13. Bremer Marathon: Sebrantke schrammt knapp am Sieg vorbei

Bremen - Als Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr) beim 13. swb-Marathon auf dem Bremer Marktplatz einlief, boten sich ähnliche Bilder wie in den Vorjahren. Der Stuhrer feierte ausgiebig mit dem Publikum und stellte sich anschließend den Fotografen. Dabei hatte Sebrantke in diesem Jahr „nur“ Platz zwei belegt. Bei seinem 59. Marathon hatte der 41-Jährige in 2:30:51 Stunden seine zweitbeste Zeit erzielt. Das reichte allerdings nicht, um Überraschungssieger Andreas Kuhlen (LG Braunschweig, 2:30:06 Stunden) zu gefährden.

„Natürlich wäre ich gerne unter 2:30 Stunden geblieben, aber das Ergebnis ist auch so in Ordnung“, erklärte Sebrantke nach seinem Zieleinlauf. Bei nahezu optimalen Bedingungen hatte der Stuhrer sich nicht zu einem überhöhten Anfangstempo hinreißen lassen. Anders war es Vereinskollege Sebastian Kohlwes ergangen. Nur eine Woche nach seinem Rekordrennen beim Berlin-Marathon hatte sich Kohlwes mit Unterstützung von Pacemaker Andreas Kuhlen einen Sieg in Bremen zugetraut. „Wir hatten eine 3:30er Pace verabredet, sind dann aber bei der Halbmarathonmarke in rund 1:11 Stunden durchgegangen. Das war natürlich viel zu schnell.“ Kohlwes stieg nach 24 Kilometern aus. Kuhlen entschied sich daraufhin die volle Distanz zu absolvieren und hatte, nachdem auch der zunächst führende Kenianer Hirum Nwangi aufgegeben hatte, freie Bahn.

+ Arne Reuter (SC Weyhe) unterbot beim Bremer Marathon seine bisherige Bestmarke um gut eine Minute. © el

Zu den Stammgästen in Bremen gehört mittlerweile auch Arne Reuter vom SC Weyhe. Als 21. unterbot der Triathlet in 2:56:36 Stunden seine erst vor drei Wochen in Münster erzielte Zeit um eine Minute. Nach knapp über drei Stunden kamen Martin Bramkamp, ebenfalls SC Weyhe (40. in 3:02:09 Stunden) und Cord Stöver vom TSV Bassum (43. in 3:02:28) ins Ziel. Dahinter verbesserte sich Henning Kreutzfeld von der SV Kirchweyhe als 46. gegenüber 2016 um eine Viertelstunde auf 3:02:53 Stunden. Kurz danach finishten Philipp Pospich vom Harpstedter TB (49. in 3:03:27) und Tri-Wolf Torsten Brotke vom LC Hansa Stuhr (52. in 3:04:08).

+ Wählte ein zu hohes Anfangstempo: Imme Menges vom SC Weyhe. © el

Ein zu hohes Anfangstempo hatte nach eigener Einschätzung auch Imme Menges gewählt. „Es war ja auch erst mein dritter Marathon“, erklärte die Läuferin vom SC Weyhe anschließend. Dennoch zeigte die 50-Jährige erneut eine tadellose Leistung, ließ nur sieben deutlich jüngeren Frauen den Vortritt und gewann in 3:24:02 Stunden überlegen ihre Altersklasse.

Auch im Halbmarathon gelangen heimischen Läufern Platzierungen im Vorderfeld. Philipp Fahrenholz aus Weyhe wurde in 1:15:48 Stunden Fünfter. Triathlet Benjamin Koc vom SC Weyhe kam in 1:20:09 Stunden auf Rang 22 und war damit sichtlich zufrieden: „In Bremen war ich noch nie so schnell!“ Stephan Doodeman von den Tri-Wölfen belegte in 1:23:01 Stunden Platz zwei in seiner Altersklasse M 50 (Gesamtwertung: 38. Platz). Bei den Läuferinnen feierte Lea Jerkovic, ebenfalls Hansa Stuhr, als Siegerin bei der U 18-Jugend in 1:38:42 Stunden ein gelungenes Debüt über die 21,1 Kilometer.

Im Rennen über die Zehn-Kilometer-Strecke kam der für den LAV Zeven startende Weyher Carsten Hülss in 34:55 Minuten auf Rang fünf. Uli Mix von den Tri-Wölfen sicherte sich in 41:21 Minuten den Sieg in der Altersklasse M 60. Dietrich Wittmershaus (TSV Barrien) wurde in 46:28 Minuten Zweiter der M 70. Als einer der ältesten Läufer freute sich Klaus Richter vom Weyher Lauftreff über ein glückliches Finish. Er kam in der Altersklasse M 80 in 1:21:20 Stunden auf Rang zwei.

el