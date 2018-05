Auch Brehme und Seeler tanzten bereits nach Horst Martins Pfeife

Brinkum - Von Nicolas Tréboute. Auf dem Wohnzimmertisch von Horst Martin liegen zahlreiche Fotos ausgebreitet. Legenden des deutschen Fußballs (sogar ein Weltmeister) jagen darauf dem runden Leder hinterher – vor den Augen Martins. Die Werder-Idole Frank Neubarth und Mirko Votava, DFB-Ehrenspielführer Uwe Seeler oder der Elfmeterschütze des goldenen Final-Tores der WM 1990, Andreas Brehme – der 70-jährige Martin hat sie in seiner Funktion als Schieds- oder Linienrichter alle aus nächster Nähe gesehen und gepfiffen.

Dass ein Hobby sehr zeitintensiv sein kann, ist hinlänglich bekannt, Horst Martin kann ein Lied davon singen. Seines führt den Schiedsrichter des Brinkumer SV inzwischen seit 50 Jahren auf die Fußballplätze des Nordens der Republik. Oberliga (damals dritthöchste Spielklasse Deutschlands), Bremen-Liga oder auch in der von 1979 bis 1983 ausgespielten DFB-Nachwuchsrunde – überall war Martin als Unparteiischer unterwegs. Noch heute pfeift er in der Landes- und Kreisliga. Seine Begründung für diese Leidenschaft scheint so simpel wie einleuchtend: „Dafür muss man einfach geboren sein.“

Martin ist es definitiv. Im Januar 1968 wurde der gebürtige Seckenhauser angesprochen, ob er nicht Lust hätte, als Schiedsrichter tätig zu sein. Fünf Wochen später hatte er den Schein: „Eigentlich habe ich es nur für mich gemacht, um fit zu bleiben“, erklärt der gelernte Tischler.

Doch es wurde mehr: Martin offenbarte ein gewisses Talent, stieg schnell auf. Irgendwann stand er in der dritten Liga an der Seitenlinie, während namhafte Vereine wie der FC St. Pauli, SV Meppen, VfL Osnabrück oder auch der VfL Wolfsburg um sportliche Meriten kämpften – teilweise vor bis zu 13.000 Zuschauern.

Ernst Happel die Hand geschüttelt

„Ich war Schiedsrichterassistent als Frank Neubarth noch für den SC Concordia Hamburg oder Andreas Brehme für den HSV Barmbek-Uhlenhorst gekickt hat“, erinnert sich der 70-Jährige. Auch Uwe Seeler, Mirko Votava und Dieter Burdenski mussten entweder in der DFB-Nachwuchsrunde oder bei Benefiz-Spielen nach seiner Pfeife tanzen. In Erinnerung geblieben sei ihm aber eine andere Begegnung. „Ich durfte einmal Ernst Happel die Hand schütteln. Das ist für mich bis heute eine große Ehre“, berichtet Martin von seinem Aufeinandertreffen mit der österreichischen Trainerlegende.

Vielleicht wären für den Unparteiischen sogar mehrere solcher Highlights möglich gewesen, hätte er darauf verzichtet, nebenbei selbst noch als Torwart bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst die Schuhe zu schnüren. „Aber ich wollte mich nicht zwischen diesen beiden Dingen entscheiden. Und ich denke, ich habe für mich daher auch das Maximum herausgeholt“, blickt Martin auf ein halbes Jahrhundert auf dem Rasen zurück.

Motivationsspritze für Peter Gagelmann

Ein Zeitraum, in dem Spielergenerationen kamen und gingen, und in dem sich dementsprechend gewisse Dinge auch veränderten. „Früher war alles ein bisschen lockerer. Der Ton war zwar rauer, aber man hat einen Spieler bei gewissen Sprüchen nicht direkt des Feldes verwiesen, sondern ihn einfach mal fünf Minuten runtergeschickt“, plaudert Martin, der nach eigenen Angaben in seiner Karriere nur wenige Platzverweise ausgesprochen hat, aus dem Nähkästchen. „Das geht heutzutage nicht mehr, weil eigentlich immer Beobachter vor Ort sind, die die Schiedsrichter bewerten. Man ist also dazu angehalten, sich kaum noch etwas gefallen zu lassen.“

Auch wenn Schiedsrichter zu sein in den seltensten Fällen mit hoher Popularität einhergeht, habe Martin immer Spaß an seinem Hobby gehabt. Angst aufgrund hochkochender Emotionen oder tätlicher Angriffe habe er in seiner Karriere noch nie gehabt. „Wenn es in diese Richtung ging, habe ich einfach mal einen Pfiff gemacht, der beide Teams verwirrt hat. Dann gab es verdutzte Gesichter, und die Emotionen waren etwas runtergekocht“, erzählt Martin lachend und fügt hinzu: „Das war wenn dann aber nur in den unteren Klassen so. Je tiefer eine Mannschaft spielt desto mehr wird auf dem Platz diskutiert und gemeckert.“

Vorbilder habe Martin zwar keine, er schätze aber den langjährigen Bundesliga-Referee Peter Gagelmann. Auch zu diesem kann der in Bremen lebende Rentner eine seiner zahlreichen Anekdoten zum Besten bringen. „Ich habe Gagelmann einmal gesehen, als er im Amateurbereich ein Spiel geleitet hat. Das war Mist. Da bin ich zu ihm in der Halbzeitpause in die Kabine gegangen und habe gefragt, was er für einen Scheiß pfeift.“ Daraufhin habe Gagelmann gesagt, dass es keinen Sinn mehr mache und er aufhören würde. Martins Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: „Geh‘ wieder raus und mach‘ es besser“, stachelte er den jungen Unparteiischen an. „Und von da an hat er es zum Glück besser gemacht“, sagt Martin mit einem Schmunzeln.