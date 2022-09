Brinkums „multiple Persönlichkeiten“: 4:3 nach 4:0 zur Pause bei Komet Arsten

Von: Felix Schlickmann

Ordentlicher Auftritt: Daniel Gerke spielte in der einen oder anderen Situation gut mit, unterband durch Grätschen Chancen bereits im Vorfeld. Bei den Gegentoren war der Aushilfs-Keeper völlig machtlos. © Schlickmann

Der Brinkumer SV hat beim TuS Komet Arsten zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Der starken ersten Halbzeit und verdienten 4:0-Führung folgte das große Zittern – am Ende reichte es zu einem 4:3. Sorgen macht nicht nur die zweite Hälfte, sondern auch die erneute Verletzung von Kevin Artmann.

Bremen – Hyoungbin Park ballte beide Fäuste und brüllte laut seine Freude heraus – das waren allerdings die einzigen positiven Emotionen, die am Samstag nach dem Abpfiff auf dem Fußballplatz des TuS Komet Artsen zu finden waren. Auf der einen Seite die enttäuschten Bremer, auf der anderen Seite die etwas fassungslosen Blicke bei Parks Brinkumer SV, der gerade ein 4:3 (4:0) eingefahren hatte. Der irrwitzige Spielverlauf liefert die Erklärung für den leicht trostlosen Anblick, bei dem sich jeder, der die Bremen-Liga-Partie nicht gesehen hat, gefragt hätte, ob überhaupt eine Mannschaft gewonnen hat.

Einer bockstarken ersten Brinkumer Halbzeit folgte der Einbruch. „Auf einmal kam die Unsicherheit und ein Spannungsverlust. Das können wir uns nicht leisten, wir müssen abgezockter weiterspielen“, forderte Trainer Mike Gabel: „Alles, was in der ersten Halbzeit gut war, war in der zweiten schlecht.“

Spieler des Spiels: Kevin Artmann Mit dem Co-Trainer auf dem Platz ist der Brinkumer SV eine andere Mannschaft. Der Offensivmann macht alle Mitspieler besser – und greift zusätzlich noch beim Kreieren von Torchancen ein.

Grund genug für die Gäste, noch minutenlang nach dem obligatorischen Mannschaftskreis auf dem Rasen zu verweilen und in Kleingruppen über das zu rätseln, was da gerade passiert war. Daran beteiligten sich auch verletzte Spieler. „Wie soll man dieses Spiel beschreiben?“, fragte einer: „Oder wie könnte man es betiteln?“ Kapitän Esin Demirkapi, der wegen einer Schambeinentzündung derzeit nicht auflaufen kann, hatte da eine Idee: „Multiple Persönlichkeiten.“

Und diese Schlagzeile trifft durchaus zu. Schon in der sechsten Minute zeigte der spielende Co-Trainer Kevin Artmann seine Klasse, als er erst verzögerte und dann im richtigen Moment Kaan Er mitnahm, der trocken vollendete. Dann ließen Torschütze (23.) und Vorbereiter (29.) zwei gute Chancen aus, ehe Kaan Er nachlegte: Einen langen Ball behauptete Yassin Bekjar stark, spielte weiter auf Kaan Er, der Mohammed Tekin rechts in der Tiefe fand. Seinen Schuss parierte TuS-Keeper Jaylen Hofmann, doch Kaan Er staubte ab (35.).

Drei Gegentore für den schuldlosen Debütanten Daniel Gerke

Damit nicht genug, legte Eugen Uschpol per direktem Freistoß aus 25 Metern nach (37.), und Bekjar stellte auf Kaan-Er-Ablage nach einem tollen langen Ball von Artmann den Pausenstand her (39.). „In der ersten Hälfte haben wir gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben“, lobte Gabel und hob die Chancenverwertung hervor: „Mit der Quote kann ich leben.“

Weniger mit dem, was dann passierte. Zunächst rettete noch der Innenpfosten zweimal für die Brinkumer (51./67.), doch im Anschluss an die zweite Chance foulte Kneschka Sultani Arstens Hendrik Rilka im Strafraum; Jan Hiegemann verwandelte den Elfmeter (68.). Brinkum geriet nun ins Schwimmen – und kassierte einen Doppelschlag: Sultani wollte auf der Linie retten, grätschte den Ball jedoch ins eigene Tor (84.), und Saqib Humayl köpfte eine Flanke am zweiten Pfosten zum 3:4 ein (85.). Aladji Barrie (89.) und Kaan Er (90.+1) verpassten die Entscheidung, doch mit etwas Glück und Geschick kam kein weiteres Gegentor für die Gäste mehr dazu.

Die Zerrung ist überwunden, Hyoungbin Park (vorn) spielte gegen den TuS Komet Arsten über die volle Distanz. © Schlickmann

Artmann ärgerte sich auch wegen Daniel Gerke über die zweite Halbzeit. Der Torhüter vom JVF Weyhe-Stuhr war für Stammkeeper Hannes Frerichs eingesprungen, der mit seiner zentimeterlangen Platzwunde derzeit zum Zuschauen verdammt ist. „Mir tut es für Daniel Leid“, meinte Artmann – denn Gerke trug am späten Einbruch überhaupt keine Schuld. Im Gegenteil: Im Kreis nach dem Abpfiff gab es eine Runde Applaus von den Mitspielern.

Schwerer als die drei Gegentore dürfte Brinkum die die Verletzung treffen, die sich Artmann nach der Pause zuzog. Der lädierte linke Oberschenkel hielt – doch dafür hat sich „der rechte verabschiedet“, berichtete der Co-Trainer und prognostizierte eine längere Ausfallzeit.

Bremen-Liga: TuS Komet Arsten - Brinkumer SV 3:4 (0:4) Brinkum: Gerke - Yeboah, Dalkiran, Uschpol, Sultani - Park, Tiras, Tekin - Kaan Er (90.+4 Adjei), Artmann (63. Barnes), Bekjar (56. A. Barrie).

Tore: 0:1 (6.) Kaan Er, 0:2 (35.) Kaan Er, 0:3 (37.) Uschpol, 0:4 (39.) Bekjar, 1:4 (68./Foulelfmeter) Hiegemann, 2:4 (84./Eigentor) Sultani, 3:4 (85.) Humayl.

Schiedsrichter: Claude Kenfack (Werder Bremen).