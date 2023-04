Surheide stürzt Brinkum in den Abstiegskampf

Von: Felix Schlickmann

Auf dem Weg zur Führung: Nur Augenblicke später schiebt Terry Becker den Ball ins Tor. © Schlickmann

Alarmstufe Rot: Der Brinkumer SV schwebt nach dem 1:2 gegen TuSpo Surheide in Abstiegsgefahr. Trainer Kevin Köhler sparte nach dem „leblosen“ Auftritt nicht mit Kritik.

Brinkum – Enes Tiras tat sich nicht besonders schwer damit, nach Gründen für diesen weiteren Tiefschlag zu suchen. „Es nimmt gerade irgendwie keiner ernst“, konstatierte der Kapitän des Brinkumer SV nach dem 1:2 (1:0) seiner Fußballmannschaft gegen TuSpo Surheide. Dabei wäre es spätestens jetzt allemal an der Zeit dafür.

Denn die Bremerhavener taten am Samstag nichts anderes, als die Brinkumer mit in den Abstiegssumpf der Bremen-Liga hineinzuziehen. Von drei Absteigern gehen sie in Brinkum aus (das wäre der Fall, sollte der Bremer SV aus der Regionalliga absteigen) – und der Vorsprung auf den Drittletzten Surheide beträgt sechs Spiele vor Schluss nur noch sechs Punkte. Die Angst sei „voll“ da, „dass das schiefgeht“, gestand Trainer Kevin Köhler: „Wir spielen wie ein Absteiger.“

Brinkums linke Seite zu Beginn ein Lichtblick

Vor allem gegen Mannschaften, die nicht unter die Bezeichnung „Topteam“ fallen. „Du siehst gegen Hemelingen (1:2, d. Red.), zu was wir in der Lage sind. Aber sobald wir gegen eine Mannschaft von weiter unten spielen, legen wir so einen Auftritt hin. Da fehlt mir jegliches Verständnis“, kritisierte Köhler: „Wir haben jegliches Leben und jegliche Gier vermissen lassen.“ Tiras fügte hinzu: „Wir passen uns immer dem Gegner an.“

Dabei hätte wohl schon eine passable Leistung gereicht, um TuSpo bereits in der ersten Halbzeit zu distanzieren. In einer Partie „Not gegen Elend“ (Köhler) war Brinkum zunächst etwas besser drin, vor allem die schnelle linke Seite bereitete den Gästen Probleme. So entstand auch die Führung, als Kneschka Sultani den richtigen Moment für den Steckpass abwartete, und Terry Becker Surheide-Keeper Paul Zielinski tunnelte (21.). Erneut über Becker und Sultani eingeleitet, schaffte es Enes Tiras zehn Minuten später nicht, am zweiten Pfosten das 2:0 zu markieren. „Der Ball ist gegen meine Hacke und dadurch nach hinten gesprungen“, sagte der Aushilfsstürmer. Becker kam angerauscht, sein Schuss wurde jedoch geblockt.

Spieler des Spiels: Jaime Oliveira Ordnende Hand im Surheider Spiel – gerade in Halbzeit zwei. Eröffnete seiner Mannschaft zudem durch das Ausgleichstor den Sieg.

Trotz der Chancen lieferte der BSV allerdings gerade gegen den Ball eine schwache Leistung ab, „wir haben so lange gebraucht, um zu schalten, waren überhaupt nicht da und immer zwei, drei Schritte zu langsam“, monierte Köhler, der besonders mit seinem Zentrum unzufrieden war, ohne allerdings einzelne Spieler anzugehen. Nur so viel: „Es ist traurig, dass ein A-Jugendlicher wie Simon (Gerke, d. Red.) mit seiner Einstellung vorweggehen muss.“

War Surheide vor der Pause schlicht nicht gut genug, die Brinkumer zu bestrafen, änderte sich dies nach dem Wechsel. Jeremy Wrobels Warnschuss in Form eines Kopfballs nach einer Ecke an den rechten Pfosten (51.) hörte niemand in Weiß, also probierte es Surheide mit der exakt gleichen Variante auf den zweiten Pfosten noch mal – und diesmal nickte Jaime Oliveira ein (54.). Die lauter und aggressiver werdenden Gäste waren nun klar die bessere Mannschaft, und Marius Bruns belohnte sie: Ali Murad brach über die rechte Seite durch, seinen Pass in den Rückraum verwertete Bruns entschlossen (66.). „TuSpo hatte am Ende mehr Spaß und mehr Bock“, gab Tiras zu.

Mir tut der Trainer leid. Er versucht, das Beste aus einer zusammengewürfelten Truppe zu machen. Er kann nichts dafür.

Und die Bremerhavener hätten das Spiel durch Behar Nebihi (85./freistehend an den Pfosten) oder Murad (88./alleine vor BSV-Torwart Daniel Gerke, der parierte) entscheiden müssen, doch so gab es für Brinkum noch die Chance per Freistoß. Wrobel hatte Brinkums Gordy Mumpese heruntergezogen – unverständlich, warum Schiedsrichter Leon Schneider (SC Weyhe) nach diesem Verhindern einer klaren Torchance nicht die Rote Karte zog. Tiras übernahm den Standard, der Ball blieb jedoch in der Mauer hängen.

„Es ist erschreckend, was für eine charakterlose Mannschaft wir haben“, hielt sich Köhler nicht mit Kritik zurück: „Gegen die von oben will man sich beweisen, für Surheide ist man sich zu schade. Es ist mir unangenehm und peinlich, ich schäme mich dafür, was wir Woche für Woche zu Hause abliefern. Das tut einfach weh.“

Bremen-Liga: Brinkumer SV - TuSpo Surheide 1:2 (1:0) Brinkum: Gerke - Flohr, Bockhop, Kanigowski, Sultani - Tekin, Gerke (65. Mokua) - Habibullah (85. Akpinar), Hildebrand (65. Mumpese), Becker - Tiras.

Tore: 1:0 (21.) Becker, 1:1 (54.) Oliveira, 2:1 (66.) Bruns.

Schiedsrichter: Leon Schneider (SC Weyhe).