Brinkums Spiel auf Zeit: Ab Mitte September soll‘s rund gehen

Von: Felix Schlickmann

Der Beginn eines neuen „Drei-Jahres-Projekts“? Brinkum geht mit den Neuzugängen Aladji Barrie (von links), Jasin Jashari, Terry Becker, Devlin Barrie, Kneschka Sultani, Jamal Barnes, William Hildebrand, Mohammed Tekin, Kaan Er, Dragan Mille und Enes Tiras in die neue Saison. © Gabel

Mike Gabel spricht von einer „Umbruchsaison“ – und mahnt daher vor zu hohen Erwartungen an seinen Brinkumer SV. „Unter ferner liefen“ wollen sie am Brunnenweg aber natürlich auch nicht spielen. Also verrät Gabel zum „Start in die Saison“, wie der Vizemeister die namhaften Abgänge ersetzen will, um erneut möglichst weit oben in der Tabelle zu landen.

Brinkum – Es wirkt fast ein wenig kleinlaut, was Mike Gabel vor dem Saisonstart von sich gibt. „Wir wollen oben mitspielen“, sagt der Fußballtrainer zu den Zielen seines Brinkumer SV. Vorbei die Zeit der Titel-Ansagen, vorbei die Zeit des unermüdlichen Strebens nach dem Aufstieg. Beim Bremen-Liga-Vizemeister werden kleinere Brötchen gebacken. Zumindest vorerst.

Der Grund dafür ist simpel. „Wenn du so viele neue Spieler dazuholst, kann das nur eine Umbruchsaison sein“, erklärt Gabel. Zahlreiche Abgänge, zahlreiche Neuzugänge. „Das ist eigentlich normal, wenn man sieht, wo unsere Spieler hingegangen sind“, findet der Coach, der fünf Kicker an die Regionalliga verlor: „Das können wir nicht bieten. Das müssen wir akzeptieren, und das ist dann auch in Ordnung.“

Erinnerungen an die Anfangszeit werden wach

Außerdem fürchtete Gabel sich vor einer Art „Abnutzung: Teile der Mannschaft müssen immer wieder ausgetauscht werden, oder der Trainer muss weg“, erklärt er. Und da der 40-Jährige noch da ist, blieb am Ende des „Drei-Jahres-Projekts“, wie Gabel es beschreibt, nur der Kaderumbruch.

Ohnehin fühlt sich der Coach ungemein an seine Anfangszeit erinnert. „Es ist ein Abbild von dem, was vor drei Jahren war“, findet er. Damals lag er richtig mit seiner Ankündigung, ab Oktober würde seine mit leichten Fitnessdefiziten in die Saison gegangene Mannschaft wesentlich besser performen.

Muss den Umbruch managen: Brinkum-Coach Mike Gabel. © J. Diekmann

Diesmal ist es nicht die Fitness, sondern die fehlende Eingespieltheit. Hat Gabel seinen Kader einmal ein paar Wochen beisammen, prophezeit er erneut einen deutlichen Leistungssprung. „Ich glaube, dass wir es jetzt schneller hinkriegen werden“, meint er und gibt Mitte September als Ziel vor.

Zwei Dinge sind nämlich anders als vor drei Jahren: Die Brinkumer haben eine äußerst bescheidene Vorbereitung hinter sich, dafür ist der Kader allerdings besser.

Wir brechen es erst mal wieder auf die Basics herunter. Die Grundtugenden nehmen eine größere Wichtigkeit ein, dafür schieben wir die Detailarbeit nach hinten.

Zunächst zur Vorbereitung: Corona, andere Krankheiten, allgemein Verletzte und viel Urlaub sorgten für eine Trainingsbeteiligung, wie Gabel sie in Brinkum noch nicht erlebt hat. „Wir hatten nur 16 bis 18 Leute bei den Einheiten, sonst sind es immer über 20“, berichtet er und ärgert sich vor allem über die fehlenden Urlauber: „Das hat mich echt gestört. Wir haben nicht genug miteinander gearbeitet. Ich bin ganz schön unzufrieden mit dem Stand. Wir sind nicht da, wo wir sein müssten.“

Denn, und das weiß Gabel: Der Kader hat enormes Potenzial. Trotz der Abgänge von Ramien Safi (SV Rödinghausen), Xiancheng Li (Werder Bremen U23) und Allah Aid Hamid (Bremer SV), die allesamt Leistungsträger waren, nun aber den Sprung eine Klasse höher gewagt haben und die Gabel „am meisten vermissen“ wird: „Sie haben außerordentlich gespielt letzte Saison.“

Safis Qualitäten „hast du nicht in dieser Liga“

Am schwierigsten wird wohl das Fehlen von Topstürmer Safi zu aufzufangen sein. Sowohl mit Blick auf die Dynamik als auch hinsichtlich der Scorerpunkte.

„Die Spielweise von Ramien kannst du nicht ersetzen“, meint Gabel: „Diese Qualität und Geschwindigkeit hast du nicht in dieser Liga und auch eine Liga höher nur selten.“ Das einzige, was er also machen könne, erklärt der Trainer, ist die Spielart umzustellen. „Wir haben jetzt andere Spielertypen, die nicht so sehr übers Tempo kommen, sondern über Ballsicherheit“, berichtet Gabel: „Wir werden bei der Genauigkeit und Kaltschnäuzigkeit etwas besser werden.“

Barrie, Becker und Barnes sollen für Tore sorgen

Was die Scorerpunkte angeht, sieht der Plan so aus, die „Tore und Vorlagen auf mehrere Schultern“ zu verteilen, meint Gabel: „Das Spiel war auf Ramien zugeschnitten, das muss man jetzt anders machen.“

Gerade Aladji Barrie (26/vor seiner Pause bei Eintracht Norderstedt), Terry Becker (19/TB Uphusen) und Jamal Barnes (18/Carl Zeiss Jena U19) sind Kandidaten für viele Tore. Die Techniker Kaan Er (20/Werder Bremen U23) und William Hildebrand (22/Lüneburger SK) sollen beim initiieren helfen. Auch Devlin Barrie (20/SV Meppen II) spielt vorne drin, braucht aber wohl noch Zeit.

