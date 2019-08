Brinkum wehrt sich erneut sehr tapfer

Am Ende steht aber ein 0:3 in Oberneuland / Dennis Krefta steht in der Startelf

+ So schnell geht das: Einigung am Montagabend mit Hastedt – und nun stand Dennis Krefta (links) schon in der Brinkumer Startelf. Foto: töbelmann

Oberneuland - Von Gerd Töbelmann. Null Punkte und 1:6 Tore nach zwei Spieltagen in der Fußball-Bremen-Liga für den Brinkumer SV – das klingt bedrohlich. Nach dem 1:3 zum Saisonstart gegen den Bremer SV folgte am Dienstagabend ein 0:3 (0:1) beim FC Oberneuland. Zwei Teams, die vermutlich den Titel unter sich ausmachen werden. Es ist also noch kein Grund, dass sie in Brinkum schon die weiße Fahne hissen. Im Gegensatz zum Samstag war in Oberneuland der kräftemäßige Einbruch sogar geringer als noch drei Tage zuvor.