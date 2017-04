Brinkumer SV lässt es nur 45 Minuten lang krachen

VonGerd Töbelmann

BRINKUM - In der kleinen Imbissbude auf dem Sportplatz am Brunnenweg hatten sie sich etwas verschätzt. 20 Minuten vor dem Ende lagen da noch fix und fertig gebratene zehn Würstchen. „Die spendieren wir der Mannschaft“, meinte Brinkums Manager Frank Kunzendorf. Verdient hatten es sich seine Jungs aber nur für den Auftritt in der ersten Halbzeit. Das aber reichte dem Bremen-Ligisten, denn nach einer 3:0-Pausenführung stand am Ende ein nie gefährdetes 4:0 gegen den VfL 07 Bremen zu Buche.

In der ersten Halbzeit war jedem Brinkumer anzumerken, dass da aus dem Hinspiel noch eine offene Rechnung zu begleichen war. Der BSV führte damals lange, ließ sich dann aber in der Nachspielzeit mit zwei Gegentreffern und turbulenten Szenen noch mit 3:4 abkochen. „In der Vorbesprechung habe ich drauf hingewiesen, dass wir das heute besser machen wollen“, erklärte Brinkums Trainer Kristian Arambasic mit Blick auf das Match gegen seinen Heimatverein.

Von dem zu hören war, dass die Lizenz für die kommende Saison in Gefahr geraten könnte, weil ein vorgeschriebener Unterbau nicht vorhanden sei. Im Bremer Lager indes hieß es gestern dazu, dass die Gefahr erkannt sei und derzeit fieberhaft an einer Lösung gearbeitet werde.

Auf dem Platz jedoch zeigten sich die Bremer, anders als noch im Hinspiel, wenig kämpferisch. „Wir haben aber auch nichts zugelassen und ein wirklich gutes Spiel gemacht“, fand Arambasic.

Bereits nach zehn Minuten war die Partie schon vorentschieden. Und dies ging auf das Konto von Torjäger Saimir Dikollari, der innerhalb von nur 50 Sekunden per Doppelpack für ein 2:0 gesorgt hatte. Beim 1:0 in der neunten Minute traf der 33-Jährige nach feinem Pass von Lars Tyca per Lupfer zum 1:0. Keine Minute später war Marcel Dörgeloh der Passgeber für Dikollaris 23. Saisontreffer. Vor der Pause hätte der „Knipser“ noch weitere Treffer nachlegen können, war aber zu eigensinnig oder aber scheiterte am besten Bremer, VfL-Keeper Lucas Horsch.

Für die Entscheidung zum 3:0 sorgte dann mehr unfreiwillig als gekonnt Daniel Block. Nach abgewehrtem Dikollari-Schuss klärte der Ex-Brinkumer Marco Prigge auf der Linie, schoss dabei aber Block an, von dessen Körper das Spielgerät ins Netz sprang.

In der zweiten Halbzeit jedoch war die Dominanz der Gastgeber, die nun Auswärtsspiele in Grohn (Karfreitag) und Oberneuland (21. April) vor der Brust haben, wie weggeblasen. Arambasic gefiel das zwar nicht, aber gestern war der Coach milde gestimmt: „Nach einer 3:0-Führung war das bei diesen fast schon sommerlichen Temperaturen nur menschlich, dass die Jungs das Ergebnis nur verwaltet haben.“ Und was ist nun in dieser Saison noch drin? Arambasic hat auch nach der Niederlage gegen Blumenthal Platz zwei noch nicht abgeschrieben: „Klar muss Blumenthal noch patzen, aber ich gebe nicht auf.“

Seine Spieler hissten zwar nicht die weiße Fahne, aber richtig zur Sache gingen sie auch nicht mehr. Dass hinten die Null stand, lag in erster Linie an Keeper Niklas Frank, der zweimal gegen VfL-Spitze Charles Ehiogie prächtig halten konnte. Auf der anderen Seite klingelte es nur noch einmal: Nach Querpass von Tom Trebin erzielte der ebenfalls eingewechselte Dennis Krefta das 4:0 (84.).