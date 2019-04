Brinkum muss um den Hallencup bangen

0:3-Niederlage gegen Hastedt / Trainer Dennis Offermann sehr enttäuscht

+ Chance vertan: Nico Gräpler (rechts) vergab in der 55. Minute eine der wenigen Brinkumer Chancen im zweiten Abschnitt. Foto: töbelmann

Brinkum - Von Gerd Töbelmann. So langsam gerät auch das Minimalziel des Brinkumer SV in der Fußball-Bremen-Liga in Gefahr. Um im Dezember beim Bremer Hallencup in der ÖVB-Arena teilnehmen zu dürfen, muss am Saisonende mindestens Platz acht herausspringen. Mit einem Sieg hätte der BSV diesem Ziel gestern Abend einen Schritt näher kommen können, doch auf eigenem Platz unterlagen die Brinkumer dem BSC Hastedt völlig verdient mit 0:3 (0:0).