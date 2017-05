Brinkumer SV will gegen ESC Geestemünde rotieren

Brinkum - Die Fußballer des Brinkumer SV können die beiden letzten Saisonspiele in der Bremen-Liga völlig entspannt angehen. Das liegt zum einen daran, dass die Mannschaft von Kristian Arambasic nicht mehr von Platz drei verdrängt werden kann und zum anderen, dass auch Platz zwei, den der Blumenthaler SV einnimmt, punktetechnisch nicht mehr erreichbar ist.

„Von daher werde ich auch einigen Akteuren, die diese Saison noch nicht so häufig zum Einsatz kamen, Spielpraxis gegeben“, betont der 39-jährige Coach im Vorfeld des Heimspiels gegen den Tabellenelften ESC Geestemünde (Freitag, 19.00 Uhr). So wird unter anderem Ersatztorwart Ralph Müller morgen im Kasten des BSV stehen.

„Lieber ein 5:4 als ein mageres 1:0“

Arambasic plagen vor dem Duell aber auch einige Verletzungssorgen. So muss der Trainer gleich auf Mirkan Pakkan (Nasenbeinbruch), Hendrik Stannius (Meniskusoperation), Lars Tyca (Kahnbeinbruch), Yannik Bölling (Zehenbruch), Jürgen Heijenga (Bänderdehnung) und Jendrick Meissner (Knieprobleme) verzichten. Dafür rückt Jan-Christoph Kornau zurück ins Team. Er hatte vergangenen Spieltag noch aus privaten Gründen gefehlt.

„Ich hoffe, wir liefern den Zuschauern noch mal ein richtig schönes Spiel ab. Ich würde lieber ein 5:4 sehen als ein mageres 1:0. Wichtig ist, dass alle noch mal so richtig Spaß haben“, erklärt Arambasic, der den BSV am Saisonende in Richtung Oberneuland verlassen wird.

jdi