Brinkum geht bei Werder baden

Von: Felix Schlickmann

Das Ehrentor für den Brinkumer SV gelang Dogukan Sedef. © J. Diekmann

Der Brinkumer SV hat eine Pleite historischen Ausmaßes kassiert. Bei der in der Bremen-Liga konkurrenzlosen Reserve von Werder Bremen gab es ein 1:14. Interimstrainer Dorian Willms sprach anschließend erneut über seinen Job.

Bremen – Die historische Abreibung nahm Dorian Willms relativ gefasst auf. „Es ist, wie es ist. Die waren übermächtig“, konstatierte der Interimstrainer des Brinkumer SV. 14 (!) Gegentore hatte sein Bremen-Ligist am Dienstagabend beim SV Werder Bremen II hinnehmen müssen, immerin ein Ehrentreffer war noch gelungen. „Man muss anerkennen, dass Werder mindestens zwei Klassen besser ist“, gestand Willms, der nicht davon ausgeht, dass der Top-Favorit in dieser Saison auch nur einmal etwas liegenlassen wird: „Sie werden am Ende 90 Punkte aus 30 Spielen holen.“

Und doch war dem Coach das Ergebnis ein wenig zu deutlich. „Natürlich stört mich die Höhe“, meinte er: „In den ersten 20 Minuten haben wir es super diszipliniert gemacht. Aber dann passiert das, was nicht passieren darf.“ Das 0:1 durch Jakob Löpping (21.) steckten die Brinkumer noch gut weg, das 0:2 durch Joel Imasuen (26.) weniger. „Ich habe der Mannschaft gesagt: Nicht fummeln, den Ball hinten rausschießen. Aber dann haben wir hinten gefummelt, den Ball verloren, das 0:2 kassiert – und dann bist du gebrochen“, seufzte Willms: „Ich bin ein Stück weit enttäuscht, dass die Mannschaft es nicht geschafft hat, den Plan trotz des Rückstands durchzuziehen.“

Willms hat „nie gesagt, dass ich weitermachen will“

Kühn (38./44.), Imasuen (45.), Löpping (49./58.), Maik Lukowicz (61./75./90.+2), Ronan Kratt (63./69./90.+4) und Ricardo-Felipe Schwarz (71.) trafen für Werder – und sorgten für die (mit Abstand) höchste Niederlage der Brinkumer Vereinsgeschichte. Die vorherige Rerkordpleite war ein 0:8 zu Hause gegen den Bremer SV. Anders als Ende August 2018 traf der BSV diesmal, nach Modoulamin Jasseys Durchbruch über rechts schob Dogukan Sedef dessen scharfe Hereingabe ins Netz (89.).

Für Willms ändert sich trotz der historischen Klatsche nicht sonderlich viel. Ob er Coach bleibt, ist weiterhin unklar – genau wie seine Meinung zu dem Thema. „Ich habe nie gesagt, dass ich als Trainer weitermachen will“, betonte er: „Ich habe nur gesagt, dass sich bei der Arbeit auf dem Platz mit den Jungs eine gewisse Geilheit auf die Arbeit entwickelt.“ Seine Aussage, die Willms nach dem Auftaktsieg gegen Tura Bremen (4:1) am Samstag getroffen hatte, sei so zu verstehen: „Das war darauf bezogen, dass ich langfristig etwas aufbauen will beim Brinkumer SV. In welcher Funktion, wird man sehen.“

Bremen-Liga: SV Werder Bremen II - Brinkumer SV 14:1 (5:0) Brinkum: Hofmann - Kacar (67. Jassey), M. Ates, Schreck, Sahin, Omoike (32. Mumpese), E. Ates, Nagel, Tiras (46. Donyina), Grand, Dere (67. Sedef).

Tore: 1:0 (21.) Löpping, 2:0 (26.) Imasuen, 3:0 (38.) Kühn, 4:0 (44.) Kühn, 5:0 (45.) Imasuen, 6:0 (49.) Löpping, 7:0 (58.) Löpping, 8:0 (61.) Lukowicz, 9:0 (63.) Kratt, 10:0 (69.) Kratt, 11:0 (71.) Schwarz, 12:0 (75.) Lukowicz, 12:1 (89.) Sedef, 13:1 (90.+2) Lukowicz, 14:1 (90.+4) Kratt.

Schiedsrichter: Leon Schneider (SC Weyhe).