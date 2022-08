Doch noch ein Neuer: Brinkum holt Kaan Er

Von: Felix Schlickmann

Trägt in der kommenden Saison das Trikot des Brinkumer SV: Kaan Er. © Brinkumer SV

Der Brinkumer SV hat sich noch einmal verstärkt: Kaan Er kommt von der U23 des SV Werder Bremen an den Brunnenweg. Trainer Mike Gabel freut sich über einen flexiblen Offensivmann, „der uns noch mal bereichern wird“.

Brinkum – Eigentlich waren die Kaderplanungen beim Brinkumer SV bereits abgeschlossen. Doch ein Zusammenspiel aus der bislang schwachen Vorbereitung, den vielen fehlenden Fußballern und einem bockstaken Trainingseindruck eines Gastspielers haben dazu geführt, dass Trainer Mike Gabel kurzerhand Kaan Er für seinen Kader hinzugewann. Und das nur eine Woche vor dem Bremen-Liga-Start.

„Es ist schon okay, dass wir noch einen dazu bekommen haben. Es überzeugen ja bisher noch nicht alle“, freut sich Gabel über die Verpflichtung Ers – und nimmt zeitgleich seine anderen Spieler in die Pflicht. Direkt möchte er aber lieber über den „Neuen“ sprechen, denn der sei ja „spektakulär genug“ und „einer, der uns noch mal bereichern wird“.

Er überzeugt Gabel mit Technik und Abschluss

Er hat am Wochenende im Training komplett überzeugt und kommt von der U23 des SV Werder Bremen an den Brunnenweg. „Von acht bis Sturm geht alles“, sagt Gabel über die Position des 20-Jährigen – also zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld, beide Flügelpositionen und eben das Angriffszentrum. Grund dafür sei die „sehr, sehr gute Technik“, wie es der Trainer formuliert: „Kaan ist stark im Eins-gegen-Eins, hat dadurch auch Ruhe und Ballsicherheit.“ Außerdem war Gabel vom Abschluss Ers begeistert: „Er hat einen wirklich strammen Schuss.“

Für den Liga-Auftakt der Brinkumer gegen den FC Oberneuland (kommende Woche Sonntag um 14.00 Uhr) könnte der Linksfuß wegen der vielen urlaubs- und verletzungsbedingten Ausfälle bereits eine Option sein, obwohl er „gegen den Ball“ noch „ein bisschen lernen“ muss, wie der Coach erklärte: „Aber das ist ja generell ein Problem bei uns im Moment.“