Brockmann entschuldigt sich: Rotsünder des TuS Sulingen gibt vorm Kellerduell Pizza aus

Von: Fabian Terwey

„Der Trainer lebt uns Bissigkeit vor“: Marco Brockmann (li.) vom TuS Sulingen zeigte Zähne im Heimspiel gegen Eilvese. Bei seiner Roten Karte war es „too much“, zu viel, wie der Stürmer selbst im Nachhinein sagt. © terwey

Direkt nach dem herben Dämpfer gegen Eilvese habe er zum Handy gegriffen. „Ich habe mich bei meinen Kontakten umgehört, welche vereinslosen Spieler es für uns noch gibt“, berichtet Iman Bi Ria. Zuvor hatte der Trainer des Fußball-Landesliga-Schlusslichts TuS Sulingen die bittere 2:3-Niederlage nach 2:0-Führung hinnehmen müssen. Im Kellerduell beim Tabellenvorletzten SV BE Steimbke (Samstag, 18.00 Uhr) will Bi Ria nach der vierten Niederlage in Folge endlich punkten – mit Neuzugang Badara Nije (28).

Sulingen – „Ein 1,95 Meter großer Innenverteidiger. Er ist schnell und kopfballstark. Ein dickes Pfund für uns, auch wenn er noch Fitnessrückstand hat“, sagt Bi Ria. Zuletzt sei der oberliga-erfahrene Abwehrmann ein halbes Jahr lang ohne Spielpraxis geblieben. Zuvor hatte er in Diensten des Bremen-Ligisten SV Hemelingen gestanden. „Er war aus privaten Gründen bei seiner Familie in England“, erklärt Bi Ria, der den Hünen bereits 2018/19 beim Oberligisten BSC Hastedt trainierte und mit ihm das DFB-Pokal-Erstrundenduell gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach bestritt (1:11).

Torwart David Schröder ersetzt Eric Schröder

Bedarf hatte der TuS in der Zentrale, weil Abwehrchef Emre Deveci derzeit mit Knieproblemen ausfällt. „Die Diagnose nach dem MRT bekommt er erst am Freitag“, erklärt der Trainer. Neben Deveci droht Julian Fehse auszufallen. Der Kreativspieler erlitt gegen Eilvese eine Prellung am Fußballen. Definitiv fehlen wird aus dienstlichen Gründen Torwart Eric Schröder, für den David Schröder zwischen die Pfosten rücken soll.

„Ich nehme die Niederlage auf meine Kappe“

Ebensowenig in Steimbke dabei: Marco Brockmann. Zwei Spiele Sperre hat der Angreifer nach seiner Roten Karte gegen Eilvese abzusitzen. „Ich hätte den Mund halten sollen – auch wenn ich nur das wiederholt habe, was mein Gegenspieler zu mir gesagt hat“, kommentiert Brockmann seinen Platzverweis wegen Beleidigung: „Mit einem Mann mehr hätten wir die drei Punkte geholt. Deswegen nehme ich die Niederlage auf meine Kappe.“ In der Nacht nach dem Spiel sei dem Angreifer bewusst geworden, dass er sich beim Team entschuldigen müsse: „Ich habe dann in unsere Whatsapp-Gruppe geschrieben.“ Obendrein plante der 30-Jährige, nach dem Donnerstagstraining für die komplette Mannschaft Pizza auszugeben.

„Klasse, dass er für seinen Fehler gerade steht“

„Klasse, dass er für seinen Fehler gerade steht“, sagt Bi Ria. „Es ist zwar ärgerlich, dass ich jetzt in dem Sechs-Punkte-Spiel nicht dabei bin, aber ich kann es nicht ändern“, sagt Brockmann, der seine Kollegen von der Seitenlinie unterstützen will: „Das gehört sich einfach so. Und ich bin mir sicher, dass das Team ohne mich die drei Punkte holt. Die Qualität ist bei uns ja vorhanden.“