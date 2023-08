„Viel Arbeit, aber auch sechs Punkte“ für Brinkum gegen Arsten

Von: Gerd Töbelmann

Erzielte für die Brinkumer am Freitagabend den Treffer zum 2:0: Ex-Kapitän Enes Tiras (links). © töbelmann

Am dritten Spieltag in der Fußball-Bremen-Liga fertigte der Brinkumer SV den TuS Komet Arsten mit 4:0 ab. Dabei traf Stürmer Nuhat Kacar doppelt.

Brinkum – Nach der 1:14-Klatsche gegen Werders Reserve hat sich der Brinkumer SV am Freitagabend in der Bremen-Liga erfolgreicher präsentiert. Gegen einen allerdings auch viel schwächeren Gegner gewann das Team von Trainer Iman Bi Ria auf dem Rasenplatz am Brunnenweg mit 4:0 (3:0).

„Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Vor allem der Spielaufbau hat mir nicht gefallen. In der Innenverteidigung haben wir noch Handlungsbedarf. Zudem haben wir konditionell noch viel Aufholbedarf. Das ist zwar nicht auf meinen Mist gewachsen, aber jetzt bin ich im Boot und werde das angehen“, sagte Bi Ria nach dem Match.

„Kometen“ nutzen ihr Chancenplus nicht

Dass die Gastgeber mit einem 3:0 in die Kabine gingen, würden einige vielleicht als unverdient beschreiben. Man könnte aber auch sagen, dass der BSV offensiv zunächst äußerst effektiv war und aus vier Chancen drei Tore machte.

Dagegen wirkte die Deckung oftmals sehr unsortiert. Vor allem die Antwort auf das Pressing der „Kometen“ fiel vielfach nicht gut aus, weil der Ball oft nach zu hektischen Aktionen beim Gegner landete. So hatten die Bremer zunächst ein klares Chancenplus, doch Rezan Celik (6./Latte), Jan Niklas Hiegemann (8./Ball knapp vorbei) und auch Charles Ofori (14./Brinkums Keeper Daniel Gerke drehte den Ball mit den Fingerspitzen um den Pfosten) wussten das nicht zu nutzen.

Doppelpacker Kacer und Co. eiskalt

Brinkum war in dieser Beziehung ganz anders drauf. Bereits die erste Chance saß, als Nuhat Kacar in der 16. Minute das 1:0 erzielte, wobei die Gäste eine Abseitsstellung reklamierten. Danach scheiterte Dogukan Sedef am Komet-Keeper (33.), doch die beiden nächsten Möglichkeiten saßen: Zunächst erhöhte Enes Tiras von halbrechts auf 2:0 (42.), und dann war Kacar nach schönem Konter kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 erfolgreich (45.).

Da passte es auch perfekt ins Konzept, dass der BSV schnell nachlegte, um den Gegner erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen: Nach Ballgewinn im Mittelfeld kam die Kugel zu Sedef, der in der 51. Minute aus 15 Metern flach rechts unten zum 4:0 ins Eck traf.

Bi Ria blickt optimistisch in die Zukunft

Im Gegensatz zu den ersten 45 Minuten waren die Brinkumer in Halbzeit zwei spielbestimmend. „Wir hätten noch zwei, drei weitere Tore schießen können“, meinte Bi Ria. Doch Jonas Schreck, Gordy Mumpese oder auch Isaac Omoike brachten den Ball nicht über die Linie.

Insgesamt zog der neue Brinkumer Trainer nach seinem zweiten Pflichtspiel als BSV-Trainer ein positives Fazit: „Wir haben jetzt sechs Punkte aus drei Spielen und in der näheren Zukunft Gegner, gegen die wir punkten können. Damit können wir ziemlich in Ruhe an unseren Schwächen arbeiten.“

Bremen-Liga: Brinkumer SV - TuS Komet Arsten 4:0 (3:0) Brinkum: Gerke - Forcher (54. Schreck), Donyina (75. Beganaj), Degelmann, Sedef, Kacar (65. Mumpese), Sahin (70. Ac), E. Ates, Tiras (46. Omoike), Grand, Dere.

Tore: 1:0 (16.) Kacar, 2:0 (42.) Tiras, 3:0 (45.) Kacar, 4:0 (51.) Sedef.

Schiedsrichter: Dominik Minke (Blumenthaler SV).