1:4 bei ESC Geestemünde – Vizemeister Brinkum sitzt nach krachendem Fehlstart „tief in der Scheiße“

Von: Felix Schlickmann

Hängende Köpfe im Spielerkreis: Für den Brinkumer SV lief der Sonntagmittag in Bremerhaven gehörig schief. © Schlickmann

Der Brinkumer SV hat einen krachenden Fehlstart in die Bremen-Liga hingelegt. Nach der Auftaktniederlage gegen den FC Oberneuland gab es am Sonntag ein 1:4 beim ESC Geestemünde.

Bremerhaven – Mike Gabel war genervt. Richtig genervt. „Das war eine super schlechte Vorstellung“, sagte der Fußballtrainer nach dem 1:4 (0:2) seines Brinkumer SV beim ESC Geestemünde: „Wir haben ganz wenig von dem umgesetzt, was wir wollten. Das war ultra schwach.“

Am Sonntagmittag war der krachende Fehlstart des Bremen-Liga-Vizemeisters perfekt. Hatte Gabel seine Spieler nach dem 0:3 gegen Regionalliga-Absteiger FC Oberneuland zum Auftakt ob des großen Umbruchs noch in Schutz genommen, teilte er nach der klaren Pleite beim ESC mit wenigen Worten aus. Denn die Bremerhavener sind zwar stark in die Saison gestartet, Ambitionen wie dem FCO oder den Brinkumern sind ihnen jedoch eher nicht zuzuschreiben. „Es ist exemplarisch, dass Spieler, die im Urlaub waren, mehr Leistung bringen als Spieler, die die ganze Woche trainieren und mich vollquatschen, wie viele Tore sie schießen“, raunte der Trainer, beschloss damit nach knapp 30 Sekunden sein Statement und stapfte geladen davon.

Brinkums Keeper bemängelt Arbeit im Kollektiv

Über einzelne Szenen wollte Gabel offenbar nicht sprechen, schon gar nicht groß in die Analyse gehen. Das tat dafür der noch minutenlang auf dem (Kunst-)Rasen sitzende Jasin Jashari. „Ganz ehrlich: Es ist fehlende Qualität“, gestand der Brinkumer Torwart. Damit meinte er gar nicht die fußballerische Klasse der Einzelkönner. Sondern viel mehr die Arbeit als Mannschaft und den Willen, für die Mitspieler die nötigen Extra-Meter zu machen. „Wir verlassen uns zu sehr auf den Nebenmann“, klagte Jashari: „Keiner nimmt den Fehler auf sich, wir schieben es auf den anderen.“

Ein bemitleidenswerter Brinkumer Torwart: Jasin Jashari (in Gelb). © Schlickmann

Der Keeper war während des Spiels fast zu bemitleiden. Immer wieder sah er Bremerhavener auf sich zulaufen, rettete sogar mehrfach in höchster Not – und hatte doch keine Chance, die Niederlage zu verhindern.

Ordentlicher Brinkumer Start

Dabei begannen die Gäste gar nicht mal so schlecht, hatten in der ersten Halbzeit viel Kontrolle, spielten deutlich gefälliger als die Geestemünder. Ein großes Problem allerdings: Die Rückwärtsbewegung. Den Platzherren reichten simple lange Bälle oder einfache Brinkumer Ballverluste, in deren Folge einer der ESC-Offensivleute durchsetzungsstark im Zweikampf agierte und den BSV-Innenverteidigern Hasan Dalkiran oder Eugen Uschpol den Schneid abkaufte.

Viele Zweikämpfe verlor der Brinkumer SV am Sonntagmittag in Bremerhaven. © Schlickmann

Woran es den Gästen außerdem mangelte, war ein defensiv denkender Mittelfeldspieler. Aufgrund der Personalengpässe musste Gabel drei technisch versierte Zentrale aufstellen – und keiner von ihnen konnte das Fehlen von Dennis Janssen oder Hyounbin Park auffangen.

Schnell ausgeführter Freistoß leitet Gegentor ein

So hatten es die Bremerhavener durchaus leicht, gefährlich zu werden. Und sie stachen zweimal zu. Zunächst entwischte Kubilay Denkgelen auf links, seinen Pass in den Rückraum verwertete Tim Klowat (11.). Und nach einem Foul von Uschpol in Folge eines Ballverlusts von Dalkiran schaltete der ESC schnell, führte den Freistoß sofort aus, sodass Philip Schönewolf gegen Jashari leichtes Spiel hatte (41.).

Spieler des Spiels: Tim Klowat Der Geestemünder Stürmer machte viele Bälle fest, leitete sie klug weiter und wurde selbst auch immer wieder gefährlich. Torschütze zum 1:0.

Von Brinkum ging trotz der klaren spielerischen Überlegenheit zu wenig Torgefahr aus, am nächsten dran an einem Einschlag waren Jamal Barnes, der seinen Schlenzer aus 20 Metern halblinker Position knapp am rechten Winkel vorbeisetzte (20.) und Aladji Barrie, der eine Flanke von Linksverteidiger Mert Bicakci haarscharf mit dem Kopf verpasste (38.).

Nach dem Seitenwechsel wurde es auch nicht besser – im Gegenteil. Von einem klaren Brinkumer Plan war kaum etwas zu sehen, Geestemünde stand gut und setzte weiter Nadelstiche. Jashari grätschte Klowat noch ab, doch Akbar Mohmand nahm den Ball auf, spielte einen cleveren Doppelpass mit Denkgelen und schob ein (63.).

Geestemünde feiert sich für gewonnene Zweikämpfe

Beispielhaft für die Mentalität an diesem Sonntagmittag: Als Tjark Vogler BSV-Stürmer Barrie am Einschuss hinderte, feierten sämtliche ESC-Protagonisten, als hätten sie gerade die Meisterschaft gewonnen (68.).

Über die wollen und können sie am Brunnenweg nun nicht mehr nachdenken. „Wir brauchen nicht über den Aufstieg zu reden“, stellte Jashari klar: „Wenn du hier 1:4 verlierst, ist es schwierig, das geradezubiegen.“

Jashari: „Da müssen wir als Team wieder raus.“

1:4 deshalb, weil Brinkums Terry Becker nach einem Schuss des nach seiner Einwechslung durchaus belebenden Hamudi Taha abstaubte (82.) und Jashari gegen Reno-Jan Janssens trockenen Abschluss einmal mehr machtlos war (86.).

„Wir stecken tief in der Scheiße“, nahm der BSV-Torhüter kein Blatt vor den Mund, „und da müssen wir als Team wieder raus.“

Bremen-Liga: ESC Geestemünde - Brinkumer SV 4:1 (2:0) Brinkum: Jashari - Adjei (54. Niefer), Dalkiran, Uschpol (46. Yeboah), Bicakci - Tekin, Tiras, Kaan Er - Barnes (46. Becker), A. Barrie (70. Taha), Hildebrand (67. Sultani).

Tore: 1:0 (11.) Klowat, 2:0 (41.) Schönewolf, 3:0 (64.) Mohmand, 3:1 (82.) Becker, 4:1 (86.) Janssen.

Schiedsrichter: Jamil Mousavi (FC Riensberg).