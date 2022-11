Brinkums Kapitän ist zurück: Demirkapi geht gegen die Leher TS auf Geisterjagd

Von: Felix Schlickmann

Kopfballstärke bei Standards – auch dafür steht Esin Demirkapi. Was zuletzt nicht unbedingt eine Brinkumer Stärke war, könnte der Kapitän einbringen. © Töbelmann

Lange hat der Brinkumer SV das Comeback seines Kapitäns herbeigesehnt – und nun ist Esin Demirkapi nach seiner Schambeinentzündung zurück. Gegen die Leher TS will er gleich wieder vorangehen.

Brinkum – Das böse A-Wort geistert ein wenig durch Brinkum. Kevin Artmann nimmt es vor dem Fußballspiel gegen Bremen-Liga-Konkurrent Leher TS (Samstag/14.00 Uhr) das eine oder andere mal in den Mund, Esin Demirkapi sieht die Situation nicht weit genug fortgeschritten.

„Wir müssen uns ganz klar damit befassen, dass wenn wir in den nächsten Wochen nicht genügend punkten, wir uns dann im Abstiegskampf befinden“, erklärt Artmann, spielender Co-Trainer des Brinkumer SV: „Jeder, der schon mal im Abstiegskampf war, weiß wie unangenehm das ist.“ Demirkapi hält den Kader für „zu stark, „als dass wir irgendwas mit dem Abstieg zutun haben werden“. Und dennoch „wollen wir natürlich nicht da unten reinrutschen“, unterstreicht der Kapitän.

Zwei Nackenschläge in Bremerhaven

Das brisante Spiel gegen die LTS könnte durchaus wegweisend werden. Auch die Bremerhavener bleiben bislang hinter ihren Erwartungen zurück – und sie haben Brinkum bereits in der vergangenen Saison zweimal empfindlich getroffen. Das 2:2 in der Liga bedeutete einen Rückschlag im Meisterschaftskampf, und später beendete die LTS beim 1:0 im Halbfinale alle Pokal-Träume des BSV. „Es wäre Blödsinn, das in irgendeiner Weise in den Kontext zu setzen“, stellt Artmann allerdings klar, er sieht kaum Parallelen zwischen den Situationen: „Deshalb sind wir nicht mehr oder weniger motiviert oder angestachelt.“

Eines ist das Spiel für Brinkum allerdings erneut: ziemlich wichtig. „Wir haben wieder immens viel zu verlieren“, gesteht der Offensivmann: „Die würden uns mit einem Sieg extrem auf die Pelle rücken.“ Vier Punkte trennen die Teams momentan, die Bremerhavener könnten Brinkum ein Stück weit unten hineinziehen.

Artmann: „Alles in die Waagschale werfen“

Daher fordert Artmann wie immer von seinem Team, sich mit Händen und Füßen zu wehren. „Mit Schönspielerei kommst du im Moment nicht weit“, weiß er: „Wir müssen alles, was man von uns verlangen kann, in die Waagschale werfen.“

Demirkapi ist dazu bereit. Mit einer Schambeinentzündung war er mehrere Monate lange ausgefallen, zuletzt setzte ihn außerdem eine Erkältung außer Gefecht. Nun ist der Kapitän wieder an Bord. „Von 0 auf 100 wird schwierig“, gesteht Demirkapi: „Aber ich hoffe, dass ich so lange wie möglich spielen kann.“ Als „Heilsbringer“ sieht er sich keinesfalls, betont der Innenverteidiger: „Aber ich glaube, ich kann auf dem Platz besser helfen als daneben.“ Das sehen in Brinkum alle so. Darum kann es mit dem Comeback kaum schnell genug gehen. „Ich denke, wenn wir die Situation aus dem letzten Jahr hätten, würde ich es vielleicht langsamer angehen“, erklärt Demirkapi.

Krajina fehlt erkrankt

Doch so ist es nun mal nicht. Entsprechend braucht die Mannschaft seinen Kapitän, der Einsatz vorlebt und mit seinen Führungsqualitäten unverzichtbar ist. Gut für die Brinkumer: Auch Dennis Janssen ist wieder dabei, bei Hyoungbin Park hatte der Tritt auf die Achillessehne keine schlimmen Folgen, der ebenfalls häufig ausgefallene Dragan Mille komplettiert die erfahrene Mittelfeldachse. Und die Nummer eins, Hannes Frerichs, kehrt ins Tor zurück. So ist die Personalsituation besser als über weite Strecken der Saison, neben den ohnehin länger Verletzten fehlt „nur“ der erkrankte Darko Krajina.

Demirkapi will in diesem Bereich ohnehin nicht jammern. „Klar, für den Trainer ist es doof“, meint er: „Aber für die Spieler sollte das keine Ausrede sein. Jeder hat den Anspruch, zu spielen. Und am Ende stehen die Spieler auf dem Platz und performen oder performen nicht.“ Gegen die Leher TS sollten sie besser performen. Damit sich der böse A-Wort-Geist schnell aus Brinkum verabschiedet.