Brinkumer suchen vor erster Pokalrunde bei Farge-Rekum ihr Selbstverständnis

Von: Felix Schlickmann

Er weiß, wie es geht: Der neue Stürmer Kaan Er muss sein Können nun auch in den Pflichtspielen für den Brinkumer SV zeigen. Wie es geht, hat Oberneulands Torschütze Mert Ates (rechts) am Sonntag vorgemacht. © Schlickmann

Der Brinkumer SV ist am Freitag beim TSV Farge-Rekum gefordert. Die erste Pokalrunde bezeichnet Trainer Mike Gabel als „Pflichtaufgabe“.

Brinkum – Nein, es war am Sonntag lange nicht der Hurrafußball, den der Zuschauer nun knapp eineinhalb Jahre lang vom Brinkumer SV gewohnt war. „Die abgebrochene und die letzte Saison waren die, auf die man hingearbeitet hat“, erklärt Trainer Mike Gabel, an diesen Punkt müsse die Mannschaft nun erst einmal wieder kommen. Also gab der Bremen-Liga-Saisonstart nicht wirklich Anlass zur Sorge – trotz des am Ende klaren 0:3 gegen den FC Oberneuland.

Denn phasenweise war zu erkennen: Die Brinkumer können Fußball spielen. Wenn sie sich trauen. Ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zu alter, neuer Stärke lautet also: Selbstvertrauen tanken. Da hätte ein Sieg gegen Oberneuland natürlich geholfen – der auch durchaus möglich gewesen wäre, wenn der Absteiger den ersten Fehler gemacht hätte und eben nicht Brinkum.

Gabels Devise: Nichts anbrennen lassen

Da der Konjunktiv jedoch seit jeher den Feind des Erfolges darstellt, muss Gabel einen anderen Weg finden, seinen Spielern Sicherheit mitzugeben. Im Training – oder zum Beispiel im Pokalspiel. Der Bremer Bezirksligist TSV Farge-Rekum (Freitag/19.00 Uhr) könnte sich bestens dafür eignen.

„Das ist eine Pflichtaufgabe“, weiß der Trainer über die Erstrundenpartie: „Wir sind absoluter Favorit, wir müssen gewinnen. Und deshalb fahren wir dahin und wollen das Spiel sicher für uns entscheiden.“

Im Training hat Kaan dann wieder zwei Dinger aus 30 Metern unter die Latte geschossen.

Nichts anbrennen lassen, lautet also die Devise. Von einem möglichen Kantersieg spricht Gabel im Vorfeld bewusst nicht. Das kann er nicht – weil er eben weiß, dass sein Team nach dem großen Umbruch noch nicht auf diesem Niveau ist.

Nach der misslungenen Vorbereitung kehren nach und nach die Spieler zurück, „jetzt wird’s immer besser“, betont Gabel. Gegen Farge Rekum fehlen „nur noch“ Hannes Frerichs, Michael Yeboah, Yassin Bekjar, Mert Bicakci (alle Urlaub), Dragan Mille (beruflich verhindert), Kevin Artmann (Meniskusanriss), Devlin Barrie (Muskelbündelriss), Hamudi Taha (Kapselverletzung im Sprunggelenk) und Dennis Janssen (angeschlagen).

Oberneuland könnte der nächste Gegner sein

Für die Spieler, die dabei sind, geht es darum „dass alle wissen, was wir machen wollen, und zwar in jeder Phase“, erklärt Gabel, dass seine Spieler die Grundidee verstünden: „Es ist alles dabei, von A bis Z – welche Laufwege gemacht werden müssen, zum Beispiel.“ Im Vordergrund steht dabei vorerst die Arbeit „gegen den Ball“, verrät der Trainer: „Das ist das A und O. Mit Ball ist dann das nächste, was kommt.“ Seine einzige Ansage für Freitag lautet also: „Im Pokal geht’s darum, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner.“

Klappt das, könnte Brinkum schnell die Chance zur Revanche bekommen. Vorausgesetzt, Oberneuland gewinnt am Sonntag (13.00 Uhr) beim SVGO Bremen – ebenfalls Bezirksligist. Teil zwei im Kampf der Favoriten stiege dann bereits in Pokalrunde zwei (13. bis 15. September). Sprechen will Gabel darüber naturgemäß (noch) nicht, der Fokus liegt auf seiner eigenen Mannschaft – und auf Farge-Rekum.