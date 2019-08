Brinkumer SV geht mit runderneuertem Kader in die Saison

BREMEN-LIGA 14 Abgänge stehen 14 Neuzugänge gegenüber / Neu-Trainer Mike Gabel bekommt Wunschspieler

+ Brinkums neuer Coach Mike Gabel (hinten rechts) muss ein runderneuertes Teram aufbauen. Dabei sollen folgende Neuzugänge helfen (vorn v.l.): Jonas Knüppel, Max Degenhardt und Hassam Sleiman sowie (hinten v.l.): Manager Jörg Bender, Kevin Kuhfeld, Gordy Mumpese, Hasan Dalkiran, Jan Gronewold und der spielende Co-Trainer Kevin Artmann. Auf dem Bild fehlen: Ali Huzemi, Julius Rahmig, Hyoung-Bin Park, Diyar Kücük, Dennis Krefta und Kubilay Yalabik. Foto: töbelmann

Brinkum – Selten gab es beim Brinkumer SV eine so hohe Fluktuation wie in der aktuellen Spielzeit. Der Fußball-Bremen-Ligist musste nicht nur seinen zum Regionalligisten VfB Oldenburg abgewanderten Cheftrainer Dennis Offermann ersetzen, sondern gleichzeitig auch so viele Abgänge kompensieren wie kaum zuvor. Gleich 14 Spieler haben den Tabellenachten der vergangenen Saison verlassen. Somit hatten Manager Jörg Bender und Neu-Trainer Mike Gabel (kam vom niedersächsischen Oberligisten TB Uphusen) eine arbeitsreiche Vorbereitung zu bewältigen. Doch die Mühe scheint sich gelohnt zu haben. Der BSV konnte alle Abgänge ersetzen.