Brinkum holt erneut Futsal-Bronze

Bremen - Bei den Norddeutschen Futsal-Meisterschaften in Bremen-Walle (Halle am Hohweg) zeigte Landes-Vizemeister Brinkumer SV eine tolle Leistung und belegte (wie schon im Jahr zuvor) den dritten Platz. Trainer Kristian Arambasic war stolz auf sein Team: „Wir sind erneut bestes Bremer Team. Das ist doch was.“

Brinkumer SV - BFC Braunschweig 2:2: Gegen den Vertreter aus Niedersachsen, der sich ganz auf Futsal spezialisiert hat, gingen die Brinkumer durch Marcel Dörgeloh, der nach langer Verletzungszeit beim Bremer Hallencup noch geschont wurde, mit 1:0 in Führung. Der Gegner aus der Löwenstadt konterte jedoch und ging seinerseits mit 2:1 in Führung. Doch zum Sieg reichte das nicht, denn einige Minuten vor dem Ende schaffte Daniel Block noch das Tor zum 2:2-Endstand.

Brinkumer SV - FC Fortis Hamburg 1:4: Am Anfang sah es für die Brinkumer noch recht gut aus. Bereits in den ersten Minuten brachte der Ex-Brinkumer Maximilian Wirth, der im vergangenen Sommer zum Oberligisten TB Uphusen gewechselt war, den BSV mit 1:0 in Führung. Wirths Einsatz als Gastspieler war rechtmäßig, da dies bei den Futsal-Meisterschaften erlaubt ist. Danach jedoch drehten die Hamburger auf und schossen noch einen klaren Sieg heraus.

Halbfinale, Brinkum - Hamburg Panthers 1:2: Gegen den mehrfachen deutschen Meister spielte Brinkum groß auf und ging durch Marcel Dörgeloh gar mit 1:0 in Führung. „Wir hatten Hamburg echt am Rande der Niederlage“, meinte Arambasic. Das klappte auch, weil Gast-Keeper Jens Klusmeyer (spielt eigentlich für Seckenhausen) einen tollen Job machte. Sieben Minuten vor dem Ende glich Hamburg jedoch aus und sicherte sich zwei Minuten vor Schluss durch das 2:1 das Finalticket.

Sechsmeterschießen um Platz drei, Brinkum - SV Werder 5:4: Den Erfolg aus dem Vorjahr tüteten Böhling (2), Wirth (2) und Alexander Behrens mit ihren Toren ein.

töb