Brinkumer Respekt vor Blumenthals Stürmer Kilian Lammers

Von: Felix Schlickmann

Womöglich wieder in der Innenverteidigung gefragt: Stürmer Nuhat Kacar. © Terwey

Der Blumenthaler SV nötigt Kevin Köhler Respekt ab. „Sie machen vieles richtig, richtig gut“, schwärmt der Trainer der Brinkumer SV vor dem direkten Aufeinandertreffen.

Brinkum – Etwas ist ungewöhnlich an diesem Gespräch. Normalerweise plaudert Kevin Köhler gerne und ausführlich über seine eigenen Fußballer, die des Brinkumer SV. Doch diesmal ist es vor allem der Gegner, dem der Trainer viel Zeit widmet: der Blumenthaler SV, der sich am Samstag (14.00 Uhr) zum Bremen-Liga-Spiel am Brunnenweg vorstellt.

Der Blick in den nordöstlichsten Teil Bremens versetzt Köhler ins Staunen. „Blumenthal ist das Team der Hinrunde“, lobt er. Vier Siege – inklusive des 4:3-Statements beim Tabellenzweiten SV Hemelingen vor zwei Wochen – und ein Unentschieden: Der BSV hat in den fünf Spielen 2023 mehr Punkte gesammelt als in seinen 16 Partien zuvor – und sich damit herauskatapultiert aus der Abstiegszone. „Wenn eine Mannschaft so einen Lauf hat, macht sie vieles richtig, richtig gut“, weiß Köhler.

Lammers ist der Blumenthaler Zielspieler

Natürlich erklärt er, „unser Spiel nicht komplett verändern“ zu wollen – doch der Trainer lässt diesmal ein wenig mehr durchblicken, dass er seine Brinkumer schon gesondert auf den Gegner einstellen will.

Ganz besonders auf Kilian Lammers. „Er ist der Zielspieler, im Aufbau wie bei Flanken“, sagt Köhler über den Zwei-Meter-Hünen im Blumenthaler Sturmzentrum: „Es gibt viele Spieler um ihn herum, die gefährlich sind, auf die er gut verlängern und ablegen kann.“

Wir hätten gerne gespielt. Trotzdem tut ein freies Wochenende auch ganz gut, alle können mal runterkommen.

Lammers, 13-facher Torschütze in der laufenden Saison, sei „ein Spieler, der sehr eklig zu verteidigen ist, allein aufgrund seiner Statur“, betont Köhler: „Wir müssen uns clever anstellen, vielleicht gezielte lange Bälle verhindern. Wir wissen, dass wir nicht jedes Kopfballduell gewinnen können und dann absichern müssen.“

Die Aussagen des 33-Jährigen lassen erahnen, dass er defensive Kreativität in seinen Matchplan einfließen lassen will, wird – und wohl auch muss. Denn einen festen Bewacher für Lammers kann er kaum aufstellen; jemanden, der dafür prädestiniert wäre, gibt es im Brinkumer Kader einfach nicht. „Wir haben eigentlich keinen richtigen Innenverteidiger“, sagt Köhler: „Wir müssen Woche für Woche immer gucken, was wir machen.“

Wer spielt in der Brinkumer Innenverteidigung?

In Abwesenheit der verletzten Michael Yeboah (Köhler: „Er trainiert wieder individuell, es wird aber noch dauern, bis er wieder zur Verfügung steht“) und Luiz Adjei haben die Mittelfeldspieler Enes Tiras und Timo Kanigowski, Stürmer Nuhat Kacar sowie Tom Rocek und Arndt Bockhop die Lücke gefüllt. Ob die beiden Junioren aber überhaupt zur Verfügung stehen, weiß ihr Coach noch gar nicht. „Die A-Jugend spielt selbst“, berichtet Köhler: „Wir werden den einen oder anderen einbeziehen, es muss aber für uns und den Spieler Sinn machen.“

Der Nachfolger von Mike Gabel versteht die Situation als „Herausforderung“. Lammers und seine Blumenthaler sind momentan eine der größten der Bremen-Liga.