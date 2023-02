Brinkums „Junioren“ überzeugen trotz 2:3 gegen OSC Bremerhaven

Von: Felix Schlickmann

Der „Opa“ unter den Brinkumern: Timo Kanigowski half erst in der Abwehr und durfte dann weiter nach vorn. © Schlickmann

Lange Gesichter waren am Samstag am Brunnenweg kaum zu sehen. Auf der einen Seite die Sieger vom OSC Bremerhaven – und auf der anderen die Protagonisten des jungen Brinkumer SV, die trotz des 2:3 viel Positives mitnahmen.

Brinkum – Kevin Köhler bewies nach dem Abpfiff seine Vielseitigkeit. „Wenn wir mal Timo Kanigowski mit seinen 32 Jahren ausklammern, war der Rest unserer Mannschaft im Schnitt 19,7 Jahre alt“, rechnete er vor. Fußballtrainer, Scout und nun auch noch Mensch gewordener Taschenrechner – Köhler zeichnet sich auf allen Ebenen aus. Unter der Woche noch beruflich in London unterwegs, coachte er den Brinkumer SV am Samstag gegen den OSC Bremerhaven – und war trotz des 2:3 (0:2) mächtig stolz auf seinen immens jungen Bremen-Ligisten.

„Wir haben es richtig gut gemacht“, betonte Köhler: „Selbst nach dem 0:3 haben die Jungs nie aufgegeben und immer weiter gemacht. Das muss ich ihnen wirklich zugute halten.“ Und das, obwohl – bis auf Kanigowski – praktisch keine Erfahrung in Blau auf dem Kunstrasen am Brunnenweg stand. Da war auch Jörg Bender beeindruckt. „Ich bin überhaupt nicht enttäuscht“, versicherte der BSV-Manager: „Wir wollen wieder eine Identität auf dem Platz haben, und da machen wir mit unseren A-Jugendlichen gerade einen guten Schritt hin. Respekt an Kevin Köhler!“

Lob für die A-Jugendlichen um Rocek und Bockhop

Personalengpässe um den verletzten Innenverteidiger Michael Yeboah („Ich hoffe, ich bin in zwei Wochen wieder dabei“) zwangen den Trainer beinahe, die beiden erst vor einigen Tagen 18 Jahre alt gewordenen Tom Rocek und Arndt Bockhop im Abwehrzentrum aufzustellen. Vor der Pause setzte Köhler auf eine Dreierkette mit Kanigowski dazwischen, um dem jungen Duo „den Druck zu nehmen“. Doch das war gar nicht nötig, wie die zweite Halbzeit bewies, in der Kanigowski auf seine angestammte Position ins defensive Mittelfeld rückte. „Tom und Arndt haben es richtig gut gemacht“, lobte Köhler.

Außerdem belohnte er Daniel Gerke (17) für dessen starke Trainingsleistungen mit einem Einsatz. Der Torhüter wird den beruflich verhinderten Hannes Frerichs wohl auch in den kommenden Wochen ersetzen.

Spieler des Spiels: Jozo Tunjic Lauerte immer wieder an der Abseitsgrenze – und machte Brinkum so das Leben zur Hölle, wenn die Fahne unten blieb. Viermal brach der schnelle Stürmer durch, einmal rettete BSV-Keeper Daniel Gerke, einmal stand Tunjic im Abseits – und zweimal stach er zu.

Für Gerke wurde es allerdings ein äußerst undankbarer Nachmittag. Insgesamt viermal tauchten Bremerhavener vor ihm auf, gegen die ersten drei starken Abschlüsse der durchgebrochenen Yagmur Horata (9.) und Jozo Tunjic (25./55.) hatte er kaum eine Chance. Kurz vor Schluss zeichnete sich Gerke mit einer bärenstarken Parade gegen Tunjic aus (85.).

In der Zwischenzeit lieferten seine Vorderleute ein ordentliches Spiel ab – in Halbzeit zwei sogar ein richtig gutes. Kneschka Sultani (48.) und William Hildebrand (52.) scheiterten jeweils aus spitzem Winkel am exzellenten Niklas Griesmeyer, und der OSC-Keeper lenkte im Anschluss auch noch einen Schuss von Mohammad Habibullah an die Latte. „Das war eine brutal gute Phase“, befand Köhler: „Da musst du das 1:2 machen, dann dreht sich das Spiel.“ Stattdessen traf Tunjic zur Vorentscheidung.

Gesprächsbedarf: Ein ums andere mal setzte Kneschka Sultani (links) seine Mitspieler – auch Mohammad Habibullah – in Szene. Doch Tore sprangen jeweils nicht dabei heraus. © Schlickmann

Brinkum lief – auch begünstigt durch eine Rote Karte gegen den Ex-Brinkumer Horata wegen eines Kopfstoßes gegen Jonas Schreck (62.) – weiter an, Tarek Flohrs Linksschuss aus der Distanz (75.) verfehlte sein Ziel jedoch ebenso knapp wie Habibullahs feiner Lupfer (76.). „Wir belohnen uns nicht“, seufzte der zur Pause ausgewechselte Redouan Kaid. Immerhin gestalteten Kerim Akpinar (90.+4), der den Ball nach einer dicken Dreifachchance endlich über die Linie drückte, und Flohr (90.+7) per selbst herausgeholtem Foulelfmeter das Ergebnis angenehmer.

„Es geht vieles in die richtige Richtung“, versicherte Köhler und nahm damit auch Bezug auf die verbesserte Stimmung im Training nach dem geräuschvollen Umbruch in der Winterpause. In Schwärmereien ausbrechen wollte er allerdings nicht. „Trotz allen Lobes: Wir brauchen zu viele Chancen, um Tore zu machen, und auf der anderen Seite ist jede Chance drin“, bemängelte der Trainer. „Auf den Punkt gebracht“, konstatierte Kaid.

Bremen-Liga: Brinkumer SV - OSC Bremerhaven 2:3 (0:2) Brinkum: Gerke - Rocek, Kanigowski, Bockhop - Flohr, Kaid (46. Habibullah), Schreck (67. Akpinar), Tekin, Sultani - Hildebrand (73. Mokua), Mumpese (80. Kacar).

Tore: 0:1 (9.) Horata, 0:2 (25.) Tunjic, 0:3 (55.) Tunjic, 1:3 (90.+4) Akpinar, 2:3 (90.+7/Foulelfmeter) Flohr.

Rote Karte: Horata (62.) wegen eines Kopfstoßes.

Schiedsrichter: Noah Müller (SG Aumund-Vegesack)