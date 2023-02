Brinkum „naiv und blind“ bei Köhler-Debüt – 1:6 gegen Geestemünde

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Viel Rot rund um William Hildebrands Blau: Die Brinkumer erhielten von Geestemünde eine Lehrstunde in Sachen Disziplin. © Schlickmann

Kevin Köhler hat sich nach dem 1:6 gegen den ESC Geestemünde in Ironie geübt. „Einstand nach Maß“ nannte der neue Trainer sein Debüt beim Brinkumer SV lächelnd. Dabei hatte er in der ersten Halbzeit tatsächlich gute Ansätze gesehen.

Brinkum – Hannes Frerichs zuckte mit den Achseln, die Ratlosigkeit in seinen Augen untermalte er mit einem gequälten Lächeln. Es war ein außerordentlich undankbarer Nachmittag gewesen für den Torhüter der Brinkumer SV. Siebenmal hatte der ESC Geestemünde auf sein Tor geschossen, beim einzigen Mal, als es nicht klingelte, war der Pfosten im Weg gewesen – und der Abstauber im Netz gelandet. Das 1:6 (0:1) vom Samstag liest sich aus Sicht des Bremen-Ligisten gruselig – doch ganz so schlimm ließ sich das Fußballspiel gar nicht anschauen.

„Das Ergebnis ist ein bisschen paradox“, befand auch Neu-Trainer Kevin Köhler – und das lag vor allem an der ersten Halbzeit.

Hildebrand trifft nur den Pfosten

Die Brinkumer nahmen das Heft des Handelns von Beginn an in die Hand, schienen ihren Gegner damit ein wenig zu überraschen. Das Problem: Es fehlte ein richtiger Goalgetter (Rückkehrer Gordy Mumpese saß 90 Minuten angeschlagen auf der Bank) und ein wenig Zielstrebigkeit. Die bewies Geestemünde. Einmal ließen sich die Gäste vorne blicken – und sofort klingelte es. Marcel Weber nutzte die Größendefizite der Gastgeber um die beiden Aushilfs-Innenverteidiger Enes Tiras und Timo Kanigowski eiskalt aus (14.). Auf der anderen Seite ließ William Hildebrand mit einem Pfostenschuss die beste Chance ungenutzt (42.).

„Wir haben viel echt gut gemacht, nichts zugelassen“, lobte Köhler die ersten 45 Minuten, und auch Jörg Bender zeigte sich in der Pause zufrieden. „Wenn es die nächsten Wochen so weitergeht“, meinte der Manager, „dann ist alles in Ordnung.“

Denkgelen und Co. nutzen die großen Räume

Doch so ging es schon in der zweiten Halbzeit nicht weiter. Der Elan stimmte zwar, doch die Defensivabläufe erinnerten an das Hinspiel (1:4), als die Brinkumer – unter Regie von Coach Mike Gabel – immer wieder ins offene Messer gelaufen waren. Zwei lange Bälle reichten Kubilay Denkgelen, um Frerichs doppelt zu überwinden (51./54.). Davon ein wenig beflügelt, nutzten die Bremerhavener die nun enorm großen Räume in der BSV-Defensive, Seli Qorri erhöhte (59.).

„Alles, was in der Arbeit gegen Ball am Anfang gut war, hat plötzlich nicht mehr funktioniert“, bemängelte Köhler: „Die Abstände waren zu groß. Wir haben sehr naiv und blind verteidigt.“

Spieler des Spiels: Kubilay Denkgelen Mit seinem Tempo stellte er die Brinkumer Defensive in Halbzeit zwei vor riesige Probleme. Hatte bei fast jedem Tor seine Füße im Spiel.

Mit Ball hatte seine Mannschaft allerdings durchaus weiter Spaß, die Köpfe gingen nicht runter. Besonders der quirlige Redouan Kaid kurbelte immer wieder an. Entsprechend folgerichtig holte der Offensivmann einen Foulelfmeter heraus, als er gegen Mahmut Adibelli erst den Ball im Strafraum eroberte und dann vom Geestemünder zu Fall gebracht wurde. Mohammed Tekin verwandelte mit ein wenig Glück flach links (64.).

Die Mini-Euphorie unterbrach ein weiterer Blitz-Konter der Seestädter schnell, der starke Denkgelen leitete ein, Vedat Atilgan weiter, und Justin Kuchinke schob ein (67.). Qorri setzte den einzigen ESC-Schuss des Tages, der nicht ins Netz flog, kurz darauf an den Pfosten, doch Kuchinke stand richtig (73.).

Viel Arbeit für Köhler

Linus Heuer hätte das Ergebnis aus Brinkumer Sicht erträglicher gestalten können, doch der Nachwuchsspieler nickte den Ball nach Maßflanke von Kneschka Sultani aus kurzer Distanz über den Kasten (77.). Grund genug für Athletiktrainer Klaus Lange, Übung am Kopfballpendel zu fordern.

So oder so: Köhler hat nach seinem „Einstand nach Maß“, wie er es unmittelbar nach Abpfiff ironisch formulierte, genug Arbeit vor sich.

Bremen-Liga: Brinkumer SV - ESC Geestemünde 1:6 (0:1) Brinkum: Frerichs - Flohr (78. Mokua), Tiras, Kanigowski, Sultani - Hanke, Tekin (72. Schreck) - Hildebrand (78. Heuer), Kaid (72. Kacar), Habibullah - Taha (87. Akpinar).

Tore: 0:1 (14.) Weber, 0:2 (51.) Denkgelen, 0:3 (55.) Denkgelen, 0:4 (59.) Qorri, 1:4 (64./Foulelfmeter) Tekin, 1:5 (67.) Kuchinke, 1:6 (73.) Kuchinke.

Schiedsrichter: Sebastian Berger (TSV Farge-Rekum).