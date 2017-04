Brinkums Premiere am 26. Spieltag

Brinkums Tom Trebin, der in der kommenden Saison für Oberneuland spielen wird, kann hier den Ball behaupten. - Foto: töb

BREMEN - Von Gerd Töbelmann. Der Platz war gut, das Wetter ansprechend, der Einsatz auch, aber es fehlte das Salz in der Suppe – die Tore. Im Spitzenspiel der Fußball-Bremen-Liga kam der Tabellendritte Brinkumer SV gestern zur Eröffnung des 26. Spieltages zu einem 0:0 beim Sechsten FC Oberneuland. Kurios war das Remis dennoch, weil es das erste Unentschieden des BSV in der gesamten Saison war.

Ein wenig brisant war die Partie im Stadion am Vinnenweg aber auch. Grund: In der kommenden Spielzeit wird Brinkums aktueller Trainer Kristian Arambasic beim gestrigen Gegner die Verantwortung tragen. „Insgesamt geht das Ergebnis so in Ordnung“, meinte Arambasic nach der Partie.

Beide Teams versuchten es bei böigem Wind oft mit langen Bällen in die Spitze. Arambasic wies lautstark immer wieder darauf hin, hinten Obacht zu geben, um nicht überrascht zu werden. Das klappte auch gut, denn die Brinkumer Innenverteidiger Jürgen Heijenga und Jendrick Meissner waren auf der Hut und hatten zumeist die Lufthoheit. Die erste Chance verbuchten die Gastgeber in der elften Minute, doch ein 18-Meter-Schuss von Timo Dressler zischte zwei Meter am Pfosten vorbei.

Sechs Minuten später hätten die Gäste durchaus in Führung gehen können. Nach feinem Konter kam der Ball zu Torjäger Saimir Dikollari, der diesmal aber nicht selbst den Erfolg suchte, sondern quer auf Marcel Brendel legte, der jedoch einen Schritt zu spät kam. In dieser Szene wäre mehr Eigennutz gar nicht schlecht gewesen. Allerdings hatte sich der herauseilende FCO-Keeper Marco Behrens schon mächtig vor dem kleinen Dikollari aufgebaut, so dass der die Kugel lieber abspielte.

Brinkum hatte vor der Pause noch eine weitere gute Gelegenheit, doch Marcel Dörgeloh scheiterte mit seinem Schuss an Behrens (40.).

Nach dem Wechsel hatte der BSV den starken Wind im Rücken, konnte damit aber lange Zeit nichts anfangen. „Wir waren optisch zwar überlegen, aber selten mal so richtig gefährlich“, erklärte Co-Trainer Jörg Bender.

Das sollte sich in den letzten Minuten der Partie ändern. In der 86. Minute tauchte Brendel frei vor Behrens auf, schoss das Spielgerät aber neben das Tor. Zwei Minuten später hätte Lars Tyca, der demnächst das FCO-Trikot tragen wird, zum Matchwinner werden können, doch der 22-Jährige scheiterte am starken Behrens.