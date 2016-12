Brinkum und der Hallencup: Das passt wieder nicht

Aber diesmal liegt es nicht an der eigenen Leistung / Orga-Team gibt Fehler zu

+ Brinkums Keeper Niklas Frank will noch reden, aber es ist zu spät: Schiri Dennis Eva hat die Rote Karte schon in der Hand. - Foto: töb

BREMEN - Von Gerd Töbelmann. „Wir legen Protest ein. Das geht doch so nicht“, stöhnte Jörg Bender, Co-Trainer des Bremen-Ligisten Brinkumer SV, nach dem Vorrunden-Aus beim Bremer Hallencup. Manager Frank Kunzendorf nahm „Jogi“ zur Seite und erklärte: „Das bringt doch nichts. Glaubst Du, dass die die ganze Veranstaltung wiederholen?“ Und so zogen die Brinkumer gestern vor gut 5000 Zuschauern in der ÖVB-Arena einmal mehr frustriert von dannen. Durch ein 5:1 im Finale gegen den FC Oberneuland holte sich der Bremer SV den Hallencup.

In den Vorjahren hatte das Team von Trainer Kristian Arambasic das Halbfinale zumeist wegen nicht ausreichender Leistungen verpasst. Gestern war das anders. „Wir haben uns gut verkauft und gezeigt, dass wir durchaus in der Halle mithalten können“, erklärte Arambasic und fügte mit einem Schmunzeln noch hinzu: „Vielleicht schafft mein Nachfolger Walter Brinkmann ja im nächsten Jahr das Halbfinale.“

Dass die Brinkumer so in Rage waren, lag an zwei Dingen, die beide mit den Schiedsrichtern zu tun hatten. Erstens: Den Organisatoren um den Spielausschuss-Chef Ralf Lagerpusch war es peinlich, dass sie eingestehen mussten, dass die Schiris offenbar die Regeln nicht gelesen hatten. Im Match gegen den Bremer SV erzielte der ehemalige Brinkumer Keeper Christian Ceglarek von der Mittellinie aus das 1:0, was aber laut Regularien nicht hätte zählen dürfen. „Der Torwart darf nur bei der Ballabwehr agieren, aber nicht offensiv ins Spiel eingreifen. Das war also ein klarer Regelverstoß“, sagte Jörg Bender, der sich später jedoch von Kunzendorf überzeugen ließ, das mit dem Einspruch sein zu lassen. Lagerpusch meinte später: „Das muss und wird aufgearbeitet werden.“

Und zweitens: Zwei Spieler kassierten eine Rote Karte. Die von Keeper Niklas Frank (Notbremse) gegen die Leher TS konnte man gerade noch vertreten. Die von Jannik Bender (Handspiel) beim 1:3 gegen den Bremer SV aber nie und nimmer, denn der Kapitän hatte beide Arme vor dem Körper gekreuzt und seine Körperoberfläche damit eher verkleinert.

Dabei hatte es für den Dritten der Bremen-Liga im Gegensatz zu den vergangenen Jahren so gut angefangen. Im Match gegen die Leher TS gab es beim 4:1 nichts zu meckern. Die Torschützen waren Tom Trebin (2) sowie Jannik Bender und Yannick Böhling. „LTS war heute ziemlich nervös. Wir hingegen haben sehr diszipliniert gespielt“, freute sich Arambasic über den Auftritt seines Teams.

Mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen den FC Oberneuland hätte Brinkum das Halbfinale schon buchen können. Bender und auch Marcel Brendel waren dicht dran an der Führung, vergaben jedoch. Eine Minute vor dem Ende dann gleich zwei Nackenschläge: Nach einem Foul von Frank zeigte Schiri Dennis Eva (Lehe-Spaden) wegen Notbremse die Rote Karte. Auf der Brinkumer Bank verstanden alle die Welt nicht mehr. Frank indes meinte später: „Kann man geben. Ich habe mich aber aufgeregt, weil der Schiri zuvor ein Foul nicht gepfiffen hat.“ Den fälligen Freistoß verwandelte der FCO nach Ablage zum 1:0-Siegtor.

Im Spiel gegen den Bremer SV ging es danach um alles oder nichts. Dem irregulären 1:0 durch Ceglarek folgte noch das Bremer 2:0. Hendrik Stannius traf zum 1:2, aber nach der Roten Karte von Schiri Tobias Prange gegen Bender verwandelten die Bremer den Strafstoß zum 3:1.

Ach ja. Es gibt auch noch etwas Positives aus Brinkumer Sicht zu vermelden. Im Gegensatz zu den Vorjahren hat sich kein Spieler verletzt. Und das ist letztlich doch die beste Nachricht des Tages.

Brinkum: Frank, Müller - Stannius (1 Tor), Bender (1), Pakkan, Gibek, Trebin (2), Böhling (1), Brendel, Behrens, Khoroshun.