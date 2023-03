Köhler schärft die Sinne

Von: Felix Schlickmann

„Wir werden nicht in Panik verfallen“, verspricht Brinkums Timo Kanigowski (links). © TERWEY

Auf den Bremen-Ligisten Brinkumer SV wartet am Samstag gegen Surheide einen kleines Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Brinkum – Trainer Kevin Köhler hat ein Problem. Gegen Fußballmannschaften aus dem Bremen-Liga-Keller scheint sich sein Brinkumer SV nur schwer motivieren zu können. Das sieht zwar anders aus, wenn es gegen Topteams geht – doch dafür setzt sich in diesen Partien am Ende häufig die inidividuelle Klasse der Gegner durch. Und für Brinkum stehen so oder so unter dem Strich zu wenige Punkte. Was also soll die Art von Kontrahent sein, gegen die der BSV einen Befreiungsschlag landen kann, der „perfekte Gegner“ sozusagen? „Nicht Surheide“, sagt Köhler etwas gequält lächelnd – denn Tuspo stellt sich am Samstag (14.00 Uhr) am Brunnenweg vor.

„Jetzt ist die Frage, wie wir es in die Köpfe der Jungs bekommen, dass dieses Spiel für uns extrem wichtig ist“, meint der Coach: „Mit einem Sieg bist du aus dem Gröbsten eigentlich raus. Wenn du verlierst, bist du im Abstiegskampf angekommen.“

Der Tabellenvorletzte Surheide könnte die Brinkumer so richtig unten mit reinziehen. Und die Bremerhavener kommen mit neuem Selbstvertrauen. Gegen den Regionalligisten Bremer SV verpasste Tuspo das Pokal-Halbfinale beim 0:1 unter der Woche denkbar knapp. „Sie ziehen sicherlich das Positive daraus und werden mit guter Stimmung ins Spiel gehen“, vermutet Köhler.

Die ist bei seiner Mannschaft auch noch nicht vollends verloren gegangen. Das 1:2 gegen Topteam SV Hemelingen hat Mut gemacht. „Wir müssen unsere Stärken endlich mal über einen längeren Zeitraum abrufen“, fordert Wortführer Timo Kanigowski, „dann sieht man auch, wozu wir in der Lage sind – so wie gegen Hemelingen.“ Die Partie verpasste der 32-Jährige zwar – doch seine Rückkehr nach einer Wadenverletzung aus dem Blumenthal-Spiel (1:2) steht kurz bevor. Für Köhler in doppelter Hinsicht wichtig. Denn erstens kränkelt Innenverteidiger Tom Rocek, den der gelernte Mittelfeldspieler Kanigowski ersetzen könnte („Ich hole das Bestmögliche raus, egal wo ich spiele“). Und zweitens braucht der Trainer Spieler wie seinen ersten Neuzugang. „Ich übernehme gerne Verantwortung“, verrät Kanigowski: „Auf dem Platz muss man laut sein, gerade in Brinkum momentan.“ Denn beim BSV tummeln sich Akteure dieser Art derzeit nicht gerade. Dabei verlangt die Situation mehr denn je danach.

„Verlieren ist komplett verboten. Das ist ein kleines Endspiel für uns“, betont Köhler. „Das ist ein Spiel gegen einen Verein, der unter uns steht. Das sind die wichtigsten Spiele für uns“, weiß auch Kanigowski, der in seiner Rolle als Führungsspieler allerdings auch versucht, Druck von den Kollegen zu nehmen. „Jedes Spiel ist wichtig. Es ist nicht meine Einstellung zu sagen, dass wir durch sind, wenn wir gewinnen“, erklärt der Serviceberater eines Automobilherstellers in Bremen: „Und auch wenn wir verlieren sollten, haben wir danach immer noch weitere Spiele, in denen wir es drehen können. Wir werden nicht in Panik verfallen.“ fs