Brinkumer SV verliert die Elfer-Lotterie

Von: Gerd Töbelmann

Teilen

In dieser Szene kann Brinkums spielender Co-Trainer Kevin Artmann (re.) noch voll abziehen. Zur Pause musste er aber mit Oberschenkelproblemen vom Platz. © töbelmann

Am Ende fehlte dem Brinkumer SV das nötige Glück: Im Zweitrunden-Pokal-Duell bei Regionalliga-Absteiger FC Oberneuland verlor der Bremen-Ligist nach Elfmeterschießen.

Bremen – Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber den Auftritten in der Bremen-Liga ist der Brinkumer SV am Mittwochabend in der zweiten Runde des Bremer Fußball-Landespokals ausgeschieden. Beim Regionalliga-Absteiger und momentanen Bremen-Liga-Tabellenführer FC Oberneuland verlor der BSV vor 300 Zuschauern denbar knapp mit 2:4 (1:1/1:1) nach Elfmeterschießen. „Das ist natürlich extrem ärgerlich, denn wir haben über 90 Minuten eine tolle Leistung geboten und hatten gegenüber dem Gegner nach der Pause auch die besseren Chancen“, meinte Brinkums Co-Trainer Robert Stolp.

Demirkapi muss kurzfristig passen, wird später aber eingewechselt

Bereits vor der Partie mussten die Gäste einen Nackenschlag wegstecken, denn Kapitän Esin Demirkapi winkte nach dem Aufwärmen ab: „Meine Schambeinentzündung wird einfach nicht besser. Auch die Schmerzmittel haben heute nicht gewirkt.“ Für ihn schickte Kevin Artmann, der den beruflich verhinderten Mike Gabel als Chefcaoch vertrat, Enes Tiras in die Startelf. Apropos Demirkapi: Der 29-Jährige wurde später zum Elfmeterschießen eingewechselt – und verschoss.

Intensiver Fight mit Führung durch Bekjar

Es entwickelte sich von Beginn an ein rassiges Match mit viel Tempo und vielen intensiv geführten Zweikämpfen. Es wäre auch eines Pokal-Halbfinales würdig gewesen. Der FCO hatte mehr Ballbesitz – aber Brinkum machte das erste Tor. In der 18. Minute tankte sich Yassin Bekjar auf der linken Seite durch und wollte eigentlich in die Mitte flanken. Aber das Ding wurde länger und länger und schlug dann im langen Eck des Bremer Kastens zum 1:0 ein. Da guckte Keeper Jonas Horsch ziemlich gefrustet aus der Wäsche.

Hofmann gleicht für Oberneuland aus

Oberneuland legte danach noch eine Schippe drauf und kam in der 41. Minute durch Daniel Hofmann aus halbrechter Position mit feinem Schuss ins lange Eck zum verdienten 1:1.

„In der zweiten Halbzeit haben wir etwas umgestellt und waren eigentlich die bessere Mannschaft. Unser Aufwärtstrend hatte sich schon am Sonntag zuvor beim 2:2 gegen OSC Bremerhaven gezeigt“, sagte Stolp. In Oberneuland vergaben Michael Yeboah, Kaan Er und auch Hasan Dalkiran eine mögliche Vorentscheidung, weil Horsch auf dem Posten war.

Drei Brinkumer scheitern vom Punkt

So ging es ins Elfmeterschießen. Und das sollte für Brinkum gleich bei den ersten Schützen zum Horror werden, denn Paul Niefer, Tiras und auch der schon erwähnte Demirkapi scheiterten vom Punkt, sodass Brinkum seit Mittwoch im Pokal nur noch Zuschauer ist. töb

Bremer Landespokal, 2. Runde FC Oberneuland - Brinkumer SV n.E. 4:2 (1:1/1:1) - Brinkum: Frerichs - Yeboah, Dalkiran, Tiras (70. Niefer), Park (50. Tekin), Mille, Bekjar, Artmann (46. Taha), Sultani, Er (90. Demirkapi), Becker. Tore: 0:1 (18.) Bekjar, 1:1 (41.) Hofmann. Besonderes Vorkommnis: Ampelkarte gegen Oberneulands Kujabi nach Foulspiel (76.). Schiedsrichter: Yannick Rath (OT Bremen).