plümer - B. Könker (77. D. Könker), Klare (86. Ehlers), Roughley, Zawodny - Barth, Yildirim (46. Lehmkuhl), Dickmann - L. Meyer, B. Meyer, Mesloh. Bruchhausen-Vilsen: Kues - Mo. Wohlers, Glander, Kornau, Wicke - M. Warnke, Helms - Garaf (90. Mysegades), Böschen, J. Warnke - Manka (90.+2 Belkhir). Tore: 0:1 (69.) Manka, 0:2 (90.) Böschen, 1:2 (90.+2) L. Meyer. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte gegen Mo. Wohlers (90.+5) wegen wiederh. Foulspiels., Plümer hält Foulelfmeter gegen Kornau (39.). Schiedsrichter: Aaron Richter (Hannover 96).

Mit einem Sieg (und einer Niederlage des TuS Sudweyhe beim SV Heiligenfelde am Sonntag) hätte der Tabellenführer am Wochenende die Meisterschaft klarmachen können. Pustekuchen. „Dass eine Mannschaft so den Arsch hochbekommt, wenn es um nichts mehr geht“, schwärmte Klein: „Das ist ganz stark, Hut ab.“

Noch beeindruckender macht die Leistung, dass Vilsen mit einem ausgedünnten Kader angereist war. Die elf Startspieler kämpften allesamt über 90 Minuten, erst in der Nachspielzeit wechselte der Trainer zweimal. Einer der Neuen: Chedli Belkhir. Fast zwei Jahre lang hatte der Stürmer wegen einer äußerst komplizierten Verletzung am rechten Sprunggelenk nicht auf dem Platz gestanden, nun ist er zurück.

Spieler des Spiels: Madun Manka Mit seinem enormen Tempo war der Vilser Stürmer ein ständiger Gefahrenherd für die beste Abwehr der Liga. Erzielte außerdem das 1:0.

„Ich bin zufrieden“, sagte Belkhir: „Ich habe keine Schmerzen und keine Angst mehr.“ Die hatte er – im übertragenen Sinne – bis zuletzt. „Es tut weh, zu Hause zu bleiben“, gestand der Tunesier schmunzelnd, seine Zeit schlug er mit Fußball gucken (auch bei seiner Mannschaft in Vilsen) oder der neuen Arbeit bei einer Gebäudereinigungsfirma tot. Und natürlich mit Aufbautraining. Fünf Monate lang trainierte Belkhir für sich selbst, im Vorfeld des Spiels zweimal mit der Mannschaft. Nun möchte der 35-Jährige seine Einsatzzeiten „langsam, mit ein bisschen Vorsicht“ steigern: „Beim nächsten Mal würde ich gerne versuchen, zehn Minuten zu spielen.“

Tobias Plümer hält Foulelfmeter von Jan-Christoph Kornau

Vor seiner Einwechslung sah Belkhir, der die Zeit auf der Bank fast durchgehend lächelnd verbrachte, wie seine Mannschaft dem Favoriten die Stirn bot. Sulingen machte das Spiel, doch Broksen ließ – bis auf eine Halbchance von Lars Mesloh (13.) – wenig zu und wurde nach knapp einer halben Stunde mutiger. „Da haben wir gemerkt, dass etwas geht“, befand Klein. Erst schickte der umtriebige Walid Garaf einen Abschluss von halbrechts am langen Pfosten vorbei (37.), dann ließ sich Sulingens Felix Klare zu einem unnötigen Dribbling hinreißen, verlor den Ball an Madun Manka, und Benjamin Barths Rettungsversuch ging schief. So bot sich Jan-Christoph Kornau die Chance per Strafstoß, doch FC-Keeper Tobias Plümer ahnte die Ecke und hielt den Ball fest (39.).

Lars Mesloh schrammt an Sulinger Führung vorbei

Von den Platzherren kam nach der Pause etwas mehr, die Fehleranfälligkeit hinten blieb jedoch. Mesloh hätte per Grätsche auf 1:0 stellen können, verzog jedoch knapp (63.). Stattdessen erzielte Manka im Anschluss an eine Doppelchance nach einer Ecke die verdiente Führung für den SVBV (69.). Es ging nun hin und her, Sulingens Lauritz Meyer (73.) und Tobias Dickmann (85.) sowie Vilsens Manka (75.) vergaben Hochkaräter, ehe Böschen per Linksschuss alles klar machte (90.). Meyers Anschlusstor per trockenem Abschluss ins lange Eck (90.+2) kam zu spät, obwohl die Brokser die letzten Sekunden nach einer etwas überzogenen Gelb-Roten Karte gegen Moritz Wohlers (90.+5/wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl überstehen musste.

„Wir hatten irgendwie eine Blockade drin“, konstatierte FCS-Trainer Marian Pingel nach dem Abpfiff: „Das war eine riesige Chance, die uns aber nicht beflügelt hat. Du musst hier eigentlich befreit aufspielen und ein Feuerwerk abbrennen.“