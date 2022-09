Trotz Nackenschlag im Bremerhavener Gewitter: Gabel nach 2:2 stolz auf seine Brinkumer

Von: Felix Schlickmann

Drei Rechtsverteidiger verletzt – kein Problem für den Brinkumer SV am Samstag. Terry Becker, zuletzt gegen Werder III noch als Mittelstürmer aufgeboten, sprang ein und bekam von Trainer Mike Gabel eine „hervorragende“ Leistung bescheinigt. © Schlickmann

Der Brinkumer SV hat den zweiten Sieg in Folge haarscharf verpasst. Trainer Mike Gabel war nach dem 2:2 beim OSC Bremerhaven dennoch stolz auf seine Fußballer.

Bremerhaven – Der „klatschnasse“ Mike Gabel hatte auf der Rückfahrt aus Bremerhaven keine schlechte Laune. Trotz des zuvor über eine Stunde auf ihn herabprasselnden Regens, trotz des ganz späten Ausgleichs, den sein Brinkumer SV hatte hinnehmen müssen, trotz der beiden Gelb-Rote Karten gegen seine Fußballer. Für den Trainer war das 2:2 (1:0) beim OSC Bremerhaven am Samstag viel mehr ein großer Schritt in die richtige Richtung. „Das war ein Quantensprung“, resümierte Gabel: „Mit den ersten beiden Spielen war das überhaupt nicht zu vergleichen.“

Spielerisch zeigte sich der Bremen-Liga-Vizemeister gegen den Dritten der Vorsaison stark verbessert, Kevin Artmann (18.) und Hamudi Taha (73.) belohnten die Gäste mit ihren Toren. Doch dann zeigten sich die Nachwehen der „schlechten Vorbereitung“, erklärte Gabel: „Uns ist so langsam ein bisschen die Kraft ausgegangen.“ Marcel Wagner (82.) und Yagmur Horata (90.+7) bestraften dies. „Das kostet uns zwei Punkte“, sagte der BSV-Trainer: „Aber es fühlt sich nicht wie eine Niederlage an.“

Artmann macht es Brinkum leichter: „Verlängerter Arm meiner Spielidee“

Das lag vor allem an der bockstarken ersten Halbzeit – und an Artmann, der nach mehrmonatiger Pause sein Comeback feierte. „Kevin ist für uns sehr wichtig“, lobte Gabel seinen spielenden Co-Trainer: „Er ist auf dem Feld der verlängerte Arm meiner Spielidee. Das macht es leichter, dass die Jungs das umsetzen, was wir uns vornehmen. Und das haben wir in den ersten 45 Minuten zu 100 Prozent getan, das war riesig.“ Einziges Manko: Die Brinkumer verpassten es, nach dem Abpraller-Tor von Artmann frühzeitig das zweite nachzulegen. „Wir haben es teilweise ein bisschen verschleppt, zu viel klein, klein gespielt“, bemängelte Gabel.

Ebenfalls nicht gut für sein Team war der Regen, der ab der 35. Minute einsetzte. Der Platz wurde schwieriger zu bespielen – und kostete Brinkum in der zweiten Halbzeit womöglich die Entscheidung. Bei einigen Kontern blieb der Ball in Pfützen liegen, und so schaffte nur der für den entkräfteten Artmann gekommene Taha ein weiteres Tor nach einer starken Pressingsituation.

Uschpol macht Pause Beim Blick auf den Brinkumer Kader fehlte der Name Eugen Uschpol in Bremerhaven erneut – wie schon zuletzt gegen Werder III. Eine Verletzung aber liegt bei der wichtigen BSV-Abwehrstütze der vergangenen Jahre nicht vor, hatte Mike Gabel vor den Spielen jeweils berichtet. „Eugen hat einen Job angefangen“, klärte der Trainer nun auf: „Er macht Pause.“ Uschpol (24) wird also auf unbestimmte Zeit weiter nicht zum Brinkumer Kader gehören.

Die Bremerhavener hingegen witterten ihre Chance und verkürzten durch einen tollen Freistoß von Marcel Wagner. „OSC hat sich nie aufgegeben“, lobte Gabel – und ausgerechnet Ex-BSV-Stürmer Horata belohnte das nach einer Ecke. Alle Brinkumer Beschwerden wegen eines möglichen Fouls liefen ins Nichts. „Ich habe es nicht gesehen“, meinte der BSV-Coach und verzichtete auf eine Bewertung der Szene.

Noch bitterer macht die Aktion die anschließende Gelb-Rote Karte gegen Yassin Bekjar. Der Mittelfeldmann sah wegen Reklamierens zunächst Gelb, drehte sich dann für den Geschmack des Schiedsrichters, der sich für die Aktion die Rückennummer notieren wollte, nicht schnell genug um – und kassierte die zweite Gelbe.

Bekjar und Sultani fehlen kommende Woche

Damit gesellt sich Bekjar, der seit seiner Rückkehr aus dem Urlaub stark aufspielt, zu den vielen Fehlenden. Genau wie Kneschka Sultani, der nach einem Foul an ihn und anschließender Behandlungspause ohne Hereinwinken des Referees wieder den Platz betrat und dafür die Ampelkarte sah (86.). „Kein Vorwurf an ihn“, nahm Gabel den 19-Jährigen in Schutz: „Wir gewinnen zusammen, und wir verlieren zusammen. Er hat keine Schuld am späten Unentschieden.“

Insgesamt war der Trainer mit genau diesem Aspekt im Brinkumer Spiel hochzufrieden. „Jeder hat für den anderen gekämpft“, schwärmte er: „Was die Jungs bereit waren zu machen, mental und emotional, war ganz stark.“

Bremen-Liga: OSC Bremerhaven - Brinkumer SV 2:2 (0:1) Brinkum: Frerichs - Becker, Yeboah, Dalkiran, Sultani - Park, Mille, Bekjar - Kaan Er, Artmann (71. Taha), A. Barrie (65. Barnes/86. Tiras).

Tore: 0:1 (18.) Artmann, 0:2 (73.) Taha, 1:2 (82.) Wagner, 2:2 (90.+7) Horata.

Gelb-Rote Karten: Sultani (86.), Bekjar (90.+7).

Schiedsrichter: Niklas Hunold (Tura).