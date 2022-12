Gabels versöhnliche Töne nach Brinkumer 2:0 gegen Neustadt zum Hinrundenabschluss

Von: Felix Schlickmann

Erzielte sein erstes Saisontor: Hasan Dalkiran stand vor dem 2:0 goldrichtig. © Schlickmann

Langsam aber sicher geht es bergauf beim Brinkumer SV. Zum Abschluss der Hinrunde gewann der Bremen-Ligist 2:0 gegen die BTS Neustadt. Mittelfeldantreiber Dennis Janssen stellte fest: „Der Wille ist da.“

Brinkum – Dennis Janssen grinste breit. „Mike kann Leute ganz gut überzeugen“, sagte der Fußballer des Brinkumer SV über seinen Trainer Mike Gabel. Den Bremen-Ligisten hatte unter der Woche eine Grippewelle geplagt – und obwohl auch Janssen betroffen gewesen war, spielte er beim 2:0 (1:0) der Brinkumer gegen die BTS Neustadt am Samstagnachmittag über die volle Distanz.

„Die Jungs wissen schon, dass wir in dieser Saison einiges gutzumachen haben, dementsprechend war da, glaube ich, auch ein gewisses Eigeninteresse vorhanden“, meinte Gabel schmunzelnd zu seinen „Überredungskünsten“, die auch den ebenfalls angeschlagenen Verteidiger Michael Yeboah zum Durchspielen gebracht hatten: „Außerdem wollten sie sich gegen BTS vielleicht nicht aufs Brot schmieren lassen, nicht gespielt zu haben.“

Brinkum verpennt die erste halbe Stunde – doch Bekjar sticht zu

Obwohl der Coach im Vorfeld angekündigt hatte, dass die eine oder andere Freundschaft während des „Kumpel-Duells“ ruhen müsse, arbeiteten die Platzherren zu Beginn daran, ihre Gäste im besten Sinne willkommen zu heißen. „In den ersten 30 Minuten waren wir gefühlt noch in der Kabine, hatten ganz wenig Spannung“, bemängelte Gabel, Janssen wählte das drastischere Wort „katastrophal“. Neustadt verpasste es jedoch aus verschiedensten Gründen, die verdiente Führung zu erzielen. Einmal parierte BSV-Keeper Hannes Frerichs stark (19.).

Und so kam es, wie es häufig im Fußball kommt: Brinkum ging durch eine feine Einzelaktion von Yassin Bekjar nach einer Ecke in Front: Der Techniker zog nach innen, gewann ein Eins-gegen-eins-Duell, und sein knallharter Schuss schlug platziert im kurzen Eck ein (28.).

Dennis Janssen Ging angeschlagen ins Spiel, marschierte aber wie gewohnt lautstark vorweg und räumte im Mittelfeld ab. Zudem durchsetzungsstark vor dem entscheidenden 2:0.

„Danach waren wir deutlich besser im Spiel“, befand Janssen: „Und wir sind auch gut aus der Pause gekommen.“ In dem nun offenen Spiel gab es vereinzelt Chancen auf beiden Seiten. Frerichs war erneut auf dem Posten (57.), und Brinkum zeigte seinen besten Spielzug: Die Gastgeber kombinierten sich gefällig durchs Zentrum, Kneschka Sultani bediente mit einem tollen Außenristpass Mohammad Habibullah, der Flügelstürmer traf den Innenpfosten (64.). Beim zweiten Aluminiumtreffer hatte der BSV allerdings mehr Glück: Janssens Kopfball nach einem Freistoß landete ebenfalls am Innenpfosten, Hasan Dalkiran stand richtig und staubte ab (78.).

„Mike hat gesagt: ,So gewinnt eine Spitzenmannschaft – nur, dass wir gerade keine sind‘“, lächelte Janssen, und Gabel brachte die „an Effektivität kaum zu überbietene“ Performance so auf den Punkt: „Wir hatten so viele Spiele, in denen wir mal ein Tor schießen müssten, das aber nicht machen. Es musste mal gutgehen.“

Letztes Spiel des Jahres beim FC Oberneuland

Generell zog der Trainer ein halbwegs positives Fazit zu den bisherigen 15 Spielen. „Mit Abschluss der Hinrunde haben wir das Lachen wiedergefunden“, freute er sich. „Wir hatten eine furchtbare Woche mit OSC (Ausgleich in der Nachspielzeit kassiert, d. Red.) und dem Pokal gegen den FCO, wo du mit 5:1 gewinnen musst (Aus im Elfmeterschießen). Das hat uns in ein Loch getreten, zusammen mit den Verletzten“, erklärte Gabel: „Wir mussten das annehmen, haben uns da raus gezogen, in den Trainingswochen besser gearbeitet. Wir sind viel kompakter, haben jetzt zweimal in Folge zu null gespielt. Und der Abschluss der Hinrunde war glücklicherweise versöhnlich.“

Das Momentum wollen die Brinkumer ins finale Spiel vor der Winterpause beim Tabellenführer FC Oberneuland am Freitag mitnehmen. „Der Wille ist da“, betonte Janssen: „Ich hoffe, es geht so weiter.“

Bremen-Liga: Brinkumer SV - BTS Neustadt 2:0 (1:0) Brinkum: Frerichs - Flohr, Yeboah, Dalkiran, Sultani - Janssen, Park (76. Mille), Bekjar - Habibullah, Artmann (39. Tiras), Hildebrand (46. Heuer/80. Kaid).

Tore: 1:0 (28.) Bekjar, 2:0 (78.) Dalkiran.

Schiedsrichter: Simon Rott (TuS Komet Arsten).