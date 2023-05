Ein Umbruch jagt den nächsten: Alle Brinkumer freuen sich über das Saisonende

Von: Felix Schlickmann

Der passt: Redouan Kaid kam zur zweiten Halbzeit, der Mittelfeldspieler brachte frischen Wind – und erzielte das einzige Brinkumer Tor. © Schlickmann

Die Saison des Brinkumer SV ist mit einem 1:6 gegen die SG Aumund-Vegesack zu Ende gegangen. Für Manager Jörg Bender war es eine „verlorene“.

Brinkum – An seinen letzten Auftritt am Brunnenweg dürfte Sebastian Kurkiewicz noch gute Erinnerungen haben. Alle in Brinkum hatten diesem Bremen-Liga-Topspiel entgegengefiebert, Zweiter gegen Erster, das Kräftemessen mit dem großen Bremer SV um seinen begnadeten Spielmacher. Vor knapp 430 Zuschauern wurde Kurkiewicz beim 5:3 zum Matchwinner. Fast genau 18 Monate ist das her. Es wirkt wie aus einer anderen Zeit.

Am Sonntag stellte sich Kurkiewicz auf ein Neues beim BSV vor, mit seinem neuen Fußballverein, der SG Aumund-Vegesack. Das 6:1 der Gäste – vor knapp 50 Zuschauern – war überdeutlich und erwartbar. Weil seit diesem Novembertag und der späteren Vizemeisterschaft unglaublich viel passiert ist beim Brinkumer SV. Und es wird weiter viel passieren.

Gabel geht – und mit ihm einige Leistungsträger

„Das Spiel ist Zeichen genug, warum wir einen großen Umbruch haben werden“, konstatierte Trainer Kevin Köhler. „Im Endeffekt ist es eine verlorene Saison“, befand Manager Jörg Bender: „Und es war die anstrengenste, seit ich hier bin.“

An die Hinrunde erinnert sich kaum jemand der heutigen Protagonisten gerne. Das Band zwischen Mike Gabel, Coach bis Ende 2022, und Bender ist zerschnitten. Bereits unter Gabel lief es nicht mehr wie gewünscht, der Umbruch im Sommer mit 25 Ab- und Zugängen war in Kombination mit dem Verletzungspech zu viel: Leistungsträger waren entweder nicht mehr da (Superstürmer Ramien Safi wechselte beispielsweise zum SV Rödinghausen) oder wirkten fast die gesamte Hinserie nicht mit (unter anderem hatte Esin Demirkapi hatte mit Schambeinproblemen zu kämpfen). Die Folge: Die Zweckehe zwischen Gabel und Brinkum endete – weil Bender einen anderen Weg verfolgte und nun nicht mal mehr die Basis sportlicher Erfolg gegeben war.

A-Jugendliche müssen in die Bresche springen

Die undankbarste Aufgabe erhielt Köhler. Sein Problem: Mit Gabel verließen die wenigen gestandenen Größen, die im Sommer geblieben waren, den Verein ebenfalls. Von Beginn an erklärte der neue Trainer die Rückrunde zum Casting, und auch nach dem Saisonabschluss gegen SAV wiederholte er: „Es geht um die kommende Saison.“

Denn mehr als der mehr oder weniger erquälte Klassenerhalt war nicht drin. Das war abzusehen. Praktisch ohne Innenverteidiger musste Köhler knapp die Hälfte der Spiele angehen, in jeder Partie – aus der Not heraus – mehrere A-Jugendliche bringen, die teils Doppel- und Dreifachschichten in einer Woche absolvierten.

Der Fokus liegt auf der nächsten Saison

Das größte Problem allerdings saß laut Köhler bei den meisten Spielern „zwischen den Ohren“. Man habe in nahezu jeder Partie gesehen, „dass viele der Jungs Fußball spielen können“, erklärte der Trainer, er sah jedoch ein Einstellungsproblem. Eine kurze Phase ausgenommen, in der es im Tabellenkeller ernster zu werden schien, kassierten die Brinkumer trotz ihres qualitativ ordentlichen Kaders teils deftige Klatschen. Das soll in der kommenden Saison Geschichte sein, denn Köhler und Bender predigen gebetsmühlenartig: Bei der Zusammenstellung des neuen Kaders setzen sie vor allem auf Charakter.

Viele Spieler bleiben nicht, doch Enes Tiras ist einer davon. Der Kapitän sprach von einer „Ausrutscher“-Saison. Köhler fand es „schade, dass wir uns so präsentiert haben“ und beantwortete sich seine eigene Frage, ob die Rückrunde Spaß gemacht hätte selbst: „Nein.“ Bender hatte beim Rückblick auf die Spielzeit keine Lust, „nachzuhaken“, das sei „müßig. Die Luft ist einfach raus“, erklärte er: „Es ist gut, dass jetzt Pause ist.“ Für die kommende Serie ist der Manager „vorsichtig optimistisch“. Vielleicht auch dank solcher Aussagen von Tiras: „Jetzt arbeiten wir daran, dass es in der nächsten Saison besser wird.“

Vegesack beim 6:1 noch gnädig Eine Klatsche zum Abschluss: Für den Brinkumer SV war beim 1:6 (0:3) gegen den Tabellendritten SG Aumund-Vegesack nichts zu holen. Die Gastgeber spielten zwar durchaus ansehnlich, zeigten sich aber in der Defensive viel zu anfällig. Nur die Gnade der Bremer, die einige Chancen ausließen, verhinderte ein noch höheres Ergebnis. Bashkim Toski (12.), Joris Atayi (23.), Mola Khan (33., 87., 90.+1) und Tjorven Bruns (50.) erzielten die SAV-Treffer. Redouan Kaid (62.) besorgte Brinkums Ehrentor. Brinkumer SV - SG Aumund-Vegesack 1:6 (0:3) - Brinkum: Gerke - Kacar, Tiras, Yeboah - Gronewold, Adjei (58. Müller), Tekin (75. Hanke), Flohr (58. Schreck), Sultani (46. Kaid) - Becker, Mumpese. Tore: 0:1 (12.) Toski, 0:2 (23.) Atayi, 0:3 (33.) Khan, 0:4 (50.) Bruns, 1:4 (62.) Kaid, 1:5 (87.) Khan, 1:6 (90.+1) Khan. Schiedsrichter: Sören John (BSC Hastedt).