Brinkumer Baumeister: Nagel und Tetzlaff kommen - Bremen-Ligist bastelt fleißig am neuen Kader

Von: Felix Schlickmann, Daniel Wiechert

Teilen

Außenverteidiger mit Offensivdrang: Dennis Nagel schlüpft zur Saison 2023/24 ins Trikot des Bremen-Ligisten Brinkumer SV. © Brinkumer SV

Fußball-Bremen-Ligist Brinkumer SV vermeldet vor dem Heimspiel gegen den FC Union 60 die Verpflichtungen von Dennis Nagel und Sören Tetzlaff. Das Duo kommt im Sommer vom Liga-Rivalen TuS Komet Arsten. Trainer Kevin Köhler schwärmt von den Verstärkungen.

Brinkum – In 16 Tagen endet die Saison in der Bremen-Liga – und beim Brinkumer SV wird niemand traurig darüber sein. Der noch amtierende Vizemeister erlebte eine Spielzeit zum Vergessen, hat sich aber zumindest in den vergangenen Tagen etwas gefangen. „Jetzt geht es einfach darum, diesen Flow, den wir uns zuletzt erarbeitet haben, aufrechtzuerhalten“, fordert Trainer Kevin Köhler vor dem Heimspiel (Sonntag/14.00 Uhr) gegen den FC Union 60: „Es ist mir einfach auch wichtig, dass wir nach so einer komplett verkorksten Saison noch ein gutes Saisonfinale hinbekommen.“

Brinkum-Trainer Köhler über Gegner FC Union 60: „Eine erfahrene Truppe“

Aus den vergangenen drei Liga-Partien sammelten die Brinkumer sieben Punkte, die Aufgabe am Wochenende hat es aber in sich, glaubt der Trainer: „Es ist eine erfahrene Truppe, eine Mannschaft, die gut gegen den Ball arbeitet, diszipliniert ist, physisch top ist.“

Neuzugang Dennis Nagel „einer der besten Linksverteidiger der Liga“

Um Union zu knacken, wäre ein Spieler wie Dennis Nagel hilfreich. Der 21-Jährige wird allerdings erst im Sommer ins BSV-Trikot schlüpfen. „Er ist einer der besten Linksverteidiger der Liga“, sagt Köhler: „Er ist brutal zuverlässig. Es war schon auch ein Wunsch von mir, dass er zu uns kommt.“ Die beiden hatten bereits in Arsten zusammen gearbeitet. Beim TuS Komet interpretiert Nagel seine Position ziemlich offensiv, war auch beim 3:0 gegen Brinkum im März an allen drei Treffern beteiligt. „Dennis ist unglaublich“, sagt Brinkums Co-Trainer Matthias Volkmer in den Sozialen Netzwerken des Vereins: „Er hat eine überragende Technik und einen unbändigen Willen.“

Sören Tetzlaff kommt ebenfalls aus Arsten an den Brunnenweg

Und der Club vermeldete einen weiteren Neuzugang. Sören Tetzlaff kommt ebenfalls aus Arsten. Bei den Bremern spielt der 23-Jährige in der Innenverteidigung und trägt die Kapitänsbinde. „Er ist sehr abgeklärt“, weiß Köhler: „Sehr ruhig im Spiel mit dem Ball, dabei sehr kommunikativ – er bringt viel Qualität mit.“ Volkmer stellt klar: „Sören ist ein Leader auf dem Platz – und genau das hat uns diese Saison gefehlt.“

Weiter entwickeln sollen sich in der kommenden Spielzeit Keeper Daniel Gerke ist und Mittelfeldspieler Jonas Schreck. „Jonas und Daniel waren diese Saison bereits als A-Jugendliche oft bei uns dabei und haben sich stets von ihrer besten Seite präsentiert“, betont Coach Köhler.

Wir brauchen einen guten Kern im Kader – mit Spielern, die eine Bindung zum Verein haben und sich bewusst für den Brinkumer SV entscheiden.