Tekin übernimmt im Zentrum für Li

Im Mittelfeld ist die Sache klarer: Für Li ist Mohammed Tekin (20/TB Uphusen) neu dabei, positionstechnisch in der Zentrale praktisch ein Eins-zu-Eins-Ersatz. „Mo haben wir letztes Jahr nicht geholt, weil wir Li hatten“, verrät Gabel und fügt schmunzelnd an: „Das war quasi von langer Hand geplant.“

Auch Dragan Mille (30/Heeslinger SC) und Enes Tiras (26/TuS Schwachhausen) sind im Mittelfeldzentrum eingeplant – und sollen vor allem Erfahrung reinbringen. „Wir wollten die Altersstruktur ein bisschen nach oben ziehen“, erklärt Gabel: „Und das haben wir geschafft. Im Zentrum sind wir ein bisschen reifer geworden.“

Auch Luiz Adjei ist neu dabei. © Gabel

Bleibt noch Aid Hamids Abgang hinten links zu kompensieren. Kneschka Sultani (19/Hallescher FC U19), Luiz Adjei (22/Vatan Sport) und Becker können dort spielen. Adjei ist eine Art Schweizer Taschenmesser, der sich auch die „Problemzone Rechtsverteidiger“ (Gabel) kümmern soll. Tarek Flohr (20/Werder Bremen U23) wird ebenfalls dabei helfen.

Auch Tarek Flohr ist neu dabei. © Gabel

Die Innenverteidigung ist der einzige Bereich, in dem sich extern nichts getan hat. Michael Yeboah, der vergangene Saison häufig wegen einer hartnäckigen Knieverletzung passen musste und daher fast als Neuzugang angesehen werden kann, ist allerdings ein Gewinner der Vorbereitung, lobt Gabel.

Auch Hannes Frerichs ist neu dabei. © Schlickmann

Um seine Keeper macht er sich überhaupt keine Sorgen. Hannes Frerichs (27/vor seiner Pause beim FC Oberneuland) und Jasin Jashari (24/FC Oberneuland) sind zwischen den Pfosten das Beste, was die Liga zu bieten hat.

Insgesamt ist jede Position im Brinkumer Kader doppelt, durch die flexibel einsatzbaren Spieler praktisch sogar dreifach besetzt. Sodass Gabel auf viele Ausfälle reagieren kann. „Das muss ja auch so sein, wir wollen nämlich nicht unter ferner liefen spielen“, lässt sich der Coach dann doch noch eine Art Mini-Kampfansage entlocken: „Wir wollen attraktiv und erfolgreich Fußballspielen.“

Das Potenzial sei „super“, findet Gabel: „Darum geht’s nicht. Die Frage ist: Wie schnell kriegen wir es hin?“

Viele Fragezeichen auch bei Oberneuland – doch Gabel und Gräpler erwarten ein „Topspiel“ Mike Gabel und Nicolai Gräpler stehen nun auf verschiedenen Seiten. Doch im Vorfeld des Bremen-Liga-Auftakts zwischen Gabels Brinkumer SV und Gräplers Neu-Club FC Oberneuland (Sonntag/14.00 Uhr) am Brunnenweg herrscht Einigkeit zwischen den beiden. Sowohl der Coach als auch sein Ex-Spieler hätten sich die Partie im späteren Saisonverlauf gewünscht. Dennoch betonen sie unisono: „Es wird ein Topspiel werden.“

Sowohl Vizemeister Brinkum als auch Regionalliga-Absteiger Oberneuland haben einen großen Umbruch hinter sich, „beide sind noch so ein bisschen zusammengewürfelt“, beschreibt es Gabel: „Darum wäre das Niveau im Oktober, November höher gewesen.“ Gräpler sieht’s genauso. „Dann wüsste man schon, wo man steht, wie man das Spiel angehen soll“, erklärt der 27-Jährige. Je nach Tabellensituation hätte die Partie vom „Topspiel“ zum „Top-Topspiel“ werden können, meint Gräpler.

Der Linksverteidiger wählt vor dem Duell mit seiner alten Liebe warme Worte: „Ich habe noch Freunde, die dort spielen, und Brinkum bleibt ein besonderer Verein für mich. Ich freue mich auf die schnelle Rückkehr.“

Bei der er natürlich auch auf dem Rasen stehen will. Was genau ihn erwartet, verrät Gabel nicht. „Ich habe ein bisschen was im Kopf, was die Art und Weise betrifft“, sagt der Trainer: „Es wird ein anderer Brinkumer SV werden.“

Definitiv auch beim Personal. Denn in Yassin Bekjar, Michael Yeboah und Mert Bicakci (alle Urlaub) fehlen vor allem Spieler, die bereits länger dabei sind. Zudem fällt Devlin Barrie (Muskelbündelriss) aus, Dennis Janssen (Leistenzerrung), Aladji Barrie (Leistenprobleme) und Hamudi Taha (Kapselverletzung im Sprunggelenk) sind fraglich.