Brinkum hat Yeboah und Adjei zurück, verliert aber Kanigowski

Von: Felix Schlickmann

Rückkehrer Nummer zwei: Luiz Adjei wurde gegen Union eingewechselt. © Schlickmann

Der Brinkumer SV hat sich am Sonntag mit 2:2 vom FC Union 60 getrennt. Der Fußball stand dabei allerdings nur bedingt im Vordergrund. Vielmehr freuten sich die Beteiligten über die Rückkehr von Michael Yeboah und Luiz Adjei – hatten aber die Verletzung Timo Kanigowskis zu verdauen.

Brinkum – Als der Nachmittag auf ein für alle Seiten friedliches und zufriedenstellendes Ende zuging, hielten die Beteiligten plötzlich doch noch mal die Luft an. Timo Kanigowski kassierte einen Schlag aufs rechte Sprunggelenk, seine Auswechslung stand eigentlich nicht mehr im Skript für dieses sonntägige Bremen-Liga-Spiel. Immerhin konnte der Fußballer des Brinkumer SV selbst schnell wieder lachen. „Ich versuche morgen, das Tanzbein im Bürgerpark zu schwingen“, sagte Kanigowski grinsend nach dem 2:2 (1:2) seiner Mannschaft gegen den FC Union 60, das sportlich praktisch keinen Wert hatte.

Dafür gab es – neben der schlechten von Kanigowski – auch zwei gute Nachrichten aufseiten des BSV: Michael Yeboah stand erstmals seit seinem Muskelbündelriss Anfang Dezember wieder in der Startelf. Und für den Verteidiger kam in der 62. Minute sein Positionskollege Luiz Adjei, der sein ersehntes Comeback nach einem Knöchelbruch feierte. „Ich hätte noch fünf bis zehn Minuten durchgehalten“, meinte Yeboah und fügte lächelnd an: „Aber dann wäre es eng geworden.“ Mit seiner Leistung war der 20-Jährige zufrieden. „Es geht immer mehr, aber fürs erst Mal wieder war es gut“, erklärte er: „Es hat Spaß gemacht, auch wenn wir nicht gewonnen haben.“

Köhler lobt die Einstellung

Auch Trainer Kevin Köhler war einverstanden mit seinen Spielern, vor allem wegen ihrer Einstellung – in einer Partie, die durch den bereits klargemachten Klassenerhalt mit dem Ausgang der Saison nichts mehr zutun hatte. „Ich bin mega zufrieden mit der Leistung der Jungs“, betonte Köhler.

Seine Mannschaft war in einem intensiven Spiel mit wenigen Torchancen die etwas bessere. Und sie belohnte sich nach einem Standard: Tarek Flohr schlug den Ball nahe der Eckfahne mit viel Zug aufs Tor, Nuhat Kacars Kopfballverlängerung landete im Netz – 1:0 (9.). William Hildebrand vergab die Chance aufs 2:0 (25./drüber).

Spieler des Spiels: Michael Yeboah Zurück in der Startelf, gleich wieder einer der Besten: Auch Trainer Kevin Köhler bescheinigte dem Innenverteidiger eine „richtig, richtig gute“ Leistung.

Ein wenig aus dem Nichts kam Union dann zum Ausgleich: Robin Kalbhenns Abschluss landete erst am Pfosten, dann am Rücken von BSV-Keeper Daniel Gerke, und von dort aus sprang der Ball ins Tor (31.). Und auf einmal stand es sogar 1:2, weil Marcus Kenneweg die Kugel aus 18 Metern volley perfekt traf (39.). „Wir sind vielleicht ein bisschen zu bequem geworden mit der Führung“, äußerte Köhler einen einzigen kleinen Kritikpunkt: „Dadurch waren wir nicht ganz so präsent wie vorher.“

Das änderte sich aber mit dem Wiederanpfiff, denn Brinkum nahm das Spiel in die Hand, dominierte nun. Zunächst scheiterte Gordy Mumpese noch an Gäste-Torwart Marcus Christ (49.), dafür köpfte Jonas Schreck den Ball nach einer Tom-Gronewold-Flanke zum verdienten Ausgleich ein (52.). Erst die Wechsel gaben dem Spiel der Gastgeber einen kleinen Bruch. Doch Gerke parierte einmal glänzend (80.), und ein Tor in der 90. Minute wurde Union wegen eines hauchzarten Abseitsstellung aberkannt. „Am Ende haben wir ein Stück weit Glück gehabt“, gestand auch Köhler.

Yeboah: „Am Ende haben wir es ja hinbekommen“

Doch das Ergebnis stand sowieso nicht so richtig im Vordergrund. „Wir haben eine beschissene erste Hälfte der Rückrunde gespielt, deshalb ist es mir wichtig, dass wir uns gut verkaufen und präsentieren“, meinte Köhler: „Ich denke, dass die Zuschauer mittlerweile wieder zufrieden nach Hause gehen können, weil sie sehen, dass die Jungs sich reinwerfen.“

Yeboah, der in der schwierigen Phase zum Zuschauern verdammt gewesen war („Es war schwierig zuzugucken“), zeigte sich darüber durchaus erleichtert: „Am Ende haben wir es ja hinbekommen.“

Stenogramm: Brinkumer SV - FC Union 60 2:2 (1:2) Brinkum: Gerke - Kacar, Kanigowski (89. Mokua), Yeboah (62. Adjei) - Gronewold (62. Becker), Tiras (62. Hanke), Schreck, Flohr, Sultani - Hildebrand (82. Akpinar), Mumpese.

Tore: 1:0 (11.) Kacar, 1:1 (31./Eigentor) Gerke, 1:2 (39.) Kenneweg, 2:2 (52.) Schreck.

Schiedsrichter: Dennis Beuße (SG Bremen-Ost